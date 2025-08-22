Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+

Получите все материалы CNews по ключевому слову
К основным направлениям деятельности «ЭЛВИС-ПЛЮС» относятся традиционная системная интеграция на рынке ИБ, сервисы информационной безопасности, разработка и поставка собственного ПАК «ЗАСТАВА» для защиты каналов связи и межсетевого экранирования. «ЭЛВИС-ПЛЮС» также является разработчиком технологии Базовый Доверенный Модуль (БДМ), которая соответствует требованиям российских регуляторов в области защиты информации и современным мировым стандартам.
- Численность сотрудников на октябрь 2024 года — 178 человек.
- По итогам 2023 года выручка «ЭЛВИС-ПЛЮС» составила 998 млн руб.
|22.08.2025
|
«ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» объединяют усилия в области информационной безопасности
Компании «ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» подписали соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве, цель которог
|23.12.2024
|
«Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект
Стопроцентное увеличение доли Группа компаний «Солар», входящая в «Ростелеком», сообщила об увеличении с 49% до 100% своей доли в системном интеграторе в сфере информационной безопасности (ИБ) «Элвис-Плюс». Сумма сделки не раскрывается. «Ростелеком» через «РТК ИБ» (юридическое лицо «Солар») в 2020 г. приобрел 49% акций «Элвис-Плюс». Сумма сделки тогда также не раскрывалась, при
|23.12.2024
|
ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс»
лар», архитектор комплексной кибербезопасности, завершила сделку по приобретению 51% доли компании «Элвис-Плюс», доведя общую долю владения активом до 100%. Сумма сделки не раскрывается. Об это
|31.08.2020
|
«Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России
«Ростелеком» приобрел долю в «Элвис-Плюс» «Ростелеком» сообщил о приобретении 49% доли в компании «Элвис-Плюс» – системном интеграторе и технологическом вендоре на рынке информационной безопасности (ИБ). Сделка совер
|31.08.2020
|
«Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс»
«Ростелеком» через свою дочернюю компанию «РТК ИБ» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 49% акций «Элвис-Плюс» — системного интегратора и технологического вендора на рынке информационной безопасности в России. «Элвис-Плюс» предоставляет широкий спектр услуг в сфере разработки, поставк
|06.07.2020
|
Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами»
туса они не имеют, однако их влияние на трансформацию интернета несомненно. Как рассказали CNews в «Элвис-плюсе», Смыслов занимает в этой компании должность «архитектор системы», но одновременн
|19.07.2018
|
Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital
Компьютеры для ЗАГСов Изготовлением защищенных компьютеров для ЗАГСов займется российская компания «Элвис-плюс», известная как разработчик линейки продуктов «Застава» для защиты корпоративных и
|02.11.2016
|
Solar Security и «Элвис-Плюс» договорились о сотрудничестве
ктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, и «Элвис-Плюс», российский поставщик продуктов и услуг в сфере ИБ, подписали партнерское соглаше
|21.07.2015
|
Система управления инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI внедрена в УК «Роснано»
систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания «Элвис-Плюс», системный интегратор в области обеспечения безопасности информации и разработчик
|19.09.2014
|
«Элвис-Плюс» разработала защищенный ноутбук для чиновников под присмотром ФСБ
Зеленоградская компания «Элвис-Плюс» собирается вывести на рынок линейку защищенных отечественных устройств, работающи
|13.08.2014
|
«Элвис-Плюс» получила сертификат ФСТЭК на VPN/FW «Застава» версии 6
Компания «Элвис-Плюс» получила сертификат соответствия ФСТЭК России № 3214 от 31.07.2014 г., который стал первым полученным сертификатом соответствия на новейшую линейку продуктов сетевой безопасности «З
|11.11.2013
|
«Элвис-Плюс» поставил 300 лицензий InfoWatch Traffic Monitor Enterprise в ФНС России
По результатам открытого аукциона, проведённого в начале августа 2013 г., компания «Элвис-Плюс» получила право осуществить поставку решений InfoWatch Traffic Monitor Enterprise в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы. В рамках соглашения было поставлено более 300 ли
|06.11.2013
|
«Элвис-Плюс» представила топ-5 событий 2013 г., затронувших российскую отрасль ИБ
бря по 1 ноября 2013 г. прошла 7-я конференция «Обеспечение безопасности информации в корпоративных информационных системах. Теория вопросов, практика решений», которая ежегодно проводится компанией «Элвис-Плюс». В конференции приняли участие более 130 гостей: представители аналитической компании IDC, ФСБ России, мировых и отечественных поставщиков программного и аппаратного обеспечения, а
|23.12.2011
|
НР и «Элвис-Плюс» протестировали работу «Заставы» 5.3 на серверах HP ProLiant
Компания НР совместно с компанией «Элвис-Плюс» объявляют о завершении очередного тестирования программного комплекса «VPN/FW “Застава” версия 5.3», реализующего функции межсетевого экранирования и криптографической защиты канала
|23.11.2011
|
Изобретатели «русского фаервола» заработают 1 млрд на персональных данных
Основанная инвестором Александром Галицким компания «Элвис-Плюс» прогнозирует двукратный рост своей выручки в 2011 финансовом году, который завершится 31 марта 2012 г. По итогам этого периода выручка «Элвиса» должна превысить 1 млрд руб., причем,
|23.11.2011
|
«Элвис-Плюс» по итогам 2011 финансового года планирует увеличить выручку в 2 раза
Компания «Элвис-Плюс» отмечает свой 20-летний юбилей. За два десятка лет компания прошла путь от небольшой фирмы, базирующейся на знаниях и целеустремлённости своих создателей, до одного из лидеров рынка
|25.06.2010
|
В «Элвис-Плюс» – новый генеральный директор
Совет директоров «Элвис-Плюс» принял решение о назначении Виктора Лебедева на должность генерального директора компании. Лебедев сменил на этом посту Александра Галицкого, который возглавлял оперативное управлен
|14.04.2008
|
VPN-продукт «Застава» 5.2 от «Элвис-Плюс» получил сертификат ФСТЭК
Компания «Элвис-Плюс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на программный комплекс «Застава» версии 5.2 для организации защищенных виртуальных частных сетей (VPN) на различных каналах связи, в локальны
|21.09.2007
|
«Элвис-Плюс» анонсирует новую версию VPN-продукта «Застава»
Компания «Элвис-Плюс» готовится выпустить в продажу новую версию «Застава» 5.2, которая сменит хорошо себя зарекомендовавшую на рынке версию 3.3. Новая версия превосходит предшественника по техническим х
|11.02.2005
|
IBM и "Элвис-плюс" представили новое решение для защиты информации
Компании IBM и «Элвис-плюс» представили новое решение по обеспечению безопасности информации для корпоративных пользователей — базовый доверенный модуль «Мобильный клиент». Комплекс интегрирован на базе н
|13.09.2004
|
IBM и "Элвис-плюс" создадут Центр компетенции по информационной безопасности
Компании IBM и «Элвис-плюс» подписали соглашение о создании Центра компетенции IBM по информационной безопасности. Соглашение позволит компании IBM расширить спектр предлагаемых решений в области создания сист
|10.07.2002
|
"АйТи" будет использовать в своих проектах продукты компании "Элвис-Плюс"
Компании "АйТи" и "Элвис-Плюс", компания в области построения комплексных систем информационной безопасности и создания средств защиты информации, заключили партнерское соглашение. Согласно данному документу комп
