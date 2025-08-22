Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+

«ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» объединяют усилия в области информационной безопасности Компании «ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» подписали соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве, цель которог

«Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект Стопроцентное увеличение доли Группа компаний «Солар», входящая в «Ростелеком», сообщила об увеличении с 49% до 100% своей доли в системном интеграторе в сфере информационной безопасности (ИБ) «Элвис-Плюс». Сумма сделки не раскрывается. «Ростелеком» через «РТК ИБ» (юридическое лицо «Солар») в 2020 г. приобрел 49% акций «Элвис-Плюс». Сумма сделки тогда также не раскрывалась, при

ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс» лар», архитектор комплексной кибербезопасности, завершила сделку по приобретению 51% доли компании «Элвис-Плюс», доведя общую долю владения активом до 100%. Сумма сделки не раскрывается. Об это

«Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России «Ростелеком» приобрел долю в «Элвис-Плюс» «Ростелеком» сообщил о приобретении 49% доли в компании «Элвис-Плюс» – системном интеграторе и технологическом вендоре на рынке информационной безопасности (ИБ). Сделка совер

«Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс» «Ростелеком» через свою дочернюю компанию «РТК ИБ» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 49% акций «Элвис-Плюс» — системного интегратора и технологического вендора на рынке информационной безопасности в России. «Элвис-Плюс» предоставляет широкий спектр услуг в сфере разработки, поставк

Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами» туса они не имеют, однако их влияние на трансформацию интернета несомненно. Как рассказали CNews в «Элвис-плюсе», Смыслов занимает в этой компании должность «архитектор системы», но одновременн

Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital Компьютеры для ЗАГСов Изготовлением защищенных компьютеров для ЗАГСов займется российская компания «Элвис-плюс», известная как разработчик линейки продуктов «Застава» для защиты корпоративных и

Solar Security и «Элвис-Плюс» договорились о сотрудничестве ктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, и «Элвис-Плюс», российский поставщик продуктов и услуг в сфере ИБ, подписали партнерское соглаше

Система управления инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI внедрена в УК «Роснано» систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания «Элвис-Плюс», системный интегратор в области обеспечения безопасности информации и разработчик

«Элвис-Плюс» разработала защищенный ноутбук для чиновников под присмотром ФСБ Зеленоградская компания «Элвис-Плюс» собирается вывести на рынок линейку защищенных отечественных устройств, работающи

«Элвис-Плюс» получила сертификат ФСТЭК на VPN/FW «Застава» версии 6 Компания «Элвис-Плюс» получила сертификат соответствия ФСТЭК России № 3214 от 31.07.2014 г., который стал первым полученным сертификатом соответствия на новейшую линейку продуктов сетевой безопасности «З

«Элвис-Плюс» поставил 300 лицензий InfoWatch Traffic Monitor Enterprise в ФНС России По результатам открытого аукциона, проведённого в начале августа 2013 г., компания «Элвис-Плюс» получила право осуществить поставку решений InfoWatch Traffic Monitor Enterprise в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы. В рамках соглашения было поставлено более 300 ли

«Элвис-Плюс» представила топ-5 событий 2013 г., затронувших российскую отрасль ИБ бря по 1 ноября 2013 г. прошла 7-я конференция «Обеспечение безопасности информации в корпоративных информационных системах. Теория вопросов, практика решений», которая ежегодно проводится компанией «Элвис-Плюс». В конференции приняли участие более 130 гостей: представители аналитической компании IDC, ФСБ России, мировых и отечественных поставщиков программного и аппаратного обеспечения, а

НР и «Элвис-Плюс» протестировали работу «Заставы» 5.3 на серверах HP ProLiant Компания НР совместно с компанией «Элвис-Плюс» объявляют о завершении очередного тестирования программного комплекса «VPN/FW “Застава” версия 5.3», реализующего функции межсетевого экранирования и криптографической защиты канала

Изобретатели «русского фаервола» заработают 1 млрд на персональных данных Основанная инвестором Александром Галицким компания «Элвис-Плюс» прогнозирует двукратный рост своей выручки в 2011 финансовом году, который завершится 31 марта 2012 г. По итогам этого периода выручка «Элвиса» должна превысить 1 млрд руб., причем,

«Элвис-Плюс» по итогам 2011 финансового года планирует увеличить выручку в 2 раза Компания «Элвис-Плюс» отмечает свой 20-летний юбилей. За два десятка лет компания прошла путь от небольшой фирмы, базирующейся на знаниях и целеустремлённости своих создателей, до одного из лидеров рынка

В «Элвис-Плюс» – новый генеральный директор Совет директоров «Элвис-Плюс» принял решение о назначении Виктора Лебедева на должность генерального директора компании. Лебедев сменил на этом посту Александра Галицкого, который возглавлял оперативное управлен

VPN-продукт «Застава» 5.2 от «Элвис-Плюс» получил сертификат ФСТЭК Компания «Элвис-Плюс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на программный комплекс «Застава» версии 5.2 для организации защищенных виртуальных частных сетей (VPN) на различных каналах связи, в локальны

«Элвис-Плюс» анонсирует новую версию VPN-продукта «Застава» Компания «Элвис-Плюс» готовится выпустить в продажу новую версию «Застава» 5.2, которая сменит хорошо себя зарекомендовавшую на рынке версию 3.3. Новая версия превосходит предшественника по техническим х

IBM и "Элвис-плюс" представили новое решение для защиты информации Компании IBM и «Элвис-плюс» представили новое решение по обеспечению безопасности информации для корпоративных пользователей — базовый доверенный модуль «Мобильный клиент». Комплекс интегрирован на базе н

IBM и "Элвис-плюс" создадут Центр компетенции по информационной безопасности Компании IBM и «Элвис-плюс» подписали соглашение о создании Центра компетенции IBM по информационной безопасности. Соглашение позволит компании IBM расширить спектр предлагаемых решений в области создания сист