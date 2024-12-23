ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс»

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, завершила сделку по приобретению 51% доли компании «Элвис-Плюс», доведя общую долю владения активом до 100%. Сумма сделки не раскрывается. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Основная цель сделки — усиление команды «Солара» инженерами с экспертизой в области разработки продуктов и интеграции решений на рынке ИБ в условиях серьезного дефицита ИБ-специалистов. Сделка позволит усилить продажи «Элвис-Плюс» и дополнить предлагаемый ассортимент решениями «Солара».

В 2020 г. ГК «Солар» приобрела 49% акций АО «Элвис-Плюс». Консолидация 100% бизнеса компании позволит развивать вендорское направление «Элвис-Плюс» и влиять на дорожную карту продуктов. «Элвис-Плюс» сохранит свой канал продаж и продолжит предоставлять услуги нынешним клиентам, а также сможет расширить клиентскую базу.

«Элвис-Плюс» имеет более чем 30-летнюю историю деятельности на российском рынке и входит в список 20 крупнейших интеграторов ИБ. К основным направлениям деятельности относятся традиционная системная интеграция на рынке ИБ, сервисы информационной безопасности, разработка и поставка собственного ПАК «Застава» для защиты каналов связи и межсетевого экранирования. «Элвис-Плюс» также является разработчиком технологии Базовый Доверенный Модуль (БДМ), которая соответствует требованиям российских регуляторов в области защиты информации и современным мировым стандартам. Компания сфокусирована на предоставлении сервисов крупным корпоративным и государственным заказчикам. По итогам 2023 г. выручка «Элвис-Плюс» составила 998 млн руб. Численность сотрудников на октябрь 2024 г. — 178 человек.

«В условиях импортозамещения роль системного интегратора существенно возрастает. Учитывая объемы работ и нехватку кадров в ИБ, заказчики не всегда могут справиться самостоятельно. Интегратор может предоставить готовое решение на основе новых продуктов и технологий. «Элвис-Плюс» обладает крупнейшей экспертизой на рынке интеграции и продолжит свой путь в госсекторе как самостоятельная компания. Цель сделки — увеличить объем инвестиций в вендорское направление «Элвис-Плюс» с целью стимулировать его рост», — сказал Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A, ГК «Солар».

«Солар» намерен продолжить развитие продуктов СКЗИ «Застава», а также использовать «Элвис-Плюс» как основного поставщика ГОСТ VPN.

«В «Соларе» мы видим надежного партнера, который демонстрирует высокую динамику запуска новых продуктов во многих технологических направлениях ИБ. Объединяя компетенции, мы рассчитываем перезагрузить наше направление, связанное с вендорскими продуктами, и амбициозно нарастить его долю в общем объеме выручки», — отметил Руслан Хайруллов, генеральный директор «Элвис-Плюс».

Сделка с «Элвис-Плюс» стала четвертой для «Солара» в 2024 г. Помимо нее были осуществлены приобретение 100% аудитора кибербезопасности Digital Security и вход в капитал 51% SA-решения «Secure-T», а также приобретены венчурные доли разработчика средств защиты контейнеров Kubernetes компании Luntry. Ранее «Солар» сообщал о покупке 100% доли компании «НТБ», разработчика ПО для управления привилегированным доступом (PAM), а также о создании совместного предприятия Солар-ТЗИ. Инвестиционная стратегия «Солара» рассчитана на период до конца 2025 г. и составляет 22 млрд руб.