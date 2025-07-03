Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Сόлар ГК Солар-ТЗИ
УПОМИНАНИЯ
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3003 1
|Хереш Игорь 24 4
|Евдокимов Дмитрий 28 2
|Орлова Дина 13 1
|Иванков Юрий 1 1
|Васин Виктор 1 1
|Андреевский Денис 1 1
|Хайруллов Руслан 5 1
|Царев Николай 3 1
|Галицкий Александр 107 1
|Ляпунов Игорь 128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.