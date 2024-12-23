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Царев Николай



23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Царев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 3
Oracle Corporation 6688 2
Ростелеком 9701 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Trustworks Global 7 1
EzWIM 4 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 15 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Acronis - Акронис 448 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ЭЛАС НПО 14 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Cisco Systems 5114 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Runa Capital 158 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
Desktop computer - Системный блок - системник 435 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
DDR - Double data rate 2730 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 44 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
ФНС РФ ЦОД 28 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
Ивашков Юрий 2 2
Басин Виктор 3 2
Галицкий Александр 106 2
Ляпунов Игорь 121 1
Арсентьев Андрей 67 1
Соколов Александр 38 1
Тимофеев Олег 3 1
Петричкович Ярослав 29 1
Шалупов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Ближний Восток 2943 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Нидерланды 3517 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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