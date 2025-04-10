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ФНС РФ ЦОД
ФНС РФ ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:
|Лящ Михаил 46 8
|Дзюрко Анастасия 4 4
|Сульгин Сергей 46 2
|Сычева Александра 3 2
|Штырь Владимир 2 2
|Захаренко Максим 56 2
|Василенко Александр 91 2
|Марголин Михаил 17 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Синяченко Андрей 10 2
|Галицкий Александр 107 1
|Соколов Александр 41 1
|Царев Николай 3 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Ивашков Юрий 2 1
|Шалупов Евгений 1 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Ведехин Игорь 30 1
|Баланова Светлана 34 1
|Петров Сергей 60 1
|Фатеев Олег 7 1
|Данилюк Юрий 9 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Боровский Юрий 3 1
|Баитов Анатолий 1 1
|Боровской Юрий 1 1
|Бодров Дмитрий 1 1
|Данилюк Дмитрий 1 1
|Басин Виктор 3 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Семенов Александр 151 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Таран Сергей 42 1
|Кохан Владимир 11 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Славин Борис 34 1
|Федорец Андрей 19 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 4
|Mash - telegram-канал 17 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
|Царьград - телеканал 27 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1930 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3264 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 3
|CNews Tenders 18 2
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 4
|НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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