Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172715
ИКТ 13431
Организации 10525
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3417
Системы 25364
Персоны 74090
География 2791
Статьи 1514
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2605
Мероприятия 849

ФНС РФ ЦОД



10.04.2025 Inline Technologies внедрила систему технического учета в ЦОДы ФНС России 1
26.10.2022 Власти потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-учет налогов, которые навязывают россиянам 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 1
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 2
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 1
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта 2
26.07.2019 «Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену 2
24.09.2018 Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом 2
21.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» взят под стражу, ему грозит 10 лет. Дело может быть не в ИТ 2
21.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан на 48 часов. Версии происходящего 2
20.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан силовиками 2
21.08.2018 «Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС 5
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 1
20.06.2018 ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов 3
15.11.2017 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
30.10.2017 ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда 3
05.10.2017 Треть крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе неконкурентна. Подробный Топ 100 CNews 2
28.09.2017 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2016 г.: треть закупок без конкуренции, экономия бюджета едва превысила 1% 2
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
19.05.2017 ФНС отказалась от российского ПО для больших данных. 900 млн будут потрачены на зарубежный софт 1
02.11.2016 ФНС завершает строительство многомиллиардных мега-ЦОДов 1
19.05.2016 «Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС 3
10.03.2016 Российский реестр малого и среднего бизнеса построит за полмиллиарда «Компьютел» 1
17.02.2016 В России строят реестр малого и среднего бизнеса ценой в полмиллиарда 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
02.10.2013 В госсекторе уже «облачно» 1
19.08.2013 5 млрд на ЦОД: «Компьюлинк» получил мегаконтракт ФНС без борьбы 1

Публикаций - 29, упоминаний - 48

ФНС РФ ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 439 18
IBS - ИБС экспертиза 156 6
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 5
АМДтехнологии 31 5
Ростех - КРЭТ РПЗ - Раменский приборостроительный завод 7 4
КАМИ 28 4
Ростелеком 9847 4
Симбиотел 16 3
Broadcom - VMware 2393 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 3
Крок - Croc 1781 3
IBM - International Business Machines Corp 9462 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1984 3
Oracle Corporation 6741 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
ОРГРЭС ИЦ - Инженерный центр 4 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 256 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
Базальт СПО - BaseALT 681 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 222 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 2
АйТи 1376 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 2
Huawei 3989 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
Acronis - Акронис 450 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ЭЛАС НПО 14 1
Код Безопасности 638 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 342 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
Teradata - Терадата 213 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
Quorum - Кворум - 128 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 4
Вода Крыма ГУП РК 5 3
Регионспецстрой 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
ГПБ - Газпромбанк 1101 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 215 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Транстермоинжиниринг 1 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2937 27
Федеральное казначейство России 1798 8
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 6
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 23 6
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3389 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1395 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2970 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 578 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 707 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
Судебная власть - Judicial power 2328 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4284 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11240 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30230 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25765 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5200 9
ЦОД - Резервный дата-центр 99 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11598 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9556 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13520 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3133 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2559 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6235 6
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 978 6
Маркировка - Marking 1097 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16285 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20150 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3905 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9830 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8222 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2203 4
DDR - Double data rate 2765 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 548 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4978 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 257 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21023 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20927 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9454 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21571 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12152 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10871 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 763 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2213 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 242 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6753 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7582 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 235 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28134 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3271 18
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1111 6
Linux OS 10138 5
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 86 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 939 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 730 3
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 71 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1352 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5358 3
Симбиотел - EZTalk 15 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 491 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 233 2
InterSystems Cache 134 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Terminal Linux 6 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 2
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 351 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 548 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Apache Hadoop 437 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 1
Intel x86 - архитектура процессора 1883 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 879 1
Microsoft Windows 15820 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 224 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Broadcom - VMware vSphere 571 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Лящ Михаил 46 8
Дзюрко Анастасия 4 4
Сульгин Сергей 46 2
Сычева Александра 3 2
Штырь Владимир 2 2
Захаренко Максим 56 2
Василенко Александр 91 2
Марголин Михаил 17 2
Елагин Вячеслав 14 2
Синяченко Андрей 10 2
Галицкий Александр 107 1
Соколов Александр 41 1
Царев Николай 3 1
Тимофеев Олег 3 1
Петричкович Ярослав 29 1
Ивашков Юрий 2 1
Шалупов Евгений 1 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Ведехин Игорь 30 1
Баланова Светлана 34 1
Петров Сергей 60 1
Фатеев Олег 7 1
Данилюк Юрий 9 1
Карачинский Анатолий 93 1
Боровский Юрий 3 1
Баитов Анатолий 1 1
Боровской Юрий 1 1
Бодров Дмитрий 1 1
Данилюк Дмитрий 1 1
Басин Виктор 3 1
Ахмеров Тимур 87 1
Семенов Александр 151 1
Ляпунов Игорь 123 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Таран Сергей 42 1
Кохан Владимир 11 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Тюрин Алексей 17 1
Славин Борис 34 1
Федорец Андрей 19 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1923 20
Россия - РФ - Российская федерация 147162 18
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 75 16
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 415 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7614 6
Россия - ЮФО - Севастополь 543 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 27 3
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 92 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 922 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 763 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17295 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2902 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2966 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 876 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 569 1
США - Колумбия - Вашингтон 1396 1
Греция - Греческая Республика 983 1
США - Флорида 767 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6271 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2867 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1245 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2227 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8832 3
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 253 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 357 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11117 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14765 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8156 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4929 3
Дача - дачники 868 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18951 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1931 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5591 2
Платёжное поручение - Payment order 226 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 378 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 2
Спорт - Футбол 649 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 326 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 717 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3290 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7152 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4196 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3539 2
Blacklist - Чёрный список 631 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7037 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4923 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2355 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6305 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2155 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 4
Mash - telegram-канал 17 1
TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
Царьград - телеканал 27 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1930 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3264 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 3
CNews Tenders 18 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 4
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2467 1
Black Hat - Конференция 116 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153