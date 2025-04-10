Inline Technologies внедрила систему технического учета в ЦОДы ФНС России

Inline Technologies завершила проект по созданию системы цифровой инвентаризации оборудования для Федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» ФНС России (ФКУ «Налог-Сервис»), которое обеспечивает функционирование информационно-технологической инфраструктуры ФНС России. Система на программной платформе «СДИ Базис», разработанной компанией «СДИ Софт» и включенной в Реестр российского ПО Минцифры России, развернута в трех ЦОДах ведомства – в Москве, Дубне и Городце.

Результатом работ стала централизация и автоматизация учета всего оборудования, находящегося в территориально разнесенных центрах обработки данных ФНС России. Это позволило повысить эффективность управления ведомственной технологической и информационной инфраструктурой в контексте ее регулярного обновления и роста.

Выбор ПО «СДИ Базис» в качестве технологической основы был обусловлен прежде всего заложенной в нем возможностью глубоко детализировать сведения об ИТ-оборудовании, инженерной инфраструктуре, соединениях, настроенных конфигурациях, а также наличием готовой библиотеки цифровых моделей оборудования и открытых интерфейсов интеграции со смежными системами.

Inline Technologies уже имеет в активе несколько проектов по формированию технического учета на ПО «СДИ Базис», в том числе для крупной сети ЦОДов одного из операторов «большой четверки». Кроме того, и сама компания использует такую систему для организации сервисного сопровождения ИТ своих заказчиков.

В рамках проекта Inline Technologies спроектировала и внедрила отказоустойчивую систему «под ключ», составила отсутствовавшие в «СДИ Базис» описания отечественного сетевого и серверного оборудования, используемого в дата-центрах ФНС России, и провела совместно с ФКУ «Налог-Сервис» первичное наполнение системы данными инвентаризации.

Созданная система в едином цифровом формате представляет физическую (телекоммуникационное, серверное, инженерное оборудование) и логическую (IP-адресация устройств, конфигурации виртуальных машин, сервисы, сетевые протоколы) инфраструктуру каждого ЦОД ФНС России. Этот цифровой двойник имеет высокий уровень детализации, он может корректироваться и дополняться в течение его жизненного цикла.

Таким образом, в системе полностью консолидирована информация об имеющемся оборудовании, которая теперь напрямую доступна ИТ-службам всех подразделений и организаций ФНС России. Это дает им возможность наглядно планировать и моделировать изменения в ИТ-инфраструктуре и бесконфликтно резервировать под развитие различные ресурсы, включая стойки, порты и шлюзы.

Внедренная в ФКУ «Налог-Сервис» система технического учета стала весомым дополнением к системам управления процессами и мониторинга. Комплексное использование этих систем позволяет учреждению снизить зависимость от ключевых специалистов, унифицировать и упростить процессы и в целом сформировать законченный ландшафт управления инфраструктурой ЦОДа.

В настоящее время система технического учета введена ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в промышленную эксплуатацию и обеспечивается поддержкой «СДИ Софт» в части актуализации и пополнения библиотеки цифровых моделей.

«Внедрение системы осуществлялось поэтапно в течение трех лет. За это время сотрудники учреждения прошли обучение по ее администрированию и эксплуатации, научились корректно формировать техническое задание на создание цифровой модели, отработали методику внесения и изменения информации для поддержания сведений в актуальном состоянии, а также построили ролевую модель по эксплуатации данной системы», – сказал Виктор Ряснов, заместитель генерального директора ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.