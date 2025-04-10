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Ряснов Виктор
Ряснов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Чушкин Дмитрий 9 2
|Петрухин Вячеслав 1 1
|Макаров Николай 30 1
|Климов Роман 1 1
|Валюнин Сергей 1 1
|Дядюченко Валерий 2 1
|Преснухин Вячеслав 1 1
|Борисов Юрий 120 1
|Сердюков Анатолий 83 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Попов Павел 21 1
|Герасимов Сергей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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