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Ряснов Виктор



10.04.2025 Inline Technologies внедрила систему технического учета в ЦОДы ФНС России 1
18.04.2014 Минобороны РФ сформировало хай-тек-подразделения и нанимает кибер-бойцов 1
26.04.2013 Правительство внесло изменения в состав госкомиссии по радиочастотам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ряснов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Водный стадион Технопарк 15 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2937 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20927 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5413 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2591 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 618 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 402 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28426 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20150 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9830 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3077 1
Microsoft Windows 15820 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4612 1
Google Android 14172 1
Linux OS 10138 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 238 1
Apple iOS 7914 1
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Герасимов Сергей 11 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1826 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2475 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17658 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - СФО - Новосибирск 4373 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1554 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6271 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8690 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5882 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 358 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 1
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 14 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13876 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 3 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 10 1
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