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ОПК Ракетные войска Rocket troops

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День ракетных войск и артиллерии (Неизвестный художник) 1989 год День ракетных войск и артиллерии (Неизвестный художник) 1989 год
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Огневой щит Отечества - ракетные войска и артиллерия. (Гетман М.) 1985 год. Огневой щит Отечества - ракетные войска и артиллерия. (Гетман М.) 1985 год.
"Ракетчики", 1967 г. Интезаров Аркадий Иванович (1909 - 1979) "Ракетчики", 1967 г. Интезаров Аркадий Иванович (1909 - 1979)
"Ракетчики", 1967 г. Одайник Вадим Иванович (1925 - 1984) "Ракетчики", 1967 г. Одайник Вадим Иванович (1925 - 1984)
"Ракетчик", 1968 г. Окороков Борис Владимирович (1933, Москва – 2005) "Ракетчик", 1968 г. Окороков Борис Владимирович (1933, Москва – 2005)
Утро ракетчиков (Походаев Ю.) 1980 год Утро ракетчиков (Походаев Ю.) 1980 год
Анатолий Пассан-Сапков "В заданный район" (1974) Анатолий Пассан-Сапков "В заданный район" (1974)
Ракетные войска стратегического назначения. (Неизвестный художник) 1960-1970-е годы Ракетные войска стратегического назначения. (Неизвестный художник) 1960-1970-е годы
На учете каждая секунда! (Неизвестный художник) 1970-1980-е годы На учете каждая секунда! (Неизвестный художник) 1970-1980-е годы
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СОБЫТИЯ


25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард

ыми войсками и артиллерией Вооруженных сил России. Генерал-полковник Владимир Зарицкий, экс-главком Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России УКИП реализует ряд инвестиционных проектов
03.08.2010 США стали готовить персонал для военной программы Prompt Global Strike

Две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III были запущены 16 и 30 июня с авиабазы ВВС США Ванденберг, Калифорния. Целью запуска была тренировка команд операторов запуска и технического обслуживания в рамках программы P
01.07.2010 В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3

man 3 с одиночной испытательной головной частью на дальность 6759 км - через Тихий океан в район атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Это уже второе испытание Minuteman 3 в июне текущего года. Обе МБР были запущены с ПУ на базе "Ванденберг". МБР Minuteman 3 производились в период с июня 1970 года по декабрь 1978 года. Всего в настоящее время на боевом дежурстве в США стоят 450 рак
22.06.2010 МБР Trident II D5 побила собственный рекорд

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в ходе проведенных 8 и 9 июня 2010 года экспериментальных пусков МБР Trident II D5 атомной подводной лодкой USS Maryland (SSBN 738) побит абсолютный мировой рекорд надёжности для межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей, и ранее принадлежавш
18.06.2010 Рассматривается возможность продления ресурса МБР Minuteman

hael Donley), посетивший 15-16 июня 2010 года базу ВВС Vandenberg, обозначил планы военного ведомства по дальнейшему развитию национальных средств ядерного сдерживания. В настоящее время единственной МБР наземного (шахтного) в арсенале США является Minuteman III (около 450 единиц), начавшая поступать на вооружение ещё в 1970-е годы. Как сообщает пресс-служба ВВС США, Майкл Донли отметил в х
17.06.2010 США провели успешный пуск МБР Minuteman III

ов в Тихом океане. Пуск был осуществлен в рамках плановой проверки надежности и точности систем ракеты. США располагают 500 ракетами Minuteman III, на которых установлено 1200 ядерных боеголовок. 200 МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазе Малмстром (штат Монтана), по 150 - на авиабазе им.Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и авиабазе Минот (Северная Дакота). Ракеты, поступившие на вооружен
07.04.2010 Испытания МБР "Булава" продолжатся

Как сообщает РБК комиссия по расследованию неудачного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" представит документы и предложения по продолжению работы по этому проекту до 30 мая 2010 года, сообщил источник в Военно-промышленной комиссии (ВПК) при правительстве РФ. По слова
26.02.2010 МБР "Тополь-М" 9 мая окажется в Москве

пада СССР. По словам российских военных, в ближайшее десятилетие она может стать основой вооружения Ракетных войск стратегического назначения. Еще одной новинкой должен стать самый большой в ис
20.01.2010 Исполнилось 50 лет первой в мире МБР Р-7

и и материалы, приняты технические решения, которые позволили в дальнейшем обеспечить развитие и совершенствование отечественных ракетных комплексов стратегического назначения. Принятие на вооружение МБР Р-7, положившей начало развертыванию стратегических ядерных сил, позволило СССР вести активную внешнюю политику в области разоружения, запрещения атомного и водородного оружия, прекращения

26.10.2009 МБР Trident II D5 поставила новый рекорд надёжности

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, запущенные 3 и 4 сентября 2009 года МБР Trident II D5 поставили новый абсолютный рекорд надёжности как для МБР, так и для РН - 129 последовательных успешных пусков, начиная с далёкого уже 1989 года. Обе баллистические раке
24.08.2009 США: проведено испытание МБР Minuteman III

В США осуществлён успешный тестовый запуск МБР Minuteman III, сообщает пресс-служба ВВС США. МБР стартовала с позиции на авиабазе ВВС США "Ванденберг" (Vandenberg) в Калифорнии и поразила расчётную цель на удалении около 8 тыс. к
10.04.2009 Межконтинентальная ракета "Тополь" поразила цель на Камчатке

подготовки и проведения пуска", - отметил А.Золотухин. Пуск МБР РС-12М был осуществлен в интересах Ракетных войск стратегического назначения. МБР РС-12М "Тополь" - трехступенчатая, твердотопли
31.03.2009 С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь”

пуска является подтверждение стабильности основных летно-технических характеристик в период продленных сроков эксплуатации. Ракетным комплексом “Тополь” оснащена основная часть мобильной группировки Ракетных войск. Подвижные грунтовые пусковые установки этого комплекса отличаются высокой живучестью вследствие своей манёвренности, скрытности и малого времени подготовки ракеты к пуску. Ракет
02.12.2008 Утвержден перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения

й. Сократится комплект воинских частей обеспечения и количество военно-учебных заведений. В составе РВСН останутся ГЦМП, ЦНИИ МО РФ, онис, два арсенала, вузы и три учебных центра. Перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения обусловлен, с одной стороны, поставленными задачами по осуществлению ядерного сдерживания, и, с другой стороны, реальными возможностями нашего государс
22.10.2008 Пуск МБР РС-18 осуществлен успешно

Как сообщает Reuters, успешно осуществлен пуск МБР РС-18 с Байконура. Сообщается, что ракета простояла на боевом дежурстве 31 год. Успешный пуск позволит продлить срок нахождения на боевом дежурстве ракет данного типа.
22.10.2008 Запланирован пуск МБР РС-18 с Байконура

нка летно-технических характеристик ракеты и точности поражения учебной цели на полигоне Кура (Камчатка). Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 с космодрома Байконур в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России планируется произвести 22 октября в 11 часов 40 минут по московскому времени с шахтной пусковой установки на площадке №175. Ракета РС-18

19.09.2008 Успешное испытание МБР Р-30 "Булава": первые подробности

Как сообщает РБК, 18 сентября 2008 года было проведено очередное летное испытание МБР "Булава". Ракета, обозначенная как "Булава-М", была выпущена с борта АПЛ "Дмитрий Донской", находившейся в погруженном состоянии в акватории Белого моря. Расчетной целью учебного пуска явля
01.09.2008 В США испытана МБР Trident II D5

Как сообщила пресс-служба компании Lockheed Martin, 26 августа 2008 года ВМС США провели очередное, 124 по счету испытание МБР Trident II D5. Ракета была выпущена с борта АПЛ SSBN 743 Louisiana ("Луизиана"), находившейся в погруженном состоянии в Тихом океане. Испытание прошло успешно. Сообщается, что все 124 испыт
25.12.2007 Вторая за день МБР испытана в России

Как сообщает РБК, в Плесецке с мобильной пусковой установки боевыми расчетами Космических войск и Ракетных войск стратегического назначения РФ успешно проведен испытательный пуск новой межкон
29.05.2007 Испытание МБР РС-24: дополнение

т по московскому времени с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом космодрома проведен первый испытательный пуск прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24, оснащенной разделяющейся головной частью, с мобильной пусковой установки, специально переоборудованной для ее испытаний. Основными целями и задачами первого пуска являлись получение
29.05.2007 В России испытана новая МБР с разделяющейся головной частью

но переоборудованной для испытания данной МБР. Подчеркивается, что пуск был осуществлен в интересах Ракетных войск стратегического назначения.
16.06.2006 Китайская DF-31: еще не "Тополь", уже не "Скад"

В последнем ежегодном издании Пентагона по военной мощи Китая особое место отводится новым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР). По данным издания, новая мобильная МБР «Дун Фэн-31» (DF-31, Dong Feng — «Ветер с Востока») прошла летные испытания и в 2006 году поступит на вооружение стратегических ракетных
16.06.2006 Китайская DF-31: еще не "Тополь", уже не "Скад"

В последнем ежегодном издании Пентагона по военной мощи Китая особое место отводится новым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР). По данным издания, новая мобильная МБР «Дун Фэн-31» (DF-31, Dong Feng — «Ветер с Востока») прошла летные испытания и в 2006 году поступит на вооружение стратегических ракетных

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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 27 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 94 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 22
Космодром Байконур 1072 12
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 9
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 21 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 7
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 3
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 3
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 2
NASA Genesat 3 2
Росимущество - КТРВ - Искандер ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс 16 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
NASA MARS - Mid-Atlantic Regional Spaceport - Среднеатлантический региональный космопорт 3 2
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-80 воздушный командный пункт 3 1
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 1
SaudiSat - СаудиСат 13 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-24 ударный вертолёт 27 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-28Н Ночной охотник - ударный вертолёт 25 1
RTX Corporation - Raytheon NCADE - Raytheon Network Centric Airborne Defense Element 6 1
Bharat Dynamics Limited - Agni-III - Agni-II - Intermediate-range ballistic missile 12 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Acer Predator 224 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Зарицкий Владимир 8 7
Донской Дмитрий 40 4
Соловцов Николай 5 3
Ройтман Евгений 44 3
Ротенберг Борис 9 3
Соломонов Юрий 11 3
Иванов Сергей 405 2
Макаров Николай 32 2
Перминов Анатолий 131 2
Андронов Алексей 28 2
Гагарин Владимир 3 2
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - в миру Владимир Михайлович Гундяев 9 2
Челомей Владимир 2 2
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 2
Кошурников Святослав 32 2
Ефремов Герберт 1 1
Вовк Александр 1 1
Пузиков Михаил 1 1
Носатенко Петр 1 1
Данкин Александр 2 1
Топорищев Павел 3 1
Paller Alan - Паллер Алан 16 1
Преснухин Вячеслав 1 1
Долгорукий Юрий 2 1
Озодавский Андрей 1 1
Белоусов Сергей 254 1
Осеевский Михаил 350 1
Чубайс Анатолий 222 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Малис Александр 158 1
Чемезов Сергей 147 1
Сахненко Сергей 91 1
Назаров Александр 76 1
Вермишян Геворк 67 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Бровко Василий 60 1
Кузнецов Павел 42 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
Солдатенков Сергей 162 1
Брюквин Юрий 300 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 10
США - Калифорния 4829 8
Казахстан - Республика 6048 7
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 7
Япония 13807 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 6
Украина 7928 6
Иран - Исламская Республика Иран 1155 6
Европа 24964 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Индия - Bharat 5870 5
Россия - ЮФО - Севастополь 613 5
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 5
США - Монтана 53 5
Маршалловы Острова - Кваджалейн 31 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Тейково 15 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 4
Израиль 2856 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 4
США - Северная Дакота 42 4
Маршалловы Острова 20 4
Минобороны РФ - Сары-Шаган - полигон 12 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Канада 5082 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 5
СНВ - Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - Договор о контроле за стратегическими наступательными вооружениями - Strategic Arms Reduction Treaty 16 4
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Лоббизм - Lobbying 95 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 2
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 17 2
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 2
Образование в России 2893 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 1
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Казахстан Сегодня 310 2
Военно-промышленный курьер 88 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Рустелеком ТК 305 1
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РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 3
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Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
ВСУ ХВВКИУ РВ - Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н.И. Крылова 2 1
ASPI - Australian Strategic Policy Institute - Австралийский институт стратегической политики 2 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
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Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
Минобороны РФ - ЕкСВУ - Екатеринбургское суворовское военное училище 3 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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