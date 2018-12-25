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ОПК Ракетные войска Rocket troops



25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард

ыми войсками и артиллерией Вооруженных сил России. Генерал-полковник Владимир Зарицкий, экс-главком Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России УКИП реализует ряд инвестиционных проектов
03.08.2010 США стали готовить персонал для военной программы Prompt Global Strike

Две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III были запущены 16 и 30 июня с авиабазы ВВС США Ванденберг, Калифорния. Целью запуска была тренировка команд операторов запуска и технического обслуживания в рамках программы P
01.07.2010 В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3

man 3 с одиночной испытательной головной частью на дальность 6759 км - через Тихий океан в район атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Это уже второе испытание Minuteman 3 в июне текущего года. Обе МБР были запущены с ПУ на базе "Ванденберг". МБР Minuteman 3 производились в период с июня 1970 года по декабрь 1978 года. Всего в настоящее время на боевом дежурстве в США стоят 450 рак
22.06.2010 МБР Trident II D5 побила собственный рекорд

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в ходе проведенных 8 и 9 июня 2010 года экспериментальных пусков МБР Trident II D5 атомной подводной лодкой USS Maryland (SSBN 738) побит абсолютный мировой рекорд надёжности для межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей, и ранее принадлежавш
18.06.2010 Рассматривается возможность продления ресурса МБР Minuteman

hael Donley), посетивший 15-16 июня 2010 года базу ВВС Vandenberg, обозначил планы военного ведомства по дальнейшему развитию национальных средств ядерного сдерживания. В настоящее время единственной МБР наземного (шахтного) в арсенале США является Minuteman III (около 450 единиц), начавшая поступать на вооружение ещё в 1970-е годы. Как сообщает пресс-служба ВВС США, Майкл Донли отметил в х
17.06.2010 США провели успешный пуск МБР Minuteman III

ов в Тихом океане. Пуск был осуществлен в рамках плановой проверки надежности и точности систем ракеты. США располагают 500 ракетами Minuteman III, на которых установлено 1200 ядерных боеголовок. 200 МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазе Малмстром (штат Монтана), по 150 - на авиабазе им.Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и авиабазе Минот (Северная Дакота). Ракеты, поступившие на вооружен
07.04.2010 Испытания МБР "Булава" продолжатся

Как сообщает РБК комиссия по расследованию неудачного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" представит документы и предложения по продолжению работы по этому проекту до 30 мая 2010 года, сообщил источник в Военно-промышленной комиссии (ВПК) при правительстве РФ. По слова
26.02.2010 МБР "Тополь-М" 9 мая окажется в Москве

пада СССР. По словам российских военных, в ближайшее десятилетие она может стать основой вооружения Ракетных войск стратегического назначения. Еще одной новинкой должен стать самый большой в ис
20.01.2010 Исполнилось 50 лет первой в мире МБР Р-7

и и материалы, приняты технические решения, которые позволили в дальнейшем обеспечить развитие и совершенствование отечественных ракетных комплексов стратегического назначения. Принятие на вооружение МБР Р-7, положившей начало развертыванию стратегических ядерных сил, позволило СССР вести активную внешнюю политику в области разоружения, запрещения атомного и водородного оружия, прекращения

26.10.2009 МБР Trident II D5 поставила новый рекорд надёжности

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, запущенные 3 и 4 сентября 2009 года МБР Trident II D5 поставили новый абсолютный рекорд надёжности как для МБР, так и для РН - 129 последовательных успешных пусков, начиная с далёкого уже 1989 года. Обе баллистические раке
24.08.2009 США: проведено испытание МБР Minuteman III

В США осуществлён успешный тестовый запуск МБР Minuteman III, сообщает пресс-служба ВВС США. МБР стартовала с позиции на авиабазе ВВС США "Ванденберг" (Vandenberg) в Калифорнии и поразила расчётную цель на удалении около 8 тыс. к
10.04.2009 Межконтинентальная ракета "Тополь" поразила цель на Камчатке

подготовки и проведения пуска", - отметил А.Золотухин. Пуск МБР РС-12М был осуществлен в интересах Ракетных войск стратегического назначения. МБР РС-12М "Тополь" - трехступенчатая, твердотопли
31.03.2009 С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь”

ных сроков эксплуатации. Ракетным комплексом “Тополь” оснащена основная часть мобильной группировки Ракетных войск. Подвижные грунтовые пусковые установки этого комплекса отличаются высокой жив
02.12.2008 Утвержден перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения

й. Сократится комплект воинских частей обеспечения и количество военно-учебных заведений. В составе РВСН останутся ГЦМП, ЦНИИ МО РФ, онис, два арсенала, вузы и три учебных центра. Перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения обусловлен, с одной стороны, поставленными задачами по осуществлению ядерного сдерживания, и, с другой стороны, реальными возможностями нашего государс
22.10.2008 Пуск МБР РС-18 осуществлен успешно

Как сообщает Reuters, успешно осуществлен пуск МБР РС-18 с Байконура. Сообщается, что ракета простояла на боевом дежурстве 31 год. Успешный пуск позволит продлить срок нахождения на боевом дежурстве ракет данного типа.
22.10.2008 Запланирован пуск МБР РС-18 с Байконура

нка летно-технических характеристик ракеты и точности поражения учебной цели на полигоне Кура (Камчатка). Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 с космодрома Байконур в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России планируется произвести 22 октября в 11 часов 40 минут по московскому времени с шахтной пусковой установки на площадке №175. Ракета РС-18

19.09.2008 Успешное испытание МБР Р-30 "Булава": первые подробности

Как сообщает РБК, 18 сентября 2008 года было проведено очередное летное испытание МБР "Булава". Ракета, обозначенная как "Булава-М", была выпущена с борта АПЛ "Дмитрий Донской", находившейся в погруженном состоянии в акватории Белого моря. Расчетной целью учебного пуска явля
01.09.2008 В США испытана МБР Trident II D5

Как сообщила пресс-служба компании Lockheed Martin, 26 августа 2008 года ВМС США провели очередное, 124 по счету испытание МБР Trident II D5. Ракета была выпущена с борта АПЛ SSBN 743 Louisiana ("Луизиана"), находившейся в погруженном состоянии в Тихом океане. Испытание прошло успешно. Сообщается, что все 124 испыт
25.12.2007 Вторая за день МБР испытана в России

Как сообщает РБК, в Плесецке с мобильной пусковой установки боевыми расчетами Космических войск и Ракетных войск стратегического назначения РФ успешно проведен испытательный пуск новой межкон
29.05.2007 Испытание МБР РС-24: дополнение

т по московскому времени с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом космодрома проведен первый испытательный пуск прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24, оснащенной разделяющейся головной частью, с мобильной пусковой установки, специально переоборудованной для ее испытаний. Основными целями и задачами первого пуска являлись получение
29.05.2007 В России испытана новая МБР с разделяющейся головной частью

но переоборудованной для испытания данной МБР. Подчеркивается, что пуск был осуществлен в интересах Ракетных войск стратегического назначения.
16.06.2006 Китайская DF-31: еще не "Тополь", уже не "Скад"

В последнем ежегодном издании Пентагона по военной мощи Китая особое место отводится новым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР). По данным издания, новая мобильная МБР «Дун Фэн-31» (DF-31, Dong Feng — «Ветер с Востока») прошла летные испытания и в 2006 году поступит на вооружение стратегических ракетных
16.06.2006 Китайская DF-31: еще не "Тополь", уже не "Скад"

В последнем ежегодном издании Пентагона по военной мощи Китая особое место отводится новым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР). По данным издания, новая мобильная МБР «Дун Фэн-31» (DF-31, Dong Feng — «Ветер с Востока») прошла летные испытания и в 2006 году поступит на вооружение стратегических ракетных

Публикаций - 125, упоминаний - 131

ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 7
Крымтелеком 44 6
Укртелеком 230 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 699 5
Киевстар - Kyivstar 471 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 3
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 33 3
Huawei 3598 3
ZTE Corporation 729 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 2
Orbcomm 1 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 293 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 25 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 212 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 2
Ciber - Сайбер 0 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 296 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 2
Технопром Инновационная корпорация 39 2
Ростех - Автоматика Концерн 1465 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 154 2
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 248 2
HTC Corporation 1495 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1022 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 57 1
Ростех - Завод имени М. И. Калинина 1 1
Центел - Центральный телеграф 395 1
VK - Mail.ru Group 3244 1
AMD - Advanced Micro Devices 3852 1
7342 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 209 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 1
Alibaba Group 372 1
ОТР ГК 205 1
Lockheed Martin 711 9
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 4 5
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Жемчужина - Санаторий 48 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 7 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 3
Фин-Партнер УК 4 3
Наукоград - технопарк 75 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 2
Boeing 938 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 66 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 17 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 5 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
Россети Ленэнерго 68 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 293 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 4 1
Ростех - РТ-капитал 5 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 33 1
Northrop Grumman 0 1
Генезис 16 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 72 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 4 1
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 1 1
Имидж АКБ - Имидж-Банк 1 1
Ростатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 7 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 161 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 1
Почта России ПАО 1939 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 1
Газпром ПАО 1179 1
Связной ГК 1340 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 43
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 38 41
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 2 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 13
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 801 12
Президент Российской Федерации 3373 9
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 68 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 91 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 6
Минобороны РФ - ВКС РФ Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 5
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 171 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 4
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 54 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 0 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 45 2
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 26 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 26 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 19 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 9 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 42 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 12 1
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 10 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 36 1
Правительство Республики Тыва 1 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 7 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 6 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 18 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 78 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 18 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 7
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 2
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 2
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 171 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 213 19
Космодром Байконур 1002 13
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 47 9
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 1 9
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 7
Age of Kings 3459 7
Microsoft Windows 2000 940 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 21 4
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 105 3
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 362 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1233 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 178 2
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 75 2
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NASA MARS - Mid-Atlantic Regional Spaceport - Среднеатлантический региональный космопорт 3 2
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McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 0 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 70 1
Рубин ЦКБ МТ - АПЛ Долгорукий Юрий - 955 Борей - российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколения 14 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 1
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Свободный - Второй государственный испытательный космодром Министерства обороны России 9 1
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 1
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 32 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 38 1
MBRSC - DubaiSat - спутник дистанционного зондирования Земли 5 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 1 1
Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 1 1
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 2 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 29 1
Apple iOS 6908 1
Linux OS 8523 1
Microsoft Windows 14705 1
Acer Predator 178 1
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Донской Дмитрий 33 4
Ройтман Евгений 44 3
Соломонов Юрий 11 3
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Зима Иван 16 1
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Алейников Петр 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 35
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