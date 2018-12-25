ОПК Ракетные войска Rocket troops

Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард ыми войсками и артиллерией Вооруженных сил России. Генерал-полковник Владимир Зарицкий, экс-главком Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России УКИП реализует ряд инвестиционных проектов

США стали готовить персонал для военной программы Prompt Global Strike Две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III были запущены 16 и 30 июня с авиабазы ВВС США Ванденберг, Калифорния. Целью запуска была тренировка команд операторов запуска и технического обслуживания в рамках программы P

В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3 man 3 с одиночной испытательной головной частью на дальность 6759 км - через Тихий океан в район атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Это уже второе испытание Minuteman 3 в июне текущего года. Обе МБР были запущены с ПУ на базе "Ванденберг". МБР Minuteman 3 производились в период с июня 1970 года по декабрь 1978 года. Всего в настоящее время на боевом дежурстве в США стоят 450 рак

МБР Trident II D5 побила собственный рекорд Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в ходе проведенных 8 и 9 июня 2010 года экспериментальных пусков МБР Trident II D5 атомной подводной лодкой USS Maryland (SSBN 738) побит абсолютный мировой рекорд надёжности для межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей, и ранее принадлежавш

Рассматривается возможность продления ресурса МБР Minuteman hael Donley), посетивший 15-16 июня 2010 года базу ВВС Vandenberg, обозначил планы военного ведомства по дальнейшему развитию национальных средств ядерного сдерживания. В настоящее время единственной МБР наземного (шахтного) в арсенале США является Minuteman III (около 450 единиц), начавшая поступать на вооружение ещё в 1970-е годы. Как сообщает пресс-служба ВВС США, Майкл Донли отметил в х

США провели успешный пуск МБР Minuteman III ов в Тихом океане. Пуск был осуществлен в рамках плановой проверки надежности и точности систем ракеты. США располагают 500 ракетами Minuteman III, на которых установлено 1200 ядерных боеголовок. 200 МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазе Малмстром (штат Монтана), по 150 - на авиабазе им.Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и авиабазе Минот (Северная Дакота). Ракеты, поступившие на вооружен

Испытания МБР "Булава" продолжатся Как сообщает РБК комиссия по расследованию неудачного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" представит документы и предложения по продолжению работы по этому проекту до 30 мая 2010 года, сообщил источник в Военно-промышленной комиссии (ВПК) при правительстве РФ. По слова

МБР "Тополь-М" 9 мая окажется в Москве пада СССР. По словам российских военных, в ближайшее десятилетие она может стать основой вооружения Ракетных войск стратегического назначения. Еще одной новинкой должен стать самый большой в ис

Исполнилось 50 лет первой в мире МБР Р-7 и и материалы, приняты технические решения, которые позволили в дальнейшем обеспечить развитие и совершенствование отечественных ракетных комплексов стратегического назначения. Принятие на вооружение МБР Р-7, положившей начало развертыванию стратегических ядерных сил, позволило СССР вести активную внешнюю политику в области разоружения, запрещения атомного и водородного оружия, прекращения

МБР Trident II D5 поставила новый рекорд надёжности Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, запущенные 3 и 4 сентября 2009 года МБР Trident II D5 поставили новый абсолютный рекорд надёжности как для МБР, так и для РН - 129 последовательных успешных пусков, начиная с далёкого уже 1989 года. Обе баллистические раке

США: проведено испытание МБР Minuteman III В США осуществлён успешный тестовый запуск МБР Minuteman III, сообщает пресс-служба ВВС США. МБР стартовала с позиции на авиабазе ВВС США "Ванденберг" (Vandenberg) в Калифорнии и поразила расчётную цель на удалении около 8 тыс. к

Межконтинентальная ракета "Тополь" поразила цель на Камчатке подготовки и проведения пуска", - отметил А.Золотухин. Пуск МБР РС-12М был осуществлен в интересах Ракетных войск стратегического назначения. МБР РС-12М "Тополь" - трехступенчатая, твердотопли

С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь” пуска является подтверждение стабильности основных летно-технических характеристик в период продленных сроков эксплуатации. Ракетным комплексом “Тополь” оснащена основная часть мобильной группировки Ракетных войск. Подвижные грунтовые пусковые установки этого комплекса отличаются высокой живучестью вследствие своей манёвренности, скрытности и малого времени подготовки ракеты к пуску. Ракет

Утвержден перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения й. Сократится комплект воинских частей обеспечения и количество военно-учебных заведений. В составе РВСН останутся ГЦМП, ЦНИИ МО РФ, онис, два арсенала, вузы и три учебных центра. Перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения обусловлен, с одной стороны, поставленными задачами по осуществлению ядерного сдерживания, и, с другой стороны, реальными возможностями нашего государс

Пуск МБР РС-18 осуществлен успешно Как сообщает Reuters, успешно осуществлен пуск МБР РС-18 с Байконура. Сообщается, что ракета простояла на боевом дежурстве 31 год. Успешный пуск позволит продлить срок нахождения на боевом дежурстве ракет данного типа.

Запланирован пуск МБР РС-18 с Байконура нка летно-технических характеристик ракеты и точности поражения учебной цели на полигоне Кура (Камчатка). Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 с космодрома Байконур в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России планируется произвести 22 октября в 11 часов 40 минут по московскому времени с шахтной пусковой установки на площадке №175. Ракета РС-18

Успешное испытание МБР Р-30 "Булава": первые подробности Как сообщает РБК, 18 сентября 2008 года было проведено очередное летное испытание МБР "Булава". Ракета, обозначенная как "Булава-М", была выпущена с борта АПЛ "Дмитрий Донской", находившейся в погруженном состоянии в акватории Белого моря. Расчетной целью учебного пуска явля

В США испытана МБР Trident II D5 Как сообщила пресс-служба компании Lockheed Martin, 26 августа 2008 года ВМС США провели очередное, 124 по счету испытание МБР Trident II D5. Ракета была выпущена с борта АПЛ SSBN 743 Louisiana ("Луизиана"), находившейся в погруженном состоянии в Тихом океане. Испытание прошло успешно. Сообщается, что все 124 испыт

Вторая за день МБР испытана в России Как сообщает РБК, в Плесецке с мобильной пусковой установки боевыми расчетами Космических войск и Ракетных войск стратегического назначения РФ успешно проведен испытательный пуск новой межкон

Испытание МБР РС-24: дополнение т по московскому времени с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом космодрома проведен первый испытательный пуск прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24, оснащенной разделяющейся головной частью, с мобильной пусковой установки, специально переоборудованной для ее испытаний. Основными целями и задачами первого пуска являлись получение

В России испытана новая МБР с разделяющейся головной частью но переоборудованной для испытания данной МБР. Подчеркивается, что пуск был осуществлен в интересах Ракетных войск стратегического назначения.

Китайская DF-31: еще не "Тополь", уже не "Скад" В последнем ежегодном издании Пентагона по военной мощи Китая особое место отводится новым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР). По данным издания, новая мобильная МБР «Дун Фэн-31» (DF-31, Dong Feng — «Ветер с Востока») прошла летные испытания и в 2006 году поступит на вооружение стратегических ракетных