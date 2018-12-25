ОПК Ракетные войска Rocket troops

Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард ыми войсками и артиллерией Вооруженных сил России. Генерал-полковник Владимир Зарицкий, экс-главком Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России УКИП реализует ряд инвестиционных проектов

США стали готовить персонал для военной программы Prompt Global Strike Две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III были запущены 16 и 30 июня с авиабазы ВВС США Ванденберг, Калифорния. Целью запуска была тренировка команд операторов запуска и технического обслуживания в рамках программы P

В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3 man 3 с одиночной испытательной головной частью на дальность 6759 км - через Тихий океан в район атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Это уже второе испытание Minuteman 3 в июне текущего года. Обе МБР были запущены с ПУ на базе "Ванденберг". МБР Minuteman 3 производились в период с июня 1970 года по декабрь 1978 года. Всего в настоящее время на боевом дежурстве в США стоят 450 рак

МБР Trident II D5 побила собственный рекорд Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в ходе проведенных 8 и 9 июня 2010 года экспериментальных пусков МБР Trident II D5 атомной подводной лодкой USS Maryland (SSBN 738) побит абсолютный мировой рекорд надёжности для межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей, и ранее принадлежавш

Рассматривается возможность продления ресурса МБР Minuteman hael Donley), посетивший 15-16 июня 2010 года базу ВВС Vandenberg, обозначил планы военного ведомства по дальнейшему развитию национальных средств ядерного сдерживания. В настоящее время единственной МБР наземного (шахтного) в арсенале США является Minuteman III (около 450 единиц), начавшая поступать на вооружение ещё в 1970-е годы. Как сообщает пресс-служба ВВС США, Майкл Донли отметил в х

США провели успешный пуск МБР Minuteman III ов в Тихом океане. Пуск был осуществлен в рамках плановой проверки надежности и точности систем ракеты. США располагают 500 ракетами Minuteman III, на которых установлено 1200 ядерных боеголовок. 200 МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазе Малмстром (штат Монтана), по 150 - на авиабазе им.Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и авиабазе Минот (Северная Дакота). Ракеты, поступившие на вооружен

Испытания МБР "Булава" продолжатся Как сообщает РБК комиссия по расследованию неудачного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" представит документы и предложения по продолжению работы по этому проекту до 30 мая 2010 года, сообщил источник в Военно-промышленной комиссии (ВПК) при правительстве РФ. По слова

МБР "Тополь-М" 9 мая окажется в Москве пада СССР. По словам российских военных, в ближайшее десятилетие она может стать основой вооружения Ракетных войск стратегического назначения. Еще одной новинкой должен стать самый большой в ис

Исполнилось 50 лет первой в мире МБР Р-7 и и материалы, приняты технические решения, которые позволили в дальнейшем обеспечить развитие и совершенствование отечественных ракетных комплексов стратегического назначения. Принятие на вооружение МБР Р-7, положившей начало развертыванию стратегических ядерных сил, позволило СССР вести активную внешнюю политику в области разоружения, запрещения атомного и водородного оружия, прекращения

МБР Trident II D5 поставила новый рекорд надёжности Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, запущенные 3 и 4 сентября 2009 года МБР Trident II D5 поставили новый абсолютный рекорд надёжности как для МБР, так и для РН - 129 последовательных успешных пусков, начиная с далёкого уже 1989 года. Обе баллистические раке

США: проведено испытание МБР Minuteman III В США осуществлён успешный тестовый запуск МБР Minuteman III, сообщает пресс-служба ВВС США. МБР стартовала с позиции на авиабазе ВВС США "Ванденберг" (Vandenberg) в Калифорнии и поразила расчётную цель на удалении около 8 тыс. к

Межконтинентальная ракета "Тополь" поразила цель на Камчатке подготовки и проведения пуска", - отметил А.Золотухин. Пуск МБР РС-12М был осуществлен в интересах Ракетных войск стратегического назначения. МБР РС-12М "Тополь" - трехступенчатая, твердотопли

С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь” ных сроков эксплуатации. Ракетным комплексом “Тополь” оснащена основная часть мобильной группировки Ракетных войск. Подвижные грунтовые пусковые установки этого комплекса отличаются высокой жив

Утвержден перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения й. Сократится комплект воинских частей обеспечения и количество военно-учебных заведений. В составе РВСН останутся ГЦМП, ЦНИИ МО РФ, онис, два арсенала, вузы и три учебных центра. Перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения обусловлен, с одной стороны, поставленными задачами по осуществлению ядерного сдерживания, и, с другой стороны, реальными возможностями нашего государс

Пуск МБР РС-18 осуществлен успешно Как сообщает Reuters, успешно осуществлен пуск МБР РС-18 с Байконура. Сообщается, что ракета простояла на боевом дежурстве 31 год. Успешный пуск позволит продлить срок нахождения на боевом дежурстве ракет данного типа.

Запланирован пуск МБР РС-18 с Байконура нка летно-технических характеристик ракеты и точности поражения учебной цели на полигоне Кура (Камчатка). Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 с космодрома Байконур в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России планируется произвести 22 октября в 11 часов 40 минут по московскому времени с шахтной пусковой установки на площадке №175. Ракета РС-18

Успешное испытание МБР Р-30 "Булава": первые подробности Как сообщает РБК, 18 сентября 2008 года было проведено очередное летное испытание МБР "Булава". Ракета, обозначенная как "Булава-М", была выпущена с борта АПЛ "Дмитрий Донской", находившейся в погруженном состоянии в акватории Белого моря. Расчетной целью учебного пуска явля

В США испытана МБР Trident II D5 Как сообщила пресс-служба компании Lockheed Martin, 26 августа 2008 года ВМС США провели очередное, 124 по счету испытание МБР Trident II D5. Ракета была выпущена с борта АПЛ SSBN 743 Louisiana ("Луизиана"), находившейся в погруженном состоянии в Тихом океане. Испытание прошло успешно. Сообщается, что все 124 испыт

Вторая за день МБР испытана в России Как сообщает РБК, в Плесецке с мобильной пусковой установки боевыми расчетами Космических войск и Ракетных войск стратегического назначения РФ успешно проведен испытательный пуск новой межкон

Испытание МБР РС-24: дополнение т по московскому времени с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом космодрома проведен первый испытательный пуск прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24, оснащенной разделяющейся головной частью, с мобильной пусковой установки, специально переоборудованной для ее испытаний. Основными целями и задачами первого пуска являлись получение

В России испытана новая МБР с разделяющейся головной частью но переоборудованной для испытания данной МБР. Подчеркивается, что пуск был осуществлен в интересах Ракетных войск стратегического назначения.

Китайская DF-31: еще не "Тополь", уже не "Скад" В последнем ежегодном издании Пентагона по военной мощи Китая особое место отводится новым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР). По данным издания, новая мобильная МБР «Дун Фэн-31» (DF-31, Dong Feng — «Ветер с Востока») прошла летные испытания и в 2006 году поступит на вооружение стратегических ракетных