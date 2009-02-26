Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа

к сообщает РБК со ссылкой на службу информации ВМФ РФ, российский тяжелый атомный ракетный крейсер " Петр Великий " задержал у берегов Йемена в районе юго-восточнее о.Сокотра три маломерных пират

18 декабря в районах Северо-Восточной Атлантики проведены полёты палубной авиации Северного флота с борта тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Полёты выполнены в штатном режиме палубными истребителями Су-33. В ходе полётов лётчиками были

а информации Минобороны РФ, 1 декабря 2008 года начинаются совместные учения отряда боевых кораблей Северного флота и ВМС Венесуэлы "ВЕНРУС-2008". С российской стороны в учениях примут участие

На атомном крейсере " Петр Великий ", который в настоящее время находится в Атлантическом океане и направляется к бе

Отряд кораблей Северного флота РФ во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером " Петр Великий " сегодня в 10:00 мск покинул главную базу флота в Мурманске и вышел в дальний по

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 24 июля противолодочные самолеты ТУ-142мк и Ил-38 ВВС Северного флота совершили плановые полеты в дальней морской зоне над акваторией Баренцева и Н

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 45 лет исполнилось соединению атомных подводных лодок Северного флота . В состав соединения входят современные атомные подводные лодки, оснащённые крылатыми ракетами, торпедами и способные поражать надводные, подводные и береговые цели. За 45 лет л

льной ударной группы, которые будут проходить в течение нескольких дней. Корабельная ударная группа Северного флота под флагом командующего Северным флотом РФ вице-адмирала Николая Максимова в

утиным министр обороны России Анатолий Сердюков доложил, что в 12 часов этого дня авианосная группа Северного флота вышла в поход в северо-восточную Атлантику и Средиземное море. В её состав, н

лнят практические пуски крылатых рэкет класса «Воздух-Земля» в акватории Баренцева моря. В ходе КШУ Северного флота будет выполнено более 60 самолетовылетов. Подразделения ЗРВ отработают вопрос

Управление Северного флота в лице в/ч 45794 проводит открытый конкурс на оказание услуг по проведению эксплуатационно-технического обслуживания линейно-кабельных сооружений связи и средств связи Северн

ического акта задержан заместитель главы муниципального образования закрытого административно-территориального образования "Заозерск" (бывшая Западная Лица) Игорь Сенин. Именно здесь расположена база Северного флота , где, в частности, находятся пункты базирования и технического обслуживания атомных подводных лодок, а также одно из самых больших в мире хранилищ ядерного топлива. Как сообщил