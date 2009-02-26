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Минобороны РФ ВМФ РФ Северный флот Северноморская военно-морская группа

Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа


26.02.2009 Отряд боевых кораблей Северного флота прошёл в Средиземное море

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, боевые корабли Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и большой противолодочный кор
13.02.2009 Ракетный атомный крейсер "Петр Великий" задержал три пиратских судна

к сообщает РБК со ссылкой на службу информации ВМФ РФ, российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" задержал у берегов Йемена в районе юго-восточнее о.Сокотра три маломерных пират
19.12.2008 Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон

18 декабря в районах Северо-Восточной Атлантики проведены полёты палубной авиации Северного флота с борта тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Полёты выполнены в штатном режиме палубными истребителями Су-33. В ходе полётов лётчиками были

19.12.2008 Отряд боевых кораблей Северного флота совершает деловой заход на Кубу

Сегодня в рамках выполнения задач дальнего похода отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко», судов обеспе
02.12.2008 Начинаются морские учения "ВЕНРУС-2008" кораблей России и Венесуэлы

а информации Минобороны РФ, 1 декабря 2008 года начинаются совместные учения отряда боевых кораблей Северного флота и ВМС Венесуэлы "ВЕНРУС-2008". С российской стороны в учениях примут участие

07.10.2008 Морские стратегические ядерные силы Северного флота участвуют в учениях "Стабильность-2008"

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 6 октября началось командно-штабное учение Северного флота, в котором принимают участие эскадра атомных подводных лодок, Военно-воздушные силы флота и Беломорская военно-морская база. Целью учения является комплексная отработка задач пр
26.09.2008 Крейсер "Петр Великий" провел учения по отражению атак малоразмерных скоростных судов

На атомном крейсере "Петр Великий", который в настоящее время находится в Атлантическом океане и направляется к бе
22.09.2008 Отряд кораблей Северного флота РФ выдвинулся к берегам Венесуэлы

Отряд кораблей Северного флота РФ во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" сегодня в 10:00 мск покинул главную базу флота в Мурманске и вышел в дальний по
25.07.2008 Проведены испытания новых СУО для авиации ВМФ РФ

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 24 июля противолодочные самолеты ТУ-142мк и Ил-38 ВВС Северного флота совершили плановые полеты в дальней морской зоне над акваторией Баренцева и Н
18.07.2008 Исполнилось 45 лет соединению атомных подводных лодок Северного флота

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 45 лет исполнилось соединению атомных подводных лодок Северного флота. В состав соединения входят современные атомные подводные лодки, оснащённые крылатыми ракетами, торпедами и способные поражать надводные, подводные и береговые цели. За 45 лет л
22.01.2008 Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике

льной ударной группы, которые будут проходить в течение нескольких дней. Корабельная ударная группа Северного флота под флагом командующего Северным флотом РФ вице-адмирала Николая Максимова в

06.12.2007 Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море

утиным министр обороны России Анатолий Сердюков доложил, что в 12 часов этого дня авианосная группа Северного флота вышла в поход в северо-восточную Атлантику и Средиземное море. В её состав, н
10.07.2007 ВВС и Северный флот проводят совместные учения

лнят практические пуски крылатых рэкет класса «Воздух-Земля» в акватории Баренцева моря. В ходе КШУ Северного флота будет выполнено более 60 самолетовылетов. Подразделения ЗРВ отработают вопрос
28.12.2006 Управление Северного флота объявило конкурс на эксплуатацию средств связи

Управление Северного флота в лице в/ч 45794 проводит открытый конкурс на оказание услуг по проведению эксплуатационно-технического обслуживания линейно-кабельных сооружений связи и средств связи Северн
14.04.2006 Чиновник-вредитель готовил взрыв на базе Северного Флота

ического акта задержан заместитель главы муниципального образования закрытого административно-территориального образования "Заозерск" (бывшая Западная Лица) Игорь Сенин. Именно здесь расположена база Северного флота, где, в частности, находятся пункты базирования и технического обслуживания атомных подводных лодок, а также одно из самых больших в мире хранилищ ядерного топлива. Как сообщил

14.04.2006 Чиновник-вредитель готовил взрыв на базе Северного Флота

ического акта задержан заместитель главы муниципального образования закрытого административно-территориального образования "Заозерск" (бывшая Западная Лица) Игорь Сенин. Именно здесь расположена база Северного флота, где, в частности, находятся пункты базирования и технического обслуживания атомных подводных лодок, а также одно из самых больших в мире хранилищ ядерного топлива. Как сообщил


Публикаций - 90, упоминаний - 132

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ДОК 828 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 5
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 121 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 3
Эшелон НПО 130 3
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 2
Парус Корпорация 552 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Cisco Systems 5114 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Ростех - ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 7 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Ростелеком 9708 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Intel Corporation 12199 1
Google LLC 11786 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1300 1
Базальт СПО - BaseALT 656 1
Boston Dynamics 39 1
Xerox 1139 1
Цифра ГК 2427 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Caravan - Караван 89 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
Cadence Design Systems - cādence 60 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 4
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 4
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 3
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
Белый Медведь 18 2
Русский Страховой Центр 9 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 2
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Генезис 18 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 15 1
Гранит 53 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 1
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ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 2
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 2
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ГРЦ Макеева - Волна ракета-носитель 2 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
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Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 2
U.S. Department of Defense - SDI - Strategic Defense Initiative - СОИ - Стратегическая оборонная инициатива - Ballistic Missile Defense Organization 7 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
IVA CV 7 1
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 1
IVA TPU - тензорный процессор 8 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Google Android 14004 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
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Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-38 - советский противолодочный самолёт средней дальности 3 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 1
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 1
Донской Дмитрий 39 16
Дыгало Игорь 9 8
Путин Владимир 3173 5
Шалманов Сергей 201 5
Невский Александр 21 5
Бубнов Иван 5 5
Иванов Сергей 388 4
Балуевский Юрий 22 4
Высоцкий Владимир 21 3
Осипов Сергей 41 3
Соломонов Юрий 11 3
Перминов Анатолий 130 2
Рахманов Максим 47 2
Громов Олег 8 2
Максимов Николай 2 2
Караханов Рубэн 2 2
Голованова Елена 6 2
Титов Георгий 2 2
Захаренко Михаил 4 2
Пантелеев Валерий 2 2
Литовкин Виктор 2 2
Крылов Фотий 2 2
Масорин Владимир 4 2
Королев Владимир 3 2
Гольцов Александр 77 2
Сенин Игорь 2 2
Чикер Николай 2 2
Ивенев Николай 13 1
Сердюков Анатолий 83 1
Лавров Сергей 28 1
Ильягуева Ольга 5 1
Месропов Юрий 5 1
Адам Безиев 5 1
Черных Сергей 15 1
Турилин Александр 4 1
Петровский Павел 1 1
Ухов Дмитрий 14 1
Низомиддинов Олег 12 1
Поповкин Владимир 23 1
Цыбин Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 24
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 19
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 16
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