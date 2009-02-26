Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа

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|26.02.2009
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Отряд боевых кораблей Северного флота прошёл в Средиземное море
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, боевые корабли Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и большой противолодочный кор
|13.02.2009
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Ракетный атомный крейсер "Петр Великий" задержал три пиратских судна
к сообщает РБК со ссылкой на службу информации ВМФ РФ, российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" задержал у берегов Йемена в районе юго-восточнее о.Сокотра три маломерных пират
|19.12.2008
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Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон
18 декабря в районах Северо-Восточной Атлантики проведены полёты палубной авиации Северного флота с борта тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Полёты выполнены в штатном режиме палубными истребителями Су-33. В ходе полётов лётчиками были
|19.12.2008
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Отряд боевых кораблей Северного флота совершает деловой заход на Кубу
Сегодня в рамках выполнения задач дальнего похода отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко», судов обеспе
|02.12.2008
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Начинаются морские учения "ВЕНРУС-2008" кораблей России и Венесуэлы
а информации Минобороны РФ, 1 декабря 2008 года начинаются совместные учения отряда боевых кораблей Северного флота и ВМС Венесуэлы "ВЕНРУС-2008". С российской стороны в учениях примут участие
|07.10.2008
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Морские стратегические ядерные силы Северного флота участвуют в учениях "Стабильность-2008"
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 6 октября началось командно-штабное учение Северного флота, в котором принимают участие эскадра атомных подводных лодок, Военно-воздушные силы флота и Беломорская военно-морская база. Целью учения является комплексная отработка задач пр
|26.09.2008
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Крейсер "Петр Великий" провел учения по отражению атак малоразмерных скоростных судов
На атомном крейсере "Петр Великий", который в настоящее время находится в Атлантическом океане и направляется к бе
|22.09.2008
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Отряд кораблей Северного флота РФ выдвинулся к берегам Венесуэлы
Отряд кораблей Северного флота РФ во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" сегодня в 10:00 мск покинул главную базу флота в Мурманске и вышел в дальний по
|25.07.2008
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Проведены испытания новых СУО для авиации ВМФ РФ
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 24 июля противолодочные самолеты ТУ-142мк и Ил-38 ВВС Северного флота совершили плановые полеты в дальней морской зоне над акваторией Баренцева и Н
|18.07.2008
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Исполнилось 45 лет соединению атомных подводных лодок Северного флота
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 45 лет исполнилось соединению атомных подводных лодок Северного флота. В состав соединения входят современные атомные подводные лодки, оснащённые крылатыми ракетами, торпедами и способные поражать надводные, подводные и береговые цели. За 45 лет л
|22.01.2008
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Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике
льной ударной группы, которые будут проходить в течение нескольких дней. Корабельная ударная группа Северного флота под флагом командующего Северным флотом РФ вице-адмирала Николая Максимова в
|06.12.2007
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Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море
утиным министр обороны России Анатолий Сердюков доложил, что в 12 часов этого дня авианосная группа Северного флота вышла в поход в северо-восточную Атлантику и Средиземное море. В её состав, н
|10.07.2007
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ВВС и Северный флот проводят совместные учения
лнят практические пуски крылатых рэкет класса «Воздух-Земля» в акватории Баренцева моря. В ходе КШУ Северного флота будет выполнено более 60 самолетовылетов. Подразделения ЗРВ отработают вопрос
|28.12.2006
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Управление Северного флота объявило конкурс на эксплуатацию средств связи
Управление Северного флота в лице в/ч 45794 проводит открытый конкурс на оказание услуг по проведению эксплуатационно-технического обслуживания линейно-кабельных сооружений связи и средств связи Северн
|14.04.2006
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Чиновник-вредитель готовил взрыв на базе Северного Флота
ического акта задержан заместитель главы муниципального образования закрытого административно-территориального образования "Заозерск" (бывшая Западная Лица) Игорь Сенин. Именно здесь расположена база Северного флота, где, в частности, находятся пункты базирования и технического обслуживания атомных подводных лодок, а также одно из самых больших в мире хранилищ ядерного топлива. Как сообщил
|14.04.2006
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Чиновник-вредитель готовил взрыв на базе Северного Флота
ического акта задержан заместитель главы муниципального образования закрытого административно-территориального образования "Заозерск" (бывшая Западная Лица) Игорь Сенин. Именно здесь расположена база Северного флота, где, в частности, находятся пункты базирования и технического обслуживания атомных подводных лодок, а также одно из самых больших в мире хранилищ ядерного топлива. Как сообщил
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|The Planetary Society - Планетарное общество НКО 12 2
|КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
|Донской Дмитрий 39 16
|Дыгало Игорь 9 8
|Путин Владимир 3173 5
|Шалманов Сергей 201 5
|Невский Александр 21 5
|Бубнов Иван 5 5
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|Балуевский Юрий 22 4
|Высоцкий Владимир 21 3
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|Сердюков Анатолий 83 1
|Лавров Сергей 28 1
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|Адам Безиев 5 1
|Черных Сергей 15 1
|Турилин Александр 4 1
|Петровский Павел 1 1
|Ухов Дмитрий 14 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Поповкин Владимир 23 1
|Цыбин Олег 3 1
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