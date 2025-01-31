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Спорт и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
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