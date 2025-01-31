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Индексная книга (каталог) CNews*
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Спорт Водные виды спорта


 

«Занимайтесь водным спортом!» Советский спортивный плакат плакат о развитии водных видов спорта в стране. Тутеволь К., 1949 год. «Занимайтесь водным спортом!» Советский спортивный плакат плакат о развитии водных видов спорта в стране. Тутеволь К., 1949 год.
Плавание Агитационный плакат, выпущенный Российским республиканским советом общества "Спартак". В 1937 году Совет был награждён орденом В. И. Ленина за заслуги в физкультуре и спорте. Автор неизвестен, 1958г. Плавание Агитационный плакат, выпущенный Российским республиканским советом общества "Спартак". В 1937 году Совет был награждён орденом В. И. Ленина за заслуги в физкультуре и спорте. Автор неизвестен, 1958г.
Затевай с волнами спор, друг здоровья - водный спорт! Художник: Р. Сурьянинов, СССР, 1963г. Затевай с волнами спор, друг здоровья - водный спорт! Художник: Р. Сурьянинов, СССР, 1963г.
"На старте" 1933 Автор:Кустодиев Кирилл Борисович "На старте" 1933 Автор:Кустодиев Кирилл Борисович
«Учитесь плавать!» Плакат направлен на развитие спорта и плаванья. Голованов А. 1950 год. «Учитесь плавать!» Плакат направлен на развитие спорта и плаванья. Голованов А. 1950 год.
«Прыжки в воду» Плакат, направленный на развитие водного спорта. Дергелев И., 1955 год. «Прыжки в воду» Плакат, направленный на развитие водного спорта. Дергелев И., 1955 год.
«Спорт», 1930-е Худ. Луппов Сергей Михайлович «Спорт», 1930-е Худ. Луппов Сергей Михайлович
«Да здравствуют советские физкультурники!» Советский плакат о гордости за нашу страну за ее достижения в области спорта. Храповицкий В., 1947 год. «Да здравствуют советские физкультурники!» Советский плакат о гордости за нашу страну за ее достижения в области спорта. Храповицкий В., 1947 год.
«Севастополь. Водная станция Динамо 1934 г. Дейнека Александр Александрович (1899-1969) «Севастополь. Водная станция Динамо 1934 г. Дейнека Александр Александрович (1899-1969)
"Вышка для прыжков" 1952 Автор:Нисский Георгий Григорьевич "Вышка для прыжков" 1952 Автор:Нисский Георгий Григорьевич
Тренировка 1983г. Виталий Мягков Тренировка 1983г. Виталий Мягков
«На водном стадионе», 1959 Худ. Скуляри Михаил Николаевич «На водном стадионе», 1959 Худ. Скуляри Михаил Николаевич
«Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год. «Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год.
«Свежий ветер» 1964 Автор:Молтенинов Константин Георгиевич «Свежий ветер» 1964 Автор:Молтенинов Константин Георгиевич
«Занимайтесь гребным и парусным спортом!» Советский плакат о развитии массовости спорта в стране. Савостюк О., Успенский Б., 1956 год. «Занимайтесь гребным и парусным спортом!» Советский плакат о развитии массовости спорта в стране. Савостюк О., Успенский Б., 1956 год.


31.01.2025 «Обит» подключил к сети самый высокий комплекс флагштоков в мире 1
29.01.2025 Более половины предпринимателей работают в отпуске 1
20.12.2024 «МегаФон» разогнал сеть 4G в новом жилом комплексе на юго-востоке Екатеринбурга 1
23.08.2023 В столице Урала к международному фестивалю студенческого спорта построили новые станции связи 1
01.07.2022 «Яндекс погода» сделала специальный прогноз для серферов 1
09.11.2021 «Гипросвязь» спроектирует ВОЛС в Деревне Универсиады в Екатеринбурге 1
21.10.2021 Быстрее, выше, сильнее: около сотни цифровых решений для спортсменов предложили разработчики столичным федерациям и клубам 1
04.03.2021 Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs 1
26.01.2016 Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ» 1
10.07.2013 "Российская корпоративная телеком-регата" устанавливает стандарты 1
29.01.2013 «МегаФон» запустил новое оборудование на ключевых объектах Универсиады 1
25.06.2010 Сайт «Российской бизнес-регаты» подвергся DDoS-атаке 1
22.08.2008 ИТ-рынок России: гонки на яхтах увлекают топ-менеджеров 2
22.08.2008 CNews TV. ИТ-рынок России: гонки на яхтах увлекают топ-менеджеров 1
18.08.2008 При строительстве Олимпийского центра использовалась геометрия клатратов 1
18.07.2008 На сайте администрации Калининграда появился раздел «Интернет-услуги» 1
19.09.2006 Брелок спасет ваши ключи 1
05.09.2006 Ларри Эллисон: Россия играет важную роль в бизнесе Oracle 1
29.01.2003 От мороза спасет “Белый медведь” 1
29.01.2003 От мороза спасет “Белый медведь” 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8944 3
Ростелеком 9746 1
SAP SE 5284 1
Cisco Systems 5122 1
Yandex - Яндекс 7418 1
Microsoft Corporation 24667 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Oracle Corporation 6707 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
МФ технологии - МФТ 34 1
ОБИТ 80 1
Телеком Биржа 19 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 327 1
Сател 126 1
Парус Корпорация 540 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 14 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 721 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Белый Медведь 18 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
Связной ГК 1372 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 10 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 84 1
ЕКАД - Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога 3 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 17 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 90 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16012 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3460 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7779 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8271 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8072 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3747 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1146 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3749 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7410 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9347 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2729 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1259 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3125 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16197 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7065 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6701 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 184 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 183 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3240 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 45 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 15 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 56 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
Генс Георгий 76 1
Карачинский Анатолий 93 1
Абрамович Роман 46 1
Сенаторов Михаил 42 1
Вахтин Александр 8 1
Сергеев Михаил 108 1
Гусев Сергей 44 1
Столяров Виктор 5 1
Романов Илья 32 1
Айнетдинов Артур 6 1
Холодов Алексей 12 1
Женихов Алексей 38 1
Афанасьев Игорь 3 1
Козлов Вадим 1 1
Гритченко Максим 1 1
Гореньков Павел 17 1
Сливинский Кирилл 1 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Цыбин Олег 3 1
Обыденников Сергей 3 1
Минаев Павел 2 1
Иткинд Станислав 1 1
Полякова Ирина 11 1
Weaire Denis - Вир Денис 1 1
Пахоми Яков 4 1
Хаустов Михаил 2 1
Болтянский Борис 1 1
Ганьшин Александр 7 1
Пименов Василий 1 1
Thomson William - Томсона Уильяма 1 1
Столярский Роман 2 1
Carfrae Tristram - Карфрэ Тристрам 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 3
Европа 21806 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 2
Россия - УФО - Свердловская область 1510 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2956 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 672 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2923 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Польша - Республика 1964 1
Индия - Bharat 5469 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1177 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1668 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - СФО - Новосибирск 4326 1
Бразилия - Федеративная Республика 2373 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2511 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1557 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Ирландия - Дублин 159 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 95 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 68 1
Италия - Тоскана 6 1
Франция - Корсика 8 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5891 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8756 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6294 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9885 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2023 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 2
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 237 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2671 2
Увлечения и хобби - Hobbies 365 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 223 2
Спорт - Футбол 649 2
Образование в России 2215 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5040 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5109 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5455 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1265 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5867 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 696 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 183 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10994 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4490 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 166 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5165 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4846 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6161 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1256 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 594 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 661 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1232 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
Наш спорт - телеканал 6 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
CNews TV 747 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 2
Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 3 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 9 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Oracle TechForum 25 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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