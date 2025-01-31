«Занимайтесь водным спортом!» Советский спортивный плакат плакат о развитии водных видов спорта в стране. Тутеволь К., 1949 год. «Занимайтесь водным спортом!» Советский спортивный плакат плакат о развитии водных видов спорта в стране. Тутеволь К., 1949 год. Плавание Агитационный плакат, выпущенный Российским республиканским советом общества "Спартак". В 1937 году Совет был награждён орденом В. И. Ленина за заслуги в физкультуре и спорте. Автор неизвестен, 1958г. Плавание Агитационный плакат, выпущенный Российским республиканским советом общества "Спартак". В 1937 году Совет был награждён орденом В. И. Ленина за заслуги в физкультуре и спорте. Автор неизвестен, 1958г. Затевай с волнами спор, друг здоровья - водный спорт! Художник: Р. Сурьянинов, СССР, 1963г. Затевай с волнами спор, друг здоровья - водный спорт! Художник: Р. Сурьянинов, СССР, 1963г. "На старте" 1933 Автор:Кустодиев Кирилл Борисович "На старте" 1933 Автор:Кустодиев Кирилл Борисович «Учитесь плавать!» Плакат направлен на развитие спорта и плаванья. Голованов А. 1950 год. «Учитесь плавать!» Плакат направлен на развитие спорта и плаванья. Голованов А. 1950 год. «Прыжки в воду» Плакат, направленный на развитие водного спорта. Дергелев И., 1955 год. «Прыжки в воду» Плакат, направленный на развитие водного спорта. Дергелев И., 1955 год. «Спорт», 1930-е Худ. Луппов Сергей Михайлович «Спорт», 1930-е Худ. Луппов Сергей Михайлович «Да здравствуют советские физкультурники!» Советский плакат о гордости за нашу страну за ее достижения в области спорта. Храповицкий В., 1947 год. «Да здравствуют советские физкультурники!» Советский плакат о гордости за нашу страну за ее достижения в области спорта. Храповицкий В., 1947 год. «Севастополь. Водная станция Динамо 1934 г. Дейнека Александр Александрович (1899-1969) «Севастополь. Водная станция Динамо 1934 г. Дейнека Александр Александрович (1899-1969) "Вышка для прыжков" 1952 Автор:Нисский Георгий Григорьевич "Вышка для прыжков" 1952 Автор:Нисский Георгий Григорьевич Тренировка 1983г. Виталий Мягков Тренировка 1983г. Виталий Мягков «На водном стадионе», 1959 Худ. Скуляри Михаил Николаевич «На водном стадионе», 1959 Худ. Скуляри Михаил Николаевич «Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год. «Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год. «Свежий ветер» 1964 Автор:Молтенинов Константин Георгиевич «Свежий ветер» 1964 Автор:Молтенинов Константин Георгиевич «Занимайтесь гребным и парусным спортом!» Советский плакат о развитии массовости спорта в стране. Савостюк О., Успенский Б., 1956 год. «Занимайтесь гребным и парусным спортом!» Советский плакат о развитии массовости спорта в стране. Савостюк О., Успенский Б., 1956 год.