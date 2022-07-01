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«Яндекс погода» сделала специальный прогноз для серферов

«Яндекс погода» стала показывать специальный прогноз для любителей водных видов спорта. Теперь вейкбордерам, серферам и яхтсменам будет проще выбрать место и время для занятий спортом. Прогноз доступен в приложении «Яндекс» и рассчитывается при помощи технологии Meteum. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый прогноз можно найти в разделе «Водный спорт». Там собрана вся важная для поклонников этих видов спорта информация: сила и направление ветра, температура воды, высота и направление волн, время приливов и отливов. Сервис дает прогноз на десять дней, причем в первые два дня он почасовой. Например, можно посмотреть, во сколько завтра будут сильные волны, а когда, наоборот, наступит штиль. Это поможет спланировать день и выбрать подходящий момент для занятий спортом, будь то серфинг или спокойная прогулка на SUP-доске.

На сервисе есть прогноз для океанов и морей, а также для большинства рек и озер России. Для его расчета «Яндекс» использует собственную технологию Meteum. Чтобы прогнозировать состояние воды, в Meteum добавили еще одну модель на основе машинного обучения. Она будет постоянно совершенствоваться, а значит, качество прогноза будет расти.

«Есть целые группы людей, занятия которых очень зависят от погоды. Это не только серферы или яхтсмены, но и велосипедисты, рыбаки, туристы и многие другие. Для каждой такой группы мы хотим сделать отдельный прогноз, чтобы людям было проще планировать дела. Перед майскими праздниками мы запустили прогноз для садоводов, сегодня — для любителей водных видов спорта. До конца лета появится еще несколько», — сказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

***

«Яндекс погода» — бесплатный гиперлокальный сервис с прогнозом погоды. В его основе лежит технология Meteum, которая основана на машинном обучении и рассчитывает прогноз для любой точки на карте. Каждый день на сервис заходят 15 млн человек. Он доступен на сайте, а также в мобильных приложениях «Погода» и «Яндекс».

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