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Яндекс.Погода Yandex.Weather Метеум

Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум

  • OmniCast – часть технологии Метеум, которая лежит в основе Яндекс Погоды. OmniCast использует не только прогнозы погоды мировых поставщиков, данные с радаров, спутников и наземных метеостанций, но еще и информацию с любительских метеостанций. Они расположены повсеместно и передают информацию каждые пять минут, тогда как профессиональные – раз в три часа. Это и позволило чаще получать данные и пересчитывать прогноз. OmniCast работает на основе нейросетей, которые рассчитывают данные ближайших метеостанций, колебания температуры в микрорайоне и его особенности. В итоге пользователи получают прогноз для каждого участка размером 500 на 500 метров. 

     


10.03.2025 «Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков — он поможет подготовиться к сезону цветения 3
12.09.2024 «Яндекс Погода» расширяет возможности умного дома: теперь его сценарии могут учитывать погоду за окном 2
22.08.2024 «Яндекс Погода» запустила технологию OmniCast: нейросети улучшили локальный прогноз за счет новых источников данных 4
13.08.2024 Пользователи «Яндекс Погоды» смогут узнать прогноз температуры воды для морей и других водоемов на 10 дней вперед 3
07.06.2024 Туристы смогут увидеть всю информацию о пляжах юга в приложении «Яндекс Путешествий» 1
13.05.2024 Вышло обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3» 1
05.03.2024 Нейросети «Яндекса» составят прогноз погоды для погодозависимых отраслей бизнеса 3
21.02.2024 Нейросеть «Яндекса» поможет прогнозировать распространение вулканического пепла 2
27.12.2023 EKF выпустил бета-версию нового мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android 1
05.12.2023 Любители горнолыжного спорта смогут увидеть информацию о склонах в приложении «Яндекс путешествия» 1
23.11.2023 Точность и удобство: какими погодными сервисами пользуются россияне 3
01.11.2023 «Яндекс» повысит точность маршрутов для бизнеса с учетом погоды 1
09.08.2023 «Яндекс погода» поможет бизнесу планировать деятельность с учетом погодных условий 2
21.03.2023 «Яндекс погода» запустила прогноз для автомобилистов 4
10.02.2023 Более 3 миллионов учеников прошли «Урок цифры» от «Яндекса» 1
23.12.2022 «Яндекс погода» улучшила прогноз для любителей горнолыжного спорта 2
06.12.2022 Новая карта осадков в «Яндекс погоде» — с прогнозом на сутки вперед 2
01.12.2022 «Яндекс карты» представили новый JS API с расширенными возможностями дизайна карт 1
01.07.2022 «Яндекс погода» сделала специальный прогноз для серферов 1
29.06.2022 «Яндекс погода» вышла на рынок Латинской Америки 2
28.04.2022 «Яндекс погода» начала делать тематические прогнозы 1
28.04.2022 «Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя 3
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей 1
12.07.2021 «Яндекс» запустил новую технологию прогноза погоды 2
28.05.2021 «Яндекс.погода» обзавелась зонтиками 2
05.08.2020 BUD Light установил в Москве «умные» билборды, реагирующие на погоду 1
29.04.2020 «Ростелеком» и «Яндекс» развернули видеонаблюдение за погодой 2
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
19.09.2017 «Яндекс» создал конкурента Apple CarPlay и Android Auto. Видео 1
19.09.2017 Яндекс представил автомобильную интеллектуальную платформу «Яндекс.Авто» 1
18.07.2017 «Яндекс» выложил в открытый доступ альтернативу нейросетям 1
30.05.2017 «Яндекс» начал лечить людей через интернет за деньги. Видео 1
15.12.2016 «Яндекс» строит краткосрочный прогноз осадков с помощью нейронных сетей 3
18.05.2016 «Яндекс» начал прогнозировать погоду во всей России 2
26.11.2015 «Яндекс» научился предсказывать погоду с точностью до дома 3
26.11.2015 «Яндекс» научился предсказывать погоду 3
10.11.2015 Стартовал проект «Яндекс для медиа» 1
12.08.2015 Шесть лучших оболочек для Android: выбор ZOOM 1
28.04.2014 Обзор народного смартфона Explay Vega: "яндексофон" на Android 1
13.02.2014 «Яндекс» добавил в свой браузер причудливый каталог расширений 1

Публикаций - 46, упоминаний - 80

Яндекс.Погода и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7473 39
Google LLC 11851 5
Huawei 3966 2
VK - Mail.ru Group 3462 2
EA - Electronic Arts 1287 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 722 1
Ростелеком 9784 1
Xiaomi 1760 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Yandex Go - Yango 26 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Fly - Explay - Эксплей 240 1
ДОК 830 1
GitHub 838 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
X Corp - Twitter 2851 1
Intel Corporation 12234 1
Telegram Group 2052 1
Базальт СПО - BaseALT 665 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Nvidia Corp 3516 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 36 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 2
Лента - Сеть розничной торговли 2098 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 243 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Градиент 90 1
Газпром ПАО 1347 1
BMW Group 450 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 1
Hyundai Motor Company 390 1
Ford 413 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Honda Motor Company 234 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 156 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5124 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6998 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3938 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1880 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3120 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3205 5
Оповещение и уведомление - Notification 4706 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10033 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9243 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2919 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12548 3
Application store - магазин приложений 1213 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5681 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3950 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1030 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8529 2
Умные платформы 1713 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4815 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1578 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7456 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8137 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7671 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3895 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12271 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1086 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1175 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7175 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8647 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1776 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 2
Google Android 14100 9
Apple iOS 7863 7
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 513 6
Яндекс.Навигатор 102 4
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 263 3
VK - Яндекс.Дзен 188 3
Яндекс.Метро 18 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 169 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 79 3
Яндекс.Расписания 25 3
Google Chrome - браузер 1571 3
Opera Browser - Браузер 1023 3
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 21 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 590 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 2
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 24 2
Google Play - Google Store - Android Market 3313 2
Google Android Package Kit - APK 189 2
VK - Яндекс.Новости 47 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Linux OS 10052 2
Microsoft Windows 15759 2
Яндекс.Маршрутизация 35 2
Яндекс.Авто 40 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 2
Яндекс.Пробки 66 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 19 2
Toyota Camry 26 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Яндекс.Маркет 963 1
Huawei AppGallery 284 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8823 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 138 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
Yandex Research 7 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 83 1
YAC - Yet Another Conference 8 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 25 1
NeurIPS 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

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