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Яндекс.Погода Yandex.Weather Метеум
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OmniCast – часть технологии Метеум, которая лежит в основе Яндекс Погоды. OmniCast использует не только прогнозы погоды мировых поставщиков, данные с радаров, спутников и наземных метеостанций, но еще и информацию с любительских метеостанций. Они расположены повсеместно и передают информацию каждые пять минут, тогда как профессиональные – раз в три часа. Это и позволило чаще получать данные и пересчитывать прогноз. OmniCast работает на основе нейросетей, которые рассчитывают данные ближайших метеостанций, колебания температуры в микрорайоне и его особенности. В итоге пользователи получают прогноз для каждого участка размером 500 на 500 метров.
Яндекс.Погода и организации, системы, технологии, персоны:
|Ганьшин Александр 7 7
|Соломенцев Дмитрий 3 2
|Василевский Андрей 20 2
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Полонский Юрий 1 1
|Тамиров Константин 1 1
|Биленко Михаил 7 1
|Орловский Виктор 383 1
|Лебедев Александр 29 1
|Лебедев Сергей 48 1
|Сергеев Артем 10 1
|Лемякина Анна 11 1
|Малинин Андрей 1 1
|Трубникова Татьяна 13 1
|Комарова Татьяна 17 1
|Бражник Сергей 2 1
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