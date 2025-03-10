Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум

OmniCast – часть технологии Метеум, которая лежит в основе Яндекс Погоды. OmniCast использует не только прогнозы погоды мировых поставщиков, данные с радаров, спутников и наземных метеостанций, но еще и информацию с любительских метеостанций. Они расположены повсеместно и передают информацию каждые пять минут, тогда как профессиональные – раз в три часа. Это и позволило чаще получать данные и пересчитывать прогноз. OmniCast работает на основе нейросетей, которые рассчитывают данные ближайших метеостанций, колебания температуры в микрорайоне и его особенности. В итоге пользователи получают прогноз для каждого участка размером 500 на 500 метров.