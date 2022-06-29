«Яндекс погода» вышла на рынок Латинской Америки

«Яндекс погода» начинает работать с зарубежными компаниями. Решения на основе Meteum — первой в мире технологии метеопрогноза, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов, но и сообщениях пользователей — будут использовать в разных странах. Первыми станут Мексика и Бразилия. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Прогнозы «Яндекс погоды» будут полезны в разных отраслях: в авиации и морских перевозках, страховании, ритейле, строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве — область применения огромна. Точные прогнозы важны при подготовке к посевной и для защиты растений от вредителей, а в лесном хозяйстве — для предупреждения пожаров. Прогнозы на несколько лет вперед нужны для строительства объектов и оценки климатических рисков. Погода влияет и на продажи. Известно, что в солнечные дни спрос в целом повышается, а в холодную погоду растет число онлайн-покупок. Учитывая такие факторы, можно вести бизнес эффективнее.

«От погоды зависят не только люди, но и бизнесы. Наша цель — обеспечить их точными погодными данными, которые нужны для принятия решений. Например, известно, что в сельском хозяйстве учет погодных условий позволяет на 10-30% снизить расходы. Это же очень много. При этом у нас есть не только готовые решения для разных отраслей, но и возможность адаптировать их под нужды конкретной компании», — сказал Александр Ганьшин, руководитель «Яндекс погоды».

Meteum работает на основе машинного обучения и обрабатывает информацию из разных источников. Это прогнозы пяти метеомоделей, разработанных в крупнейших метеорологических центрах мира, в том числе в «Яндексе». Meteum учитывает также информацию с радаров, спутников, наземных станций и сообщения пользователей. Каждый день миллионы людей передают «Яндексу» данные о погоде в своей местности — это позволяет повысить качество прогноза на 20%.

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«Яндекс» запустил Meteum, собственную технологию гиперлокального прогноза погоды, в 2015 г. Ежедневно прогнозами Meteum пользуется более 15 млн человек. Россиянам доступны также тематические прогнозы. Так, в мае «Яндекс» запустил специальный прогноз для садоводов, скоро появятся данные для любителей водных видов спорта, рыбаков, туристов, велосипедистов и бегунов.