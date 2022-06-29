Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс погода» вышла на рынок Латинской Америки

«Яндекс погода» начинает работать с зарубежными компаниями. Решения на основе Meteum — первой в мире технологии метеопрогноза, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов, но и сообщениях пользователей — будут использовать в разных странах. Первыми станут Мексика и Бразилия. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Прогнозы «Яндекс погоды» будут полезны в разных отраслях: в авиации и морских перевозках, страховании, ритейле, строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве — область применения огромна. Точные прогнозы важны при подготовке к посевной и для защиты растений от вредителей, а в лесном хозяйстве — для предупреждения пожаров. Прогнозы на несколько лет вперед нужны для строительства объектов и оценки климатических рисков. Погода влияет и на продажи. Известно, что в солнечные дни спрос в целом повышается, а в холодную погоду растет число онлайн-покупок. Учитывая такие факторы, можно вести бизнес эффективнее.

«От погоды зависят не только люди, но и бизнесы. Наша цель — обеспечить их точными погодными данными, которые нужны для принятия решений. Например, известно, что в сельском хозяйстве учет погодных условий позволяет на 10-30% снизить расходы. Это же очень много. При этом у нас есть не только готовые решения для разных отраслей, но и возможность адаптировать их под нужды конкретной компании», — сказал Александр Ганьшин, руководитель «Яндекс погоды».

Meteum работает на основе машинного обучения и обрабатывает информацию из разных источников. Это прогнозы пяти метеомоделей, разработанных в крупнейших метеорологических центрах мира, в том числе в «Яндексе». Meteum учитывает также информацию с радаров, спутников, наземных станций и сообщения пользователей. Каждый день миллионы людей передают «Яндексу» данные о погоде в своей местности — это позволяет повысить качество прогноза на 20%.

4 проблемы ИТ в филиалах и способы их решения
Интернет

«Яндекс» запустил Meteum, собственную технологию гиперлокального прогноза погоды, в 2015 г. Ежедневно прогнозами Meteum пользуется более 15 млн человек. Россиянам доступны также тематические прогнозы. Так, в мае «Яндекс» запустил специальный прогноз для садоводов, скоро появятся данные для любителей водных видов спорта, рыбаков, туристов, велосипедистов и бегунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams

Россиянам запретили скачивать WhatsApp. Как обойти ограничение

Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов

Россиян зовут на Госуслуги жаловаться на звонки мошенников

«Яндекс» выпустил «убийцу» суперпопулярного сервиса Google. Новый вариант умнее и удобнее

Власти ужесточат закон «о приземлении». Компаниям готовят новые штрафы

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Показать еще

Наука

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
Показать еще