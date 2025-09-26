Разделы

Бражник Сергей


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей 1
10.02.2023 Более 3 миллионов учеников прошли «Урок цифры» от «Яндекса» 1
29.11.2022 Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бражник Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8158 2
Моя удаленка 1 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 91 1
МЭО - Мобильное электронное образование 20 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 482 1
АйТи 1423 1
Цифра ГК 135 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 162 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 170 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12594 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16703 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5673 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1744 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1983 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3336 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7858 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3510 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7300 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2355 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2166 1
Умные платформы 1819 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12099 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5118 1
C/C++ - Язык программирования 822 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 50 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 627 1
Oracle Java - язык программирования 3293 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5684 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1079 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 363 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1067 1
Погребняк Евгений 4 1
Петраковский Сергей 2 1
Куренкова Валентина 4 1
Голосов Павел 3 1
Миненкова Валерия 3 1
Трубникова Татьяна 14 1
Шадаев Максут 1105 1
Орловский Виктор 394 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1637 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1828 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 916 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 625 1
Россия - ДФО - Магаданская область 456 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 863 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 330 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 678 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 419 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 989 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 652 1
Россия - СФО - Омская область 723 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4179 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14737 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 747 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 247 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54054 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10380 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1902 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50424 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1639 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 597 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5803 1
Образование в России 2492 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5392 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 99 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 69 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
Минцифры РФ - Код будущего 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 579 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 18 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 149 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 568 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 503 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 212 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 650 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 1
VK Skillbox - Скилбокс 124 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1248 1
