Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бражник Сергей
УПОМИНАНИЯ
Бражник Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8158 2
|Моя удаленка 1 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 91 1
|МЭО - Мобильное электронное образование 20 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 482 1
|АйТи 1423 1
|Цифра ГК 135 1
|Погребняк Евгений 4 1
|Петраковский Сергей 2 1
|Куренкова Валентина 4 1
|Голосов Павел 3 1
|Миненкова Валерия 3 1
|Трубникова Татьяна 14 1
|Шадаев Максут 1105 1
|Орловский Виктор 394 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386431, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.