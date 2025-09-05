Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182337
ИКТ 14178
Организации 11017
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3502
Системы 26150
Персоны 78341
География 2939
Статьи 1552
Пресса 1246
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2711
Мероприятия 869

Миненкова Валерия


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября 1
29.11.2022 Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Миненкова Валерия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 89 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Yandex - Яндекс 8075 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 481 1
Цифра ГК 2510 1
АйТи 1418 1
Фаберлик - Faberlic 95 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1441 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1976 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7803 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3452 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2321 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2120 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12038 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5601 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 1
C/C++ - Язык программирования 815 1
Oracle Java - язык программирования 3280 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5645 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 620 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1061 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1053 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 357 1
Погребняк Евгений 4 1
Куренкова Валентина 4 1
Голосов Павел 3 1
Бражник Сергей 2 1
Шадаев Максут 1101 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 745 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 245 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10355 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5355 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4158 1
Образование в России 2472 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 592 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 121 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 97 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 645 1
Минцифры РФ - Код будущего 18 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 18 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 69 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 493 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 208 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
VK Skillbox - Скилбокс 122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 223 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: