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Погребняк Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 6
Погребняк Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Кишова Алина 4 1
|Тесленко Евгений 4 1
|Чесов Роман 2 1
|Бражник Сергей 7 1
|Бабенко Максим 2 1
|Миненкова Валерия 4 1
|Голосов Павел 4 1
|Куренкова Валентина 4 1
|Кертлинг Родион 1 1
|Головко Юрий 10 1
|Шадаев Максут 1234 1
|Бычков Александр 41 1
|Иванов Сергей 407 1
|Нагаев Олег 30 1
|Валеев Рафаэль 11 1
|Касимов Вячеслав 35 1
|Алперин Семен 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168749 5
|Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 224 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.