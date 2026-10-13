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Погребняк Евгений

СОБЫТИЯ


13.10.2026 «АрхиТех ИИ» и МГИМО развивают научно-технологическое сотрудничество в сфере разработки и применения ИИ 1
07.12.2023 Цифровая кафедра МГИМО подготовит специалистов по управлению данными 1
29.11.2022 Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ 1
23.09.2022 «Сбер» и МГИМО сократят дефицит ИТ-специалистов в России 2
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Погребняк Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
АрхиТех ИИ 16 1
Yandex - Яндекс 9401 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 624 1
БАРС Груп 582 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 1
Цифра ГК 164 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 18 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 124 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 71 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9093 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1310 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Ак Барс Банк 284 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5784 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 281 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2644 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10072 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13324 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6727 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2759 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1405 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3212 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 910 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2478 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16744 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 1
Стандартизация - Standardization 2361 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1030 1
Оповещение и уведомление - Notification 6160 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2352 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1044 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1493 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 901 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5363 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7622 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1563 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1671 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9407 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35994 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3886 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4669 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2273 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5749 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 503 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2329 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2949 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 981 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 387 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8416 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6342 1
АК Барс 360 1 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Архитех ИИ - Kodik 20 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6413 1
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C/C++ - Язык программирования 913 1
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Алперин Семен 5 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7961 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 699 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 176 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5866 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2362 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6243 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 160 4
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 99 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 119 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 78 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 27 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 609 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 777 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
VK - Skillbox - Скилбокс 149 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 761 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 82 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1294 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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