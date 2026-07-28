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Magenta Technology Маджента Девелопмент НПК
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 19 143 329 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 19
Magenta Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
|Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
|Тесленко Евгений 4 4
|Бычков Александр 41 3
|Иванов Сергей 405 3
|Валеев Рафаэль 11 3
|Касимов Вячеслав 35 3
|Алперин Семен 5 3
|Кучугин Илья 42 2
|Нагаев Олег 30 2
|Итунин Алексей 4 2
|Мелехин Александр 8 2
|Кишова Алина 4 2
|Чесов Роман 2 2
|Клепиков Алексей 121 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Соколовский Александр 40 1
|Самедов Тимур 21 1
|Скогорев Алексей 8 1
|Козлов Сергей 49 1
|Пятигорский Александр 24 1
|Погребняк Евгений 4 1
|Дмитриев Игорь 9 1
|Арыкова Ирина 1 1
|Мямлин Александр 4 1
|Баранов Александр 19 1
|Наумкин Максим 6 1
|Иванова Ирина 15 1
|Бабенко Максим 2 1
|Альберт Дмитрий 1 1
|Шикуло Антон 4 1
|Путин Владимир 3452 1
|Новиков Евгений 49 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8605 1
|BCG - Boston Consulting Group 117 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.