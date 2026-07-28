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Magenta Technology Маджента Девелопмент НПК

Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 19 143 329 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 19 143 329 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 4 354 936 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.07.2026 «Маджента» подключила MANGO OFFICE к CRM и упростила работу с повторными заказами 1
29.12.2022 Курьерская доставка и искусственный интеллект: финтех-тренды карточного бизнеса-2022 1
08.12.2022 Цифровизация выездного урегулирования задолженности: как технологии помогают банкам больше зарабатывать 2
29.01.2021 Александр Пятигорский, «Открытие» -

Автоматизация сервиса доставки карт помогла повысить качество обслуживания клиентов

 1
01.12.2020 Российские банки нашли способ эффективно управлять логистикой и выездным обслуживанием клиентов 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
17.06.2020 Банк «Открытие» оптимизировал выездную работу по сбору задолженности 1
27.04.2020 Максим Наумкин, Compo -

Компании с платформенным подходом растут гораздо быстрее рынка

 1
17.02.2020 Сбербанк улучшил с «Маджентой» управление служебными поездками сотрудников 1
28.11.2019 «Маджента» приссоединилась к консорциуму «Автодата.рус» 1
15.10.2019 Банк «Открытие» упростил процедуру выдачи карт 1
16.09.2019 Magenta автоматизировала вывоз отходов с несанкционированных свалок Подмосковья 1
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Magenta Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 3
Yandex - Яндекс 9180 3
Google LLC 12663 2
1С - Мегаплан 104 1
Seiko Epson Corporation 908 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Монолит-Инфо 138 1
HERE Technologies 113 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 24 1
НИТ - Национальные информационные технологии 36 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 288 1
Gmini 20 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Samsung Electronics 11046 1
Amazon Inc - Amazon.com 3269 1
Alibaba Group 473 1
Apple Inc 13124 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 1
9574 1
Oracle Corporation 7070 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
БАРС Груп 577 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 434 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
1С-Битрикс - Bitrix 674 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 3
МКБ - Московский кредитный банк 654 3
Ак Барс Банк 283 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1122 2
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 98 1
ЦИАН - CIAN 190 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 9 1
Сбер - Sberbank International - Sberbank Europe - Sberbank Switzerland - Sber Trading Swiss AG Сбер - Sberbank Hungary - Сбербанк Венгрия 8 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2937 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1292 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Ингосстрах СПАО 478 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 489 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Лента - Утконос 180 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 290 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5635 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3877 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 785 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8233 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6219 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26713 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10175 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24331 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12900 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2679 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9894 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13926 4
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1095 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1008 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5271 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1655 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1486 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6260 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1304 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1420 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12818 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13229 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2312 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13682 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6210 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1369 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1765 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10662 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3114 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6003 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1377 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 436 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1394 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1525 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18075 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9266 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12859 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6246 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2503 2
Honor MagicBook - серия ноутбуков 90 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1397 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 152 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 544 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 82 1
Magenta Maxoptra 6 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 131 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3553 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 137 1
Broadcom - VMware - Spring Boot 24 1
АК Барс 360 1 1
Seiko Epson PrecisionCore 12 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 1
Seiko Epson WorkForce - Seiko Epson WF - серия принтеров 31 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
Seiko Epson Stylus 149 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1758 1
Samsung ML - монохромный лазерный принтер 33 1
Seiko Epson Open Platform 2 1
Kyocera FS МФУ 12 1
Brother HL - Brother HQ - лазерный чёрно-белый принтер 15 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1035 1
Google Android 15223 1
Apple iOS 8566 1
Linux OS 11507 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 331 1
Microsoft Windows 16864 1
Oracle Java - язык программирования 3465 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 339 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 765 1
Тесленко Евгений 4 4
Бычков Александр 41 3
Иванов Сергей 405 3
Валеев Рафаэль 11 3
Касимов Вячеслав 35 3
Алперин Семен 5 3
Кучугин Илья 42 2
Нагаев Олег 30 2
Итунин Алексей 4 2
Мелехин Александр 8 2
Кишова Алина 4 2
Чесов Роман 2 2
Клепиков Алексей 121 1
Гуцериев Михаил 114 1
Соколовский Александр 40 1
Самедов Тимур 21 1
Скогорев Алексей 8 1
Козлов Сергей 49 1
Пятигорский Александр 24 1
Погребняк Евгений 4 1
Дмитриев Игорь 9 1
Арыкова Ирина 1 1
Мямлин Александр 4 1
Баранов Александр 19 1
Наумкин Максим 6 1
Иванова Ирина 15 1
Бабенко Максим 2 1
Альберт Дмитрий 1 1
Шикуло Антон 4 1
Путин Владимир 3452 1
Новиков Евгений 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 790 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 1
Казахстан - Республика 6032 1
Европа 24946 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1216 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1217 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13807 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1250 1
Южная Корея - Республика 7042 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8548 1
Франция - Французская Республика 8166 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3038 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
Россия - ПФО - Самарская область 1568 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8930 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21572 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7505 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6579 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3835 3
Экономический эффект 1336 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6564 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 968 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1584 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10306 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5563 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 53 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6154 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 834 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3568 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1321 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 411 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 796 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10858 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 158 1
Ergonomics - Эргономика 1751 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1706 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6034 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3026 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2179 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7397 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2873 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1497 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1262 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 875 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1130 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 996 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1012 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1354 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 561 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8605 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1471 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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