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Банк «Открытие» оптимизировал выездную работу по сбору задолженности

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк «Открытие» внедрил новую систему управления выездным взысканием, на базе технологического решения Magenta.Mobile Collection, которое позволит банку повысить эффективность работы и увеличить объем сбора задолженности.

Система планирует выездные мероприятия для специалистов банка таким образом, чтобы число контактов с клиентами было максимальным. Использование мобильных устройств с приложением Magenta дает возможность сотрудникам банка «Открытие» продуктивно работать вне офиса.

«Новая система управления выездным взысканием поддерживает деятельность сотрудников на ходу и позволяет сэкономить около 30% их рабочего времени на планировании маршрутов, подготовке бумажных документов и посещении офиса», - сказал Александр Мямлин, старший вице-президент, директор департамента проблемных активов банка «Открытие».

На мобильном рабочем месте специалиста теперь есть план встреч и звонков, информация о клиентах из портфеля. Результаты выездов фиксируются сотрудником на планшете и в онлайн-режиме поступают в учетные системы банка для обработки, формирования отчетов и планирования дальнейших действий в работе с клиентами.

Благодаря переходу на безбумажный принцип подготовки к выезду и обработки результатов встреч, а также внедрению механизма удаленного контроля выездных мероприятий, сотрудники избавлены от необходимости ежедневно посещать офис, что особенно актуально в текущих условиях.

«Внедрение решения позволяет банку «Открытие» увеличить число контактов с клиентами. Благодаря передаче на мобильные рабочие места актуальной информации о должниках, повышается качество подготовки специалистов к переговорам и, как следствие, их результативность», - отметил Евгений Тесленко, директор проектов компании «Маджента».

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