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Банк «Открытие» упростил процедуру выдачи карт

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк «Открытие» запустил новую систему управления доставкой карт Magenta на базе мобильных устройств Samsung. Разработка позволяет эффективнее планировать выездное обслуживание и упрощает доступ клиентов к банковским продуктам и услугам.

В сентябре представители банка уже выполнили 640 выездов и выдали около 15 000 зарплатных карт. Благодаря использованию мобильных устройств с установленным приложением цикл обслуживания клиента сократился до 5 минут.

Система управления доставкой карт компании Magenta Technology оптимизирует обработку клиентских документов при выдаче зарплатной карты за счет отказа от бумажной технологии установки ПИН-кода и постобработки клиентских досье в офисе банка. В момент встречи банковский сотрудник с помощью смартфона или планшета фотографирует получателя карты и его документы, после чего данные в режиме онлайн поступают через приложение в информационные системы банка. Карта активируется и готова к использованию, на нее можно зачислять заработную плату в тот же день. По оценкам банка, экономический эффект от внедрения системы составит более 1 млрд рублей.

Представители банка, задействованные в доставке карт, получили мобильные устройства — планшеты Galaxy Tab2 Active для сотрудников зарплатного канала и смартфоны с дисплеем 6,7 дюймов Galaxy A70 для доставки розничных продуктов. При этом планшеты Galaxy Tab Active имеют прочный чехол и обладают степенью защиты от влаги и пыли IP68, поэтому их можно использовать даже в экстремальных условиях.

С помощью системы Magenta «Открытие» создает новый логистический сервис для доставки зарплатных карт. Внедрение системы также позволит улучшить уже существующий процесс заказа и доставки розничных продуктов с учетом пожеланий клиентов по времени и месту встречи за счет выстраивания оптимальных маршрутов для сотрудников.

Технологию планируется применять на всей территории присутствия банка «Открытие».

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