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Angara ELK Центр экспертизы по технологиям Elastic
Angara ELK и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
|Screnta Richard - Skrenta Richard - Скрента Ричард 7 2
|Ройфман Роман 16 1
|Навальный Алексей 61 1
|Бодрик Александр 10 1
|Полянский Андрей 2 1
|Наумкин Максим 6 1
|Романов Илья 32 1
|Акопян Алексей 12 1
|Пчелинцев Андрей 2 1
|Левченко Александр 13 1
|Вилков Евгений 4 1
|Володкович Вячеслав 98 1
|Кострюкова Надежда 4 1
|Макас Даниил 1 1
|Пензин Олег 1 1
|Дегтярев Николай 4 1
|Арутюнян Рубен 1 1
|Шатров Григорий 1 1
|Айрапетов Никита 1 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Алтухов Дмитрий 46 1
|Петренко Александр 8 1
|Доля Алексей 67 1
|Фадеев Виктор 4 1
|Штин Сергей 1 1
|Черномазова Марина 3 1
|Пашкевич Дмитрий 3 1
|Гаранин Иван 2 1
|Володкевич Вячеслав 1 1
|Волотов Михаил 1 1
|Bloomberg 1314 1
|The Guardian - Британская газета 369 1
|Инфобизнес 24 1
|РБК Инновации 47 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
|РАН - Российская академия наук 1922 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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