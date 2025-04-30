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Angara ELK Центр экспертизы по технологиям Elastic



30.04.2025 Inline Technologies расширила функциональность платформы «Центральный Пульт» 1
23.04.2024 «Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций Zabbix 1
20.02.2024 Новая версия Arenadata DB поддерживает Astra Linux 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
02.02.2023 Дмитрий Пашкевич, Smartup Technology: Вселенная интернета сейчас есть только у США, Китая и России 1
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1
11.04.2022 Как построить надежный ИТ-фундамент на российских технологиях 1
22.02.2022 «Газпромбанк мобайл» и GlowByte завершили проект по созданию аналитической инфраструктуры виртуального оператора связи 1
12.01.2022 До 400 тыс. руб. в месяц готовы платить Middle DevOps Engineer на удаленке 1
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ 1
28.05.2021 Как выстроить мониторинг приложений на бесплатных ИТ-продуктах 1
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 1
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
27.04.2020 Максим Наумкин, Compo -

Компании с платформенным подходом растут гораздо быстрее рынка

 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 1
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic 1
06.06.2014 Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн 1
17.07.2007 Вирусу стукнуло 25 лет 1
16.07.2007 Первому компьютерному вирусу - 25 лет 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Angara ELK и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11920 3
Apple Inc 12238 3
Amazon Inc - Amazon.com 3037 2
Alibaba Group 433 2
Microsoft Corporation 24804 2
Meta Platforms - Facebook 4459 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 2
Nginx - Энджайникс 172 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 2
Zabbix SIA - Заббикс 108 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2023 2
GitHub 864 2
Cisco Systems - Splunk 69 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Dropbox 502 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 313 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 28 1
Qualys 64 1
Brocade Communications Systems 242 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 1
Yandex - Яндекс 7647 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 1
8422 1
1С-Битрикс - Bitrix 590 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2945 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 31 1
Монолит-Инфо 123 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5010 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 91 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 1
Visiology - Визиолоджи 74 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 302 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
eBay Inc 1622 1
Volkswagen Group - VW 287 1
LEGO 247 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Лента - Утконос 177 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 744 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 1
ВкусВилл - Избёнка 162 1
Unilever - Юнилевер Русь 159 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1097 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Lidings - Лидингс 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7537 1
SHL 8 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 366 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Index Ventures 49 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4334 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7625 8
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 6
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1321 4
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 53 4
Logstash 8 4
Prometheus - Monitoring system & time series database 55 3
React JS - JavaScript фреймворк 92 3
Linux OS 10183 3
JetBrains Kotlin - язык программирования 94 3
Kibana - программная панель визуализации данных 12 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 740 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 62 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1009 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 125 2
Apple II 54 2
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NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 1
NetApp ONTAP 66 1
Google YouTube - Видеохостинг 2799 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
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Google Cloud Platform - GCP 322 1
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Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Docker - Платформа распределённых приложений 355 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 205 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 167 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 44 1
Bash-скрипт 63 1
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 1
Amazon Rekognition 6 1
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 31 1
Amazon EFS - Amazon Elastic File System 2 1
Python Django 42 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Jenkins 46 1
Screnta Richard - Skrenta Richard - Скрента Ричард 7 2
Ройфман Роман 16 1
Навальный Алексей 61 1
Бодрик Александр 10 1
Полянский Андрей 2 1
Наумкин Максим 6 1
Романов Илья 32 1
Акопян Алексей 12 1
Пчелинцев Андрей 2 1
Левченко Александр 13 1
Вилков Евгений 4 1
Володкович Вячеслав 98 1
Кострюкова Надежда 4 1
Макас Даниил 1 1
Пензин Олег 1 1
Дегтярев Николай 4 1
Арутюнян Рубен 1 1
Шатров Григорий 1 1
Айрапетов Никита 1 1
Бугаенко Андрей 13 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Петренко Александр 8 1
Доля Алексей 67 1
Фадеев Виктор 4 1
Штин Сергей 1 1
Черномазова Марина 3 1
Пашкевич Дмитрий 3 1
Гаранин Иван 2 1
Володкевич Вячеслав 1 1
Волотов Михаил 1 1
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Нидерланды 3555 1
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США - Калифорния 4637 1
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CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 299 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11096 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 696 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 231 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5893 1
Английский язык 6728 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2372 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6311 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 434 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 510 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3608 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2670 1
Аудит - аудиторский услуги 2782 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 121 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6078 1
Энергетика - Energy - Energetically 5204 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1195 1
Bloomberg 1314 1
The Guardian - Британская газета 369 1
Инфобизнес 24 1
РБК Инновации 47 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173828.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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