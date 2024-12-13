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Docker Compose



13.12.2024 Почтовая система VK WorkSpace в вашем дата-центре: как выбрать стабильное и надежное российское решение 1
01.11.2024 Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть 1
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой 1
27.09.2022 «Рексофт» и «Южная школа программирования» совместно растят DevOps-инженеров 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
18.10.2016 VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками» 1
26.05.2016 Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Docker Compose и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
GitHub 814 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Dropbox 498 1
NetApp - Network Appliance 636 1
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Veeam Software 318 1
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Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
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НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
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MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 125 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
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DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 1
OpenStack 488 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 199 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Red Hat Ansible 103 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 2
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Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Microsoft Windows 15657 1
Red Hat OpenShift 132 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services (VCF) 63 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Bash-скрипт 59 1
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Nomad 49 1
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Swarm 28 1
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Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Google Compute Engine 12 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 17 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 1
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 1
Broadcom - VMware Cloud Services 15 1
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 13 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Broadcom - VMware vSphere Client 4 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 18 1
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 1
Навальный Алексей 61 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Слободенюк Александр 3 1
Cramer Tim - Крамер Тим 5 1
Мармоленко Сергей 1 1
Паутов Евгений 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Швеция - Стокгольм 389 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Английский язык 6634 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 48 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
VMworld 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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