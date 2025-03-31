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НТЦ ИТ Роса РОСА ЦУ РОСА центр управления

Платформа оркестрации  дает системным администраторам возможность повысить на 37% эффективность управления десктопными компьютерами, физическими и виртуальными серверами, благодаря использованию принципа «одного окна». ЦУ позволяет быстро развертывать операционные системы и приложения, управлять конфигурациями и обновлениями, легко автоматизировать повторяющиеся задачи, настраивая различные сценарии работы и многое другие.

В РОСА Центр управления входит три системы – это «Система инвентаризации», которая позволяет собирать информацию о состоянии компьютера; «Система развертывания», которая помогает отследить подключенное к сети устройство, автоматически и удаленно установить на него ОС; «Система конфигурации» – устанавливает необходимые настройки системы на компьютеры.


31.03.2025 «РОСА Центр управления» теперь поддерживает корпоративные мобильные устройства на «РОСА Мобайл» 2
24.10.2024 РОСА представляет «Центр управления 2.0» 2
22.10.2024 РОСА представляет Dynamic Directory 4.0 1
17.06.2024 «РОСА Центр управления» 1.2 поможет мигрировать с Windows на российские ОС 2
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой 2
23.04.2024 Защищенные виртуальные инфраструктуры на отечественных платформах 1
21.03.2024 «Роса» представила решение для управления ИТ-инфраструктурой 1
06.03.2024 Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли мастер-классы от компании РОСА 1
04.03.2024 РОСА предлагает альтернативу MS Active Directory 1
16.02.2024 Платформа оркестрации «РОСА Центр управления» включена в реестр отечественного ПО 1
19.12.2023 Системный интегратор CTI расширяет портфель отечественных платформ виртуализации 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 326 9
Microsoft Corporation 24735 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1971 3
Базальт СПО - BaseALT 676 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Генезис ИТ - Генезис АйТи 3 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 40 1
Broadcom - VMware 2390 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 1
АйТи 1376 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 232 1
Референс пойнт - Reference Point 7 1
Генезис 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25699 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6217 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1726 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1499 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5807 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16263 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2718 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2561 3
Repository - Репозиторий 901 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 340 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4959 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7563 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11760 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5842 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3338 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1837 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4065 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4077 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3939 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3778 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5511 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 154 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2236 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3991 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 290 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1067 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2564 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 892 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 616 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 303 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 121 6
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 12 6
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 5
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 76 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1347 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 991 3
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 3
Linux OS 10111 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 106 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 180 2
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА Менеджер ресурсов 4 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 966 1
JavaScript - JS - язык программирования 1210 1
Microsoft Windows 15802 1
Docker - Платформа распределённых приложений 345 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Docker Compose 7 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 7 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 25 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 29 1
Кадомский Вячеслав 51 3
Соловьев Дмитрий 76 3
Карпицкий Олег 71 1
Паутов Евгений 19 1
Довженко Николай 1 1
Рязанов Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 505 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2470 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11056 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 102 1
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