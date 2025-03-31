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НТЦ ИТ Роса РОСА ЦУ РОСА центр управления
Платформа оркестрации дает системным администраторам возможность повысить на 37% эффективность управления десктопными компьютерами, физическими и виртуальными серверами, благодаря использованию принципа «одного окна». ЦУ позволяет быстро развертывать операционные системы и приложения, управлять конфигурациями и обновлениями, легко автоматизировать повторяющиеся задачи, настраивая различные сценарии работы и многое другие.
В РОСА Центр управления входит три системы – это «Система инвентаризации», которая позволяет собирать информацию о состоянии компьютера; «Система развертывания», которая помогает отследить подключенное к сети устройство, автоматически и удаленно установить на него ОС; «Система конфигурации» – устанавливает необходимые настройки системы на компьютеры.
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Кадомский Вячеслав 51 3
|Соловьев Дмитрий 76 3
|Карпицкий Олег 71 1
|Паутов Евгений 19 1
|Довженко Николай 1 1
|Рязанов Дмитрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 10
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 1
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