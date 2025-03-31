Платформа оркестрации дает системным администраторам возможность повысить на 37% эффективность управления десктопными компьютерами, физическими и виртуальными серверами, благодаря использованию принципа «одного окна». ЦУ позволяет быстро развертывать операционные системы и приложения, управлять конфигурациями и обновлениями, легко автоматизировать повторяющиеся задачи, настраивая различные сценарии работы и многое другие.

В РОСА Центр управления входит три системы – это «Система инвентаризации», которая позволяет собирать информацию о состоянии компьютера; «Система развертывания», которая помогает отследить подключенное к сети устройство, автоматически и удаленно установить на него ОС; «Система конфигурации» – устанавливает необходимые настройки системы на компьютеры.