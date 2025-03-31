«РОСА Центр управления» теперь поддерживает корпоративные мобильные устройства на «РОСА Мобайл»

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, представляет новую версию «РОСА Центр управления» (ЦУ), в которую были интегрированы инструменты «РОСА Контроль». Теперь платформа позволяет централизованно администрировать не только рабочие станции и серверы, но и смартфоны и планшеты на базе «РОСА Мобайл», что делает ее инструментом для ИТ-инфраструктуры предприятий и государственных организаций. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В новой версии «РОСА Центр управления» реализованы механизмы управлениями корпоративными смартфонами, включая «Р-фон», что обеспечивает подключение мобильных устройств в инфраструктуру предприятия.

Далее администраторы начнут удаленно получать сведения о списке установленных приложений, статусе камеры, заряде батареи, IMEI-номере, геолокации устройства и информации о ближайших базовых станциях.

Платформа позволяет централизованно управлять «Р-фон», включая установку, обновление и удаление приложений, настройку подключения к корпоративным репозиториям, включение и отключение камеры, GPS и сотовой связи, а также удаленную смену PIN-кода.

Новая функциональность позволяет организациям централизованно контролировать корпоративные мобильные устройства, обеспечивая безопасность данных и удобное управление всей ИТ-инфраструктурой в одном решении.

«РОСА Центр управления» предназначен для комплексного управления операционными системами и программным обеспечением. Используя принцип «одного окна», система обеспечивает развертывание, мониторинг и настройку устройств, повышая эффективность администрирования инфраструктуры до 37% и снижая время простоя серверов и рабочих станций до 75%. Теперь эти возможности распространяются и на мобильные устройства, что особенно актуально в условиях удаленной работы и повышенного внимания к безопасности корпоративных данных.

«Современные предприятия требуют гибких решений для управления мобильными устройствами, особенно в условиях удаленной работы и высоких требований к безопасности. «РОСА Центр управления»стал теперь универсальной платформой, которая позволяет бесшовно интегрировать корпоративные смартфоны, включая «Р-фон», в единую инфраструктуру, обеспечивая полный контроль над разными устройствами предприятий. Это стратегический шаг к созданию безопасной и централизованной IT-среды для бизнеса и государственных организаций», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.