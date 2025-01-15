«Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России Российский смартфон «Р-Фон», работающий под управлением операционной системы «РОСА Мобайл», включен в реестр программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры России. Запись под номером 25343 была сформирована второго декабря 2024 г. Решение подтверждает соответствие устро

«Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия Операционная система «Роса Мобайл», разработанная НТЦ ИТ «Роса», прошла сертификацию ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Это подтверждает соответствие ОС строгим требованиям безопасности и открывает новые возможности

«Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» Проекты «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» от АО «НТЦ ИТ РОСА» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Это стратегически важный шаг, нап

Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл» МИРЭА подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и инноваций. Стороны будут взаимодействовать в разработке и апробации программных решений для мобильной операционной системы «Роса Мобайл». Об этом CNews сообщили представители «Роса». Студенты РТУ МИРЭА получат уникальную возможность участвовать в проектах, связанных с разработкой программного обеспечения для мобильн

ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек ных для бизнеса и государства, и НТЦ ИТ «Роса», разработчик операционных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспечили возможность мониторинга корпоративной почты на смартфоне «Р-Фон», работающем под управлением ОС «Роса Мобайл». Использование работни

«VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон» роизводитель отечественных операционных систем и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА сообщает об успешном тестировании приложения видеохостинга «VK Видео» на смартфоне «Р-Фон», работающем на базе ОС «РОСА Мобайл». Об этом CNews сообщили представители VK. Благодаря эмулятору, запускать и полноценно использовать Android-приложение «VK Видео» можно прямо на своем «Р-Фон» на базе «РОСА Мобай

В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс» Компания «Диджитал Маркетс» выпустит для ОС «РОСА Мобайл», разработанной НТЦ ИТ РОСА, приложение по управлению проектами «Дистанционный офис.Облако» и вошла в число доверенных разработчиков полноценных российских решений для отечественног

Первым партнерским нативным приложением для ОС «РОСА Мобайл» на «Р-Фон» стал «Р7-Офис» Мобильная российская офисная среда «Р7-Офис» стала первым партнерским нативным приложением, которое загружено в магазин приложений «РОСА Маркет». Теперь «Р-Фон», работающий на ОС «РОСА Мобайл», стал полноценным мобильным офисом, который можно использовать для решения широчайшего спектра рабочих и частных задач. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Приложение