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НТЦ ИТ Роса РОСА мобайл ROSA Mobile мобильная операционная система


РОСА Мобайл построена на базе собственного репозитория ROSA 2021.1 от НТЦ ИТ РОСА. В отличие от аналогичных решений архитектура мобильной ОС не подразумевает использования закрытых компонентов от ОС Android для реализации аппаратно-программного взаимодействия драйверов Linux-ядра с системными службами ОС, что выводит безопасность использования мобильного устройства на принципиально новый уровень.


15.01.2025 «Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России

Российский смартфон «Р-Фон», работающий под управлением операционной системы «РОСА Мобайл», включен в реестр программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры России. Запись под номером 25343 была сформирована второго декабря 2024 г. Решение подтверждает соответствие устро
28.11.2024 «Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия

Операционная система «Роса Мобайл», разработанная НТЦ ИТ «Роса», прошла сертификацию ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Это подтверждает соответствие ОС строгим требованиям безопасности и открывает новые возможности

22.11.2024 «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества»

Проекты «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» от АО «НТЦ ИТ РОСА» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Это стратегически важный шаг, нап
12.09.2024 Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл»

МИРЭА подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и инноваций. Стороны будут взаимодействовать в разработке и апробации программных решений для мобильной операционной системы «Роса Мобайл». Об этом CNews сообщили представители «Роса». Студенты РТУ МИРЭА получат уникальную возможность участвовать в проектах, связанных с разработкой программного обеспечения для мобильн
19.08.2024 ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек

ных для бизнеса и государства, и НТЦ ИТ «Роса», разработчик операционных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспечили возможность мониторинга корпоративной почты на смартфоне «Р-Фон», работающем под управлением ОС «Роса Мобайл». Использование работни
14.08.2024 «VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон»

роизводитель отечественных операционных систем и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА сообщает об успешном тестировании приложения видеохостинга «VK Видео» на смартфоне «Р-Фон», работающем на базе ОС «РОСА Мобайл». Об этом CNews сообщили представители VK. Благодаря эмулятору, запускать и полноценно использовать Android-приложение «VK Видео» можно прямо на своем «Р-Фон» на базе «РОСА Мобай
24.06.2024 В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс»

Компания «Диджитал Маркетс» выпустит для ОС «РОСА Мобайл», разработанной НТЦ ИТ РОСА, приложение по управлению проектами «Дистанционный офис.Облако» и вошла в число доверенных разработчиков полноценных российских решений для отечественног
06.06.2024 Первым партнерским нативным приложением для ОС «РОСА Мобайл» на «Р-Фон» стал «Р7-Офис»

Мобильная российская офисная среда «Р7-Офис» стала первым партнерским нативным приложением, которое загружено в магазин приложений «РОСА Маркет». Теперь «Р-Фон», работающий на ОС «РОСА Мобайл», стал полноценным мобильным офисом, который можно использовать для решения широчайшего спектра рабочих и частных задач. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Приложение
18.12.2023 Показан российский смартфон «Р-фон» с поддержкой приложений для Android. Цена засекречена. Опрос

«Безценный» российский смартфон Состоялся официальный анонс нового российского смартфона «Р-фон» разработки НТЦ ИТ РОСА. Одновременно с ним прошла премьера установленной на него операционной системы «РОСА мобайл». Впервые о смартфоне стало известно в сентябре 2023 г., но на тот момент разработчики не подтверждали и половины доступной в Сети информации. Тем не менее, многие эти сведения оказ

Публикаций - 71, упоминаний - 73

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 58
Ruteq - Рутек 28 18
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 11
Ростелеком 9699 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 8
Ред Софт - Red Soft 700 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 7
Базальт СПО - BaseALT 654 5
Apple Inc 12099 4
Microsoft Corporation 24623 3
Google LLC 11775 3
Xiaomi 1732 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
МегаФон 8803 2
Yandex - Яндекс 7339 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
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KODE 12 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
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Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
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Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3932 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Unsplash 762 5
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Агентство Финансовой Поддержки 10 2
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 2
Технопарк-Мордовия 16 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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