НТЦ ИТ Роса РОСА мобайл ROSA Mobile мобильная операционная система
РОСА Мобайл построена на базе собственного репозитория ROSA 2021.1 от НТЦ ИТ РОСА. В отличие от аналогичных решений архитектура мобильной ОС не подразумевает использования закрытых компонентов от ОС Android для реализации аппаратно-программного взаимодействия драйверов Linux-ядра с системными службами ОС, что выводит безопасность использования мобильного устройства на принципиально новый уровень.
|15.01.2025
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«Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России
Российский смартфон «Р-Фон», работающий под управлением операционной системы «РОСА Мобайл», включен в реестр программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры России. Запись под номером 25343 была сформирована второго декабря 2024 г. Решение подтверждает соответствие устро
|28.11.2024
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«Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия
Операционная система «Роса Мобайл», разработанная НТЦ ИТ «Роса», прошла сертификацию ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Это подтверждает соответствие ОС строгим требованиям безопасности и открывает новые возможности
|22.11.2024
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«Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества»
Проекты «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» от АО «НТЦ ИТ РОСА» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Это стратегически важный шаг, нап
|12.09.2024
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Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл»
МИРЭА подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и инноваций. Стороны будут взаимодействовать в разработке и апробации программных решений для мобильной операционной системы «Роса Мобайл». Об этом CNews сообщили представители «Роса». Студенты РТУ МИРЭА получат уникальную возможность участвовать в проектах, связанных с разработкой программного обеспечения для мобильн
|19.08.2024
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ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек
ных для бизнеса и государства, и НТЦ ИТ «Роса», разработчик операционных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспечили возможность мониторинга корпоративной почты на смартфоне «Р-Фон», работающем под управлением ОС «Роса Мобайл». Использование работни
|14.08.2024
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«VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон»
роизводитель отечественных операционных систем и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА сообщает об успешном тестировании приложения видеохостинга «VK Видео» на смартфоне «Р-Фон», работающем на базе ОС «РОСА Мобайл». Об этом CNews сообщили представители VK. Благодаря эмулятору, запускать и полноценно использовать Android-приложение «VK Видео» можно прямо на своем «Р-Фон» на базе «РОСА Мобай
|24.06.2024
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В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс»
Компания «Диджитал Маркетс» выпустит для ОС «РОСА Мобайл», разработанной НТЦ ИТ РОСА, приложение по управлению проектами «Дистанционный офис.Облако» и вошла в число доверенных разработчиков полноценных российских решений для отечественног
|06.06.2024
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Первым партнерским нативным приложением для ОС «РОСА Мобайл» на «Р-Фон» стал «Р7-Офис»
Мобильная российская офисная среда «Р7-Офис» стала первым партнерским нативным приложением, которое загружено в магазин приложений «РОСА Маркет». Теперь «Р-Фон», работающий на ОС «РОСА Мобайл», стал полноценным мобильным офисом, который можно использовать для решения широчайшего спектра рабочих и частных задач. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Приложение
|18.12.2023
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Показан российский смартфон «Р-фон» с поддержкой приложений для Android. Цена засекречена. Опрос
«Безценный» российский смартфон Состоялся официальный анонс нового российского смартфона «Р-фон» разработки НТЦ ИТ РОСА. Одновременно с ним прошла премьера установленной на него операционной системы «РОСА мобайл». Впервые о смартфоне стало известно в сентябре 2023 г., но на тот момент разработчики не подтверждали и половины доступной в Сети информации. Тем не менее, многие эти сведения оказ
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпицкий Олег 70 23
|Кадомский Вячеслав 45 13
|Рейман Леонид 1049 5
|Путин Владимир 3171 4
|Майорова Аюна 3 3
|Копосов Максим 60 2
|Анисимов Максим 27 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Комиссаров Дмитрий 223 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Николенко Николай 10 2
|Багдасарян Артуш 3 2
|Мылицын Роман 110 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Макевнин Борис 44 1
|Горшенин Максим 36 1
|Лобов Константин 1 1
|Белоусов Александр 14 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Дуров Павел 291 1
|Смирнов Алексей 242 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Рудов Антон 10 1
|Щеглов Петр 54 1
|Катков Павел 29 1
|Фролов Виктор 11 1
|Тузов Артем 11 1
|Распопова Диана 2 1
|Выборный Анатолий 3 1
|Казенюк Антон 3 1
|Чернов Федор 30 1
|Ворожищев Александр 2 1
|Зотов Сергей 3 1
|Веселкин Кирилл 3 1
|Фролов Денис 54 1
|Петрова Екатерина 20 1
|Сизоненко Григорий 39 1
|Митрошин Анатолий 3 1
|Кочепасов Сергей 13 1
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