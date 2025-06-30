РОСА добавила видеосъемку и поддержку геосервисов Яндекс в обновлении «РОСА Мобайл» 2.1

Разработчик отечественных операционных систем и инфраструктурных решений НТЦ ИТ РОСА представил новую версию мобильной операционной системы «РОСА Мобайл» 2.1 для смартфона Р-ФОН и планшета Р-ТАБ. Обновление включает два новшества — запись видео в приложении «Камера» и интеграцию с геосервисами «Яндекс». Такой результат стал возможен благодаря работе инженеров РОСА, которые самостоятельно разрабатывают драйверы и адаптируют компоненты операционной системы под выбранные сервисы. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Реализация видеозаписи и геолокации — это одни из самых трудоемких задач в мобильной разработке. Работа с камерой требует низкоуровневого взаимодействия с сенсором, видеокодеком, памятью и интерфейсом, а также использования аппаратного ускорения без доступа к готовым драйверам от производителей. Каждый компонент, будь то поворот экрана, вспышка или звонок может повлиять на стабильность записи и все это должно быть учтено при синхронизации. Геолокация тоже не опирается на стандартные решения вроде Google Location Services, так как это западный геосервис, который не используется в «РОСА Мобайл». Вместо этого инженеры РОСА интегрировали «Яндекс Геолокацию» в системные службы, обеспечив стабильную передачу координат без лишнего расхода энергии.

Интеграция «Яндекс Геолокации» в «РОСА Мобайл» — это не просто добавление еще одного сервиса, а системное улучшение, которое делает возможным полноценное использование всех приложений, работающих с координатами. Раньше геоданные частично работали. Устройство могло получать сигнал напрямую от спутников GPS и ГЛОНАСС, и у таких приложений запуск навигации был долгим, точность — нестабильной, а в помещениях или «каменных джунглях» сигнал мог полностью пропасть. Большинство обычных приложений, как нативных, так и Android, запущенных через «РОСА Эмулятор» — погода, транспорт, камера, доставка, просто не могли работать без системной геолокации, потому что запрашивали координаты через стандартные интерфейсы. Теперь геолокация реализована на уровне операционной системы, а именно: координаты поступают от «Яндекс Геосервиса» и становятся доступны для всех приложений, даже если «не ловит» спутниковый сигнал. Это дает быструю, точную и стабильную геолокацию без зависимости от иностранных платформ. Все работает на российской инфраструктуре и автономно.

Эти задачи потребовали нескольких месяцев работы, глубокой экспертизы в Linux и мобильной архитектуре.

В релизе 2.1 добавлены и другие новшества. Появилась функция сканирования QR-кодов с автоматическим открытием ссылок во встроенном браузере, добавлена возможность удаления как нативных, так и Android-приложений. Поддерживается «горячая» замена microSD и других внешних накопителей, появилась передача текста между приложениями.

Обновился и эмулятор Android и теперь он корректно обрабатывает уведомления, работает с приложениями, требующими отсутствия root-доступа, и сохраняет логи в файл. Также реализована синхронизация автоповорота экрана с системой «РОСА Мобайл» и устранены критичные ошибки, влияющие на стабильность.

В интерфейс системы внесены доработки: переработан первый старт, добавлена обратная связь при вводе кодов и паролей, внедрен новый дизайн уведомлений о низком заряде и реализован индикатор активной точки доступа.

Почтовый клиент получил возможность запроса пароля SMTP, оптимизирована работа с письмами и добавлена карточка профиля РОСА. В файловом менеджере улучшена работа с дублирующимися файлами, исправлены ошибки Bluetooth-передачи и взаимодействия с внешними накопителями. В настройках появился режим энергосбережения для точки доступа, возможность подключения к скрытым и Wi-Fi сетям с Web-авторизацией, а также новый раздел «Система» для выгрузки логов.

Обновление уже доступно для скачивания.

«Каждая новая функция в «РОСА Мобайл» — это результат сложной инженерной работы. Мы сами пишем драйверы, настраиваем взаимодействие компонентов и добиваемся того, чтобы все работало точно и стабильно. С каждым обновлением, мы все сильнее улучшаем работу нашей ОС и показываем рынку, что отечественная мобильная ОС может быть не просто альтернативой иностранным ОС, а настоящей заменой», — сказал Юрий Сорочкин, руководитель отдела разработки мобильной ОС.