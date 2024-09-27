Корпоративный мессенджер Compass теперь отслеживает получение прав суперпользователя на мобильных устройствах Разработчики корпоративного мессенджера Compass добавили в сервис новую функцию безопасности. Теперь приложение обнаруживает права суперпользователя на мобильных устройствах – jailbreak и root, а также при попытке сторонних приложений получить доступ к данным мессенджера блокирует их. Функция позволяет своевременно реагиро

В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы алльной шкале. Она работает за счет переполнения буфера и позволяет злоумышленнику повысить свои привилегии на взламываемой системе до максимальных. Другими словами, эксплуатация «дыры» открывает ему root-доступ. Looney Tunables была найдена в целом списке Linux-дистрибутивов, включая Ubuntu 22.04 и 23.04, Fedora 37 и 38, а также Debian 12 и 13. «Дыру» выявили ИБ-эксперты из команды Qualys

VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом ьшое внимание вопросам информационной безопасности. Так, приложение нельзя запускать на взломанных устройствах с недокументированными особенностями – iOS-смартфонах с Jailbreak и Android-смартфонах с root-доступом. Также на Android-устройствах есть запрет на установку приложения на внешние носители. Фото: © Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK запретила установку приложения на iPhone с Ja

«Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux юбой UNIX-образной системе. Sudo - это программа, которая позволяет администраторам систем выдавать root-доступ рядовым пользователям, чьи имена прописаны в файле sudoers; все их действия сохра