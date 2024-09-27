Получите все материалы CNews по ключевому слову
root-доступ рутинг процесс получения прав суперпользователя
|27.09.2024
|
Корпоративный мессенджер Compass теперь отслеживает получение прав суперпользователя на мобильных устройствах
Разработчики корпоративного мессенджера Compass добавили в сервис новую функцию безопасности. Теперь приложение обнаруживает права суперпользователя на мобильных устройствах – jailbreak и root, а также при попытке сторонних приложений получить доступ к данным мессенджера блокирует их. Функция позволяет своевременно реагиро
|06.10.2023
|
В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы
алльной шкале. Она работает за счет переполнения буфера и позволяет злоумышленнику повысить свои привилегии на взламываемой системе до максимальных. Другими словами, эксплуатация «дыры» открывает ему root-доступ. Looney Tunables была найдена в целом списке Linux-дистрибутивов, включая Ubuntu 22.04 и 23.04, Fedora 37 и 38, а также Debian 12 и 13. «Дыру» выявили ИБ-эксперты из команды Qualys
|01.09.2023
|
VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом
ьшое внимание вопросам информационной безопасности. Так, приложение нельзя запускать на взломанных устройствах с недокументированными особенностями – iOS-смартфонах с Jailbreak и Android-смартфонах с root-доступом. Также на Android-устройствах есть запрет на установку приложения на внешние носители. Фото: © Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK запретила установку приложения на iPhone с Ja
|28.01.2021
|
«Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux
юбой UNIX-образной системе. Sudo - это программа, которая позволяет администраторам систем выдавать root-доступ рядовым пользователям, чьи имена прописаны в файле sudoers; все их действия сохра
|21.04.2015
|
Новый Android-троян способен получить root-доступ для выполнения вредоносных действий
т на него следующую информацию о зараженном устройстве: текущее время; текущее местоположение; IMEI-идентификатор; уникальный идентификатор устройства, сгенерированный трояном; версия трояна; наличие root-доступа; наличие активного подключения Wi-Fi; версия ОС; язык системы, используемый в данный момент; производитель и модель устройства; имя пакета трояна; тип сетевого подключения. Одновре
