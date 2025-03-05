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Индексная книга (каталог) CNews*
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Безвершенко Леонид


05.03.2025 Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер 1
09.12.2024 Злоумышленники крадут Telegram-аккаунты пользователей под видом предложения бесплатной фотосъёмки 1
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 1
29.01.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй российский геймер ждет распродаж для покупки игр или игрового оборудования 1
12.09.2023 «Лаборатория Касперского»: бэкдор три года распространялся под видом легитимного установщика ПО для Linux 1
21.06.2023 «Операция Триангуляция»: как именно кибершпионы собирали данные с iOS 1
19.05.2023 «Лаборатория Касперского» раскрыла новые подробности о кибератаках CommonMagic 1
21.03.2023 «Лаборатория Касперского» выявила целевую атаку на организации в регионах Донецка, Луганска, Крыма 1
29.07.2022 «Лаборатория Касперского»: новая вредоносная кампания распространяется через заражённые пакеты NPM с открытым исходным кодом 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Безвершенко Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 8
Telegram Group 2042 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 797 1
OpenAI 234 1
GitHub 835 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12745 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 785 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1948 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3099 2
Repository - Репозиторий 876 2
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 147 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2248 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 680 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1462 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9239 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7120 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5100 2
Website URL - Uniform Resource Locator 885 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2198 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4233 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4118 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2235 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5097 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 46 1
NPM-репозиторий - Node Package Manager - дефолтный пакетный менеджер для JavaScript 2 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1751 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1575 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 401 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 661 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 840 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 181 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 415 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2246 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6219 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6433 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 1
Микрофон - Microphone 2522 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 291 1
Python - высокоуровневый язык программирования 954 2
Discord 122 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 56 2
JavaScript - JS - язык программирования 1203 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2054 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 529 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 1
Microsoft Windows 15751 1
Apple iOS 7858 1
Microsoft Office Excel 1204 1
Apple macOS 2078 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 1
Google Gmail 948 1
Microsoft Office Word 778 1
Google YouTube - Видеохостинг 2766 1
Google Cloud Platform - GCP 312 1
Linux OS 10047 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 26 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 77 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 40 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
OpenAI ChatGPT 362 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 32 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 392 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 99 1
Python PyPI - Python Package Index 33 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 722 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 2
ЛНР - Луганск 30 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 2
Украина 7637 1
Украина Западная 15 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Саудовская Аравия - Королевство 590 1
Франция - Французская Республика 7867 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Германия - Федеративная Республика 12714 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 897 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6758 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
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