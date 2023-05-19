«Лаборатория Касперского» раскрыла новые подробности о кибератаках CommonMagic

В марте 2023 г. «Лаборатория Касперского» рассказала о целевых атаках на организации в Донецке, Луганске, Крыму. К середине мая эксперты компании обнаружили ещё более сложную вредоносную активность той же кибергруппы. Теперь целями злоумышленников становятся не только организации в Донецке, Луганске и Крыму, но и отдельные люди, дипломатические представительства и научно-исследовательские организации в Центральной и Западной Украине. Атаки, о которых сообщалось в марте, совершаются с использованием фреймворка CommonMagic, а эти — с использованием модульного фреймворка CloudWizard. Кроме того, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили данные, которые позволяют предположить, что эта же кибергруппа стоит за кампаниями Operation BugDrop и Operation Groundbait (Prikormka).

Кампания кибершпионажа, о которой сообщали в марте, длится как минимум с сентября 2021 г. В ней используется ранее неизвестное специалистам по кибербезопасности вредоносное ПО — сложный модульный фреймворк, который эксперты «Лаборатории Касперского» назвали CommonMagic. Он устанавливается после заражения устройства PowerShell-бэкдором.

В марте экспертам «Лаборатории Касперского» многое ещё было неясно: они продолжили расследование, сфокусировавшись на кампаниях прошлых лет. В мае была обнаружена кампания, использующая модульный фреймворк CloudWizard. Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали в общей сложности 9 модулей. Каждый из них отвечает за различные вредоносные действия. В их числе сбор файлов, создание скриншотов, кража паролей, перехват нажатий клавиш на клавиатуре или записей аудио с микрофона. Один из модулей извлекает cookie-файлы учётных записей Gmail и затем может получить доступ к журналам активности, списку контактов и всем письмам в электронной почте жертвы.

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали CloudWizard и заметили значительные сходства между этим фреймворком и двумя кампаниями 2015—2016 гг.: Operation Groundbait (Prikormka) и Operation BugDrop. В них используется похожий код и формат наименования файлов. Также во всех этих случаях для размещения использовались хостинги украинских провайдеров и совпадал список целей в Центральной, Западной и Восточной Украине. Кроме того, CloudWizard имеет сходство с кампанией CommonMagic. Некоторые части кода идентичны, используется одинаковая библиотека шифрования, схожий формат именования файлов, а также оба фреймворка используются в атаках в одних и тех же регионах.

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На основе этих данных эксперты «Лаборатории Касперского» сделали вывод, что вредоносные кампании Operation Groundbait (Prikormka), Operation BugDrop, CommonMagic, и CloudWizard связаны.

«Группа, ответственная за эти атаки, ведёт кампании кибершпионажа в этом регионе более 15 лет и всё время совершенствует свои инструменты. Учитывая, что геополитика по-прежнему важный фактор, формирующий ландшафт киберугроз, полагаем, что подобные атаки продолжатся в регионе в обозримом будущем», — сказал Леонид Безвершенко, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».