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Python PyPI Python Package Index

Python PyPI - Python Package Index


03.02.2025 Positive Technologies зафиксировала и остановила попытки использовать DeepSeek для атак 2
21.01.2025 В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord 1
16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python 1
10.01.2025 Positive Technologies: какие технологии станут целью атак хакеров в 2025 году 1
09.01.2025 Каждая вторая популярная у российских разработчиков библиотека с открытым кодом содержит уязвимости. 1
08.01.2025 В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях 1
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 2
11.11.2024 Innostage: в октябре 2024 г. хакеры «шумели» меньше 1
05.11.2024 Positive Technologies: злоумышленники атакуют ИТ-специалистов для взлома более крупных целей 1
01.11.2024 В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков 2
24.09.2024 Positive Technologies: в 64% успешных кибератак используется вредоносное ПО 1
17.09.2024 «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России 1
16.09.2024 Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов 1
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
27.06.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление 1
02.04.2024 «Галлюцинации» искусственного интеллекта стали новой угрозой. Китайские корпорации уже попались 1
01.12.2023 Исследование МТС RED: хакеры могут атаковать разработчиков ПО, захватывая сторонние репозитории 1
16.10.2023 На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом 1
26.06.2023 «Ростелеком» открыл общий доступ к репозиторию безопасного свободного ПО 1
23.06.2023 «Ростелеком» создал безопасный репозиторий open-source библиотек 1
20.02.2023 Пакеты из официального репозитория Python воруют пароли и криптокошельки 1
23.12.2022 Positive Technologies открывает доступ к сервису обнаружения вредоносных Python-пакетов в открытом ПО 1
21.12.2022 Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов 1
09.08.2022 Школьник создал три мощных шифровальщика ради развлечения. В ловушку попались сотни программистов на Python 1
27.06.2022 В библиотеки языка Python внедрили хакерское ПО, ворующее ключи к облаку Amazon 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
24.11.2021 Официальный репозиторий языка Python наводнили программы для кражи данных и паролей 2
03.03.2021 Хакеры крадут пароли к компьютерам на Linux, пользуясь «дырами» в приложениях Amazon, Lyft и Slack 1
26.05.2016 Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure 1
13.01.2016 Вышла новая версия системы удаленного управления конфигурациями Ansible с поддержкой гибридных облачных сред 1
12.10.2015 Teradata Python Module с открытым исходным кодом упростит создание приложений с методологией DevOps 1

Публикаций - 31, упоминаний - 35

Python PyPI и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 824 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1405 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1191 6
Microsoft Corporation 24642 3
Yandex - Яндекс 7372 3
Telegram Group 2005 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 3
Sonatype 7 3
Profiscope - CodeScoring 8 3
Ростелеком 9715 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 925 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Fortinet 388 2
Red Hat 1306 2
Palo Alto Networks 146 2
Checkmarx 9 2
3CX 12 2
Ростелеком - РТК-феникс 6 2
OpenAI 222 1
InnoSTage - Инностейдж 145 1
Broadcom - VMware 2364 1
Amazon Inc - Amazon.com 3001 1
Alibaba Group 422 1
Intel Corporation 12202 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 490 1
АФК Система ПАО 1797 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Selectel - Селектел 387 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
PayPal 654 1
NSO Group 31 1
Teradata 212 1
Coinbase 58 1
Cisco Talos 42 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Fastly 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 3
Unsplash 790 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 2
eBay Inc 1620 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 656 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 824 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
DB Schenker - Шенкер АО 17 1
Capital One 18 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Bertelsmann 194 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2997 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 25
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12648 25
Repository - Репозиторий 859 21
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 13
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 45 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6140 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1096 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3059 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 5
Script - Скрипт 491 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2152 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4132 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 4
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 101 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 773 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3867 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11388 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2222 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2203 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2235 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1911 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 3
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 409 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1956 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11002 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1131 3
Website URL - Uniform Resource Locator 878 3
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 134 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 2
Python - высокоуровневый язык программирования 938 16
Linux OS 9972 7
Microsoft Windows 15686 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4460 7
Discord 120 6
Docker - Платформа распределённых приложений 336 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 4
Google Maven 29 4
Google YouTube - Видеохостинг 2753 3
Apple macOS 2067 3
Oracle Java - язык программирования 3082 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 128 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 389 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 770 2
Red Hat Ansible 104 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2038 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 157 2
Red Hat Ansible Tower 13 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 2
Google Dart 60 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 671 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 641 2
OpenAI ChatGPT 347 2
Positive Technologies - PT PyAnalysis 2 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 25 2
Google Chrome - браузер 1565 1
ByteDance - TikTok 258 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 695 1
Microsoft Azure 1409 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 227 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Microsoft Outlook 1392 1
Google Gmail 947 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 419 1
Brave - Браузер 33 1
Мельникова Анастасия 376 4
Павлов Никита 72 3
Ляпунов Игорь 121 2
Cramer Tim - Крамер Тим 5 2
Кирюхин Дмитрий 86 1
Зайцев Михаил 262 1
Смирнов Алексей 243 1
Меньшов Кирилл 118 1
Белевцев Андрей 63 1
Шабуров Олег 12 1
Шипулин Кирилл 3 1
Макрушин Денис 8 1
Тятюшев Максим 98 1
Крюков Константин 4 1
Безвершенко Леонид 8 1
Амелькин Александр 3 1
Aydın Yunus - Айдин Юнус 1 1
Fernández Carlos - Фернандес Карлос 1 1
Беседина Валерия 1 1
Хисматуллина Гузель 1 1
Зонов Александр 12 1
Снегирева Екатерина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 3
Франция - Французская Республика 7854 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 3
Германия - Федеративная Республика 12692 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2253 1
Армения - Республика 2283 1
Беларусь - Белоруссия 5676 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 1
Индия - Bharat 5456 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2748 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3110 1
Турция - Турецкая республика 2358 1
Нидерланды 3521 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 698 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6083 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 872 3
README-файл 17 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 614 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 418 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Exodus 67 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6929 1
Solana 21 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7617 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 1
Металлы - Золото - Gold 1137 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4812 1
Аудит - аудиторский услуги 2670 1
Reddit 313 1
The Register - The Register Hardware 1558 1
BleepingComputer - Издание 340 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 440 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

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