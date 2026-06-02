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Миронов Алексей

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Удар по своим. Блокировки VPN уничтожают российскую ИТ-отрасль – из-за них разработчики ПО не могут нормально работать 1
16.03.2026 В России готовится к запуску завод промышленных роботов 1
30.11.2020 Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product 1
12.09.2018 «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» разместила информационные системы в защищенном облаке M1Cloud 1
27.04.2017 «Студия визуальных решений» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
06.07.2015 Путин распорядился построить ГИС для контроля военных расходов. На создание системы претендует ФСО 1
27.05.2015 ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС 1
18.05.2015 СК «Транснефть» внедрила систему урегулирования убытков на базе СЭД Syntellect Tessa 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Миронов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3407 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 2
Innovative Technology - Inntech - ИнТех Консалтинг 5 1
9400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1443 1
Xerox - The Haloid Company 1165 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 186 1
Terrasoft - Террасофт 207 1
Актион МЦФЭР 56 1
Syntellect - Синтеллект 103 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 137 2
Транснефть СК - страховая компания 5 1
Транснефть 333 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3750 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 237 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 612 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3633 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5372 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2308 2
Федеральное собрание Российской Федерации 313 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 50 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3534 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3551 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11959 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8059 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26945 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12639 2
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 148 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3705 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6167 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13589 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2332 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3155 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6283 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1097 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 973 1
Управляемость - Manageability 2153 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9720 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10469 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3857 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2246 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7251 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12814 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17784 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4102 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6508 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3229 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 226 1
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1616 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13733 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8493 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 566 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1183 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 260 1
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Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 1
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Python PyPI - Python Package Index 57 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1238 1
Terrasoft Creatio 107 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 1
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Путин Владимир 3438 2
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