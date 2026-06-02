Получите все материалы CNews по ключевому слову
Миронов Алексей
СОБЫТИЯ
Миронов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Клименко Кирилл 3 2
|Муравник Владимир 4 2
|Путин Владимир 3438 2
|Смирнов Иван 30 1
|Митин Сергей 8 1
|Кузьма Дмитрий 36 1
|Бессонов Станислав 1 1
|Витковский Игорь 1 1
|Данильянц Алексей 21 1
|Беглов Александр 35 1
|Ведомости 1407 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2311 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.