Automate – это платформа управления виртуальной инфраструктурой в режиме реального времени различными гипервизорами, с возможностью расширения для управления гипервизорами отечественной разработки. Он позволяет конфигурировать виртуальные машины, управлять виртуальными сетями, разграничивать права доступа, использовать поиск, получать отчеты, аналитику и финансовую информацию, а также имеет другой функционал.