Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190435
ИКТ 14694
Организации 11388
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26595
Персоны 82772
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Stack Group Automate


Automate – это платформа управления виртуальной инфраструктурой в режиме реального времени различными гипервизорами, с возможностью расширения для управления гипервизорами отечественной разработки. Он позволяет конфигурировать виртуальные машины, управлять виртуальными сетями, разграничивать права доступа, использовать поиск, получать отчеты, аналитику и финансовую информацию, а также имеет другой функционал.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.02.2026 Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой 1
12.04.2024 CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование 1
28.09.2023 M1Cloud усовершенствовал собственный сервис управления облаком Automate 1
08.06.2023 Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть 1
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA 1
28.02.2022 Varonis обнаружила уязвимость Power Automate в Microsoft 365 1
15.06.2021 Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform 1
29.03.2021 От трендов рынка до подготовки к проекту — рассказываем о внедрении современной ERP 1
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 1
03.03.2021 Microsoft бесплатно раздает ПО для автоматизации унылой работы без навыков программирования 1
12.08.2020 M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
31.01.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года 1
16.10.2019 Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке 1
10.04.2019 Wectech разместила информационные системы в облаке M1Cloud 1
12.09.2018 «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» разместила информационные системы в защищенном облаке M1Cloud 1
23.07.2018 Компания «Инносети» размещает ИС в облаке M1Cloud 1
12.04.2018 «Вирту Системс» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 1
15.09.2017 Stack Group представила облачные сервисы для ИТ-разработчиков (ISV) 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Stack Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25332 8
Stack Group - Стек Групп 170 8
SAP SE 5463 4
Automation Anywhere 12 2
Blue Prism 30 2
Wectech - Вектек 2 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 2
GitHub 989 2
UIPath 108 2
Mobile Park - Мобайл Парк 5 1
Virtu Systems - Вирту Системс 5 1
SAP Contextor 3 1
electroNeek Robotics 7 1
Varonis Systems 40 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 1
Appian Corporation - Appian Communications 11 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Boston Dynamics 42 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 56 1
Инносети - Innoseti 20 1
Nintex 13 1
Samsung Electronics 10704 1
Broadcom - VMware 2510 1
Alibaba Group 455 1
Yandex - Яндекс 8596 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14614 1
Veeam Software 328 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Softline - Софтлайн 3326 1
Oracle Corporation 6902 1
SAS Institute 1040 1
Navicon - Навикон 319 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
Salesforce 460 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 210 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1395 1
Актион МЦФЭР 56 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Велесстрой СМУ 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1526 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 179 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5048 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1389 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2139 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2974 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1642 3
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 58 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
Application store - магазин приложений 1370 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1718 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17170 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5980 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5295 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7341 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 806 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 156 8
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 27 7
Microsoft Azure 1471 5
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 3
Microsoft Windows 16435 3
Microsoft Dynamics 365 138 3
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 2
Microsoft Windows 10 1903 2
Microsoft Office 3997 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 703 2
Microsoft Teams - MS Teams 628 2
Microsoft Office 365 989 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
NVision Барьер 734 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 286 1
Microsoft Fluent Design 15 1
Cloudian Hyperstore 3 1
Microsoft Azure Blob storage 13 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 15 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
Примо РПА - Primo RPA 46 1
Microsoft Windows Action Center - Центр уведомлений 15 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 40 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
Microsoft Paint 3D 13 1
Microsoft AppSource 11 1
Microsoft Power Fx - язык программирования 5 1
Microsoft Viva 9 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 68 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 47 1
FreePik 1503 1
МТС Cloud - CloudMTS RPA 2 1
Pega Platform 9 1
PIX Robotics - PIX Переходник 6 1
PIX Robotics - PIX Enterprise Transformation 1 1
Samsung Brity RPA 1 1
Linux OS 11019 1
Горохов Евгений 39 3
Данильянц Алексей 20 2
Лебедев Владимир 84 1
Миронов Алексей 6 1
Соловьев Дмитрий 82 1
Ложкин Сергей 44 1
Попов Илья 4 1
Вислоцкий Илья 9 1
Игнаткин Алексей 2 1
Романов Александр 14 1
Овчинников Василий 19 1
Gillen Al - Гиллен Эл 3 1
Щербинин Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 2
Европа 24681 2
Казахстан - Республика 5841 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 1
Россия - УФО - Свердловская область 1794 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4323 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3209 1
Франция - Французская Республика 8004 1
Америка Латинская 1892 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2561 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
Экономический эффект 1215 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3401 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 802 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 50 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1711 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 689 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
The Verge - Издание 601 1
The Register - The Register Hardware 1720 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Gartner - Гартнер 3621 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 1
Forrester Research 830 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Microsoft Build - конференция 37 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще