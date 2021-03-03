Microsoft бесплатно раздает ПО для автоматизации унылой работы без навыков программирования

Бесплатный Power Automate Desktop

Корпорация Microsoft объявила, что инструмент для роботизации процессов (RPA) Power Automate Desktop будет доступен всем пользователям Windows 10 бесплатно. Ранее в составе решения Power Automate стоимость лицензии на продукт начиналась от $15 в месяц за одного пользователя.

Power Automate Desktop – это приложение, которое позволяет автоматизировать рутинные задачи, выполняемые вручную на ПК под управлением Windows 10. Программа относится к классу low-code, то есть не требует от пользователя обладания серьезными навыками программирования – настройка и отладка рабочих процессов осуществляются в визуальном редакторе при помощи мыши. Power Automate Desktop можно воспринимать как очень «продвинутый» редактор макросов, которые выполняются на уровне ОС, а не отдельного приложения.

Приложение поставляется с набором из 370 готовых шаблонов действий, которые помогают в несколько кликов наладить взаимодействие между приложениями и сервисами. Например, используя пресеты Microsoft, можно элементарно настроить ежедневное автоматическое скачивания документа по протоколу FTP с последующим выводом его на принтер и выключением компьютера. Доступны пользователю и более сложные операции, которые определяют логику процессов: работа с переменными и списками, циклами и условиями, исключениями и др.

Создание цепочки действий в Power Automate Desktop

Помимо шаблонов, предусмотрены функции записи и редактирования действий пользователя в различных приложениях и в вебе – с использованием популярных браузеров (для этого может потребоваться установка соответствующего браузерного расширения).

Предварительная версия Power Automate Desktop уже доступна для загрузки с официального сайта Microsoft. В недалеком будущем приложение будет включено в состав тестовых сборок Windows 10 для участников Insider Program, а в дальнейшем станет неотъемлемой частью стабильной ветки операционной системы Microsoft.

Откуда взялся Power Automate Desktop

Microsoft запустила инструмент Power Automate Desktop в сентябре 2020 г.

Power Automate Desktop является частью Power Automate (ранее Microsoft Flow) – облачного сервиса, который предоставляет пользователям возможность создавать потоки для автоматизации трудоемких бизнес-задач и -процессов, в том числе критических. В частности, как отмечал Techcrunch, решение использовал крупный американский сотовый оператор T-Mobile для интеграции своих информационных систем с системами поглощенного весной 2020 г. конкурента – Sprint.

Power Automate включает наработки британской компании Softomotive, приобретенной Microsoft чуть ранее – в мае 2020 г. на условиях, которые не разглашаются.

Softomotive предлагала два инструмента: Winautomation и Processrobot. Первый, предназначенный для автоматизации повторяющихся задач на ПК с Windows, лег в основу Power Automate Desktop. Второй, представляющий собой ПО для автоматизации процессов в масштабе организации, оказал влияние на облачный Power Automate.

Power Automate, в свою очередь, является частью платформы для анализа, визуализации и автоматизации процессов получения данных Microsoft Power Platform, включающей в себя сервисы как Power Apps, Power BI и Power Virtual Agents.

Другие анонсы Microsoft

Помимо превращения Power Automate Desktop в бесплатный общедоступный инструмент, в рамках ежегодной конференции Ignite Microsoft анонсировала еще ряд новинок.

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Так, корпорация сообщила о запуске первого low-code языка программирования под названием Power Fx, который предназначен для настройки процессов в Power Platform. Язык основан на синтаксисе функций Excel и вскоре, как обещает Microsoft, код его интерпретатора будет открыт и опубликован на Github. Power Fx поможет снизить барьер в разработке собственных low-code приложений для бизнес-пользователей, а профессиональные разработчики смогут с помощью него ускорить процесс разработке, считают в Microsoft.

Кроме того, анонсированы новшества, касающиеся облачных сервисов Microsoft Azure. Особо стоит отметить новую программно-аппаратную платформа Azure Percept. Она, как ожидается, позволит запускать сервисы для создания и применения моделей искусственного интеллекта (ИИ) на специальных маломощных устройствах. Сочетание аппаратного обеспечения, готовых моделей ИИ и служб Azure позволит реализовывать такие сценарии, как обнаружение объектов и аномалий, анализ магазинных полок и т.д., в граничных вычислениях без подключения к облаку, поясняют в Microsoft.

Корпоративный сервис для коммуникаций Microsoft Teams, согласно заявлениям компании, будет существенно обновлен. ПО получит возможности, которые позволят пользователям проводить интерактивные вебинары.

Также будет осуществлена интеграция Teams и платформы для унификации бизнеса Dynamics 365, благодаря чему пользователям станут доступны возможности совместной работы в модулях Sales, Marketing, Human Resources, Commerce, Field Service и Customer Service.

Наконец, будет введено сквозное шифрование данных, передаваемых во время двусторонних звонков через Teams.

В начале февраля 2021 г. CNews сообщил о запуске платформы Microsoft Viva для организации работы на удаленке. В ее составе есть виртуальное рабочее место, инструментарий для предотвращения эмоционального выгорания, а также отдельные сервисы для обучения и структурирования рабочих материалов.