Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group в течение 2019 года сохранял высокие темпы роста объема облачных услуг, занимая одну из лидирующих позиций в коммерческом сегменте облачного рынка. В структуре клиентского портфеля значимую долю занимают банки и финансовые организации, хостинг-провайдеры и медиа проекты, операторы связи и ритейл.

В 2019 году многие крупные клиенты разместили свои информационные системы и бизнес-приложения в высоконадежном облаке М1Cloud, в том числе такие как: «Мобайл Парк», WECTECH, ТНС МИЦ и другие.

Более чем двукратно был увеличен объем облачной ИТ-инфраструктуры, в том числе расширена ёмкость облачных систем хранения. Сервис-провайдер развернул объектное хранилище на базе Cloudian HyperStore совместимое с Amazon S3, и теперь Object Storage позволяет более экономично и надежно хранить большие объемы неструктурированных данных, используя S3 API.

Была полностью обновлена сетевая инфраструктура для обеспечения постоянно растущих требований клиентов к каналам связи, для улучшения резервирования всех сетевых компонентов и снижения вероятности отказов облака M1Cloud. Сеть теперь основана на 100 Гбит/c каналах и построена на архитектуре IP CLOS фабрики.

В течение года для удобства клиентов был расширен функционал сервиса самостоятельного управления облаком - Automate (программный продукт Stack Group), который разработан специально для решения задач крупного и среднего бизнеса и, в частности, позволяет гибко менять объем облачных ресурсов всего за несколько секунд.

Одним из значимых достижений стало повышение партнерского статуса от Veem – теперь компания имеет статус Gold. Также стоит отметить, что уже в третий раз сервис-провайдер получил награду от Hewlett Packard Enterprise (HPE) «За самое динамичное развитие и предложение Облачных Сервисов на оборудовании HPE».

«Компания Stack Group постоянно внедряет новые сервисы для российских и зарубежных компаний, ежегодно развивает и модернизирует ИТ-инфраструктуру, в том числе, внедряет новейшие защищенные ИТ-решения. Это позволяет нам из года в год оставаться одним из лидеров коммерческого сегмента облачного рынка», - сказал Алексей Данильянц, генеральный директор Stack Group (M1Cloud).