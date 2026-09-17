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Selectel Stack Group M1Cloud Дата-центр Stack.М1

Selectel - Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group – поставщик гибридной ИТ-инфраструктуры для бизнеса. M1Cloud придерживается клиентоориентированной стратегии и фокусируется на востребованных услугах, созданных на основе обратной связи от заказчиков и с учетом их ИТ-ландшафта. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в ТОП-10 ЦОД России (CNews). Компания Stack Group создала и аттестовала защищенное облако на базе M1Cloud, которое полностью соответствует законодательству для ГИС (К-1) и ИСПДн (УЗ-1).

 

Обзор «M1Cloud» на Market.CNews

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17.09.2026 Selectel купил облачного провайдера за 2,6 миллиарда

Selectel купил M1Cloud Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel приобрел 100% долю в сервис-провайдере M1Cloud (юридическое лицо – «Стек Групп»). Сумма сделки составит не более 2,6 млрд руб. Об этом сообщи
17.09.2026 M1Cloud становится частью Selectel

Сервис-провайдер M1Cloud (ООО «Стек Групп») и независимый провайдер ИT-инфраструктуры в России Selectel закрыл
17.07.2026 M1Cloud: Для ИИ-сервисов расстояние до облака важнее его мощности

ним из решающих факторов становится физическое расстояние между пользователем и дата-центром, в котором развернута облачная платформа. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал, что разница принципиальна: при обучении оптимизируется стоимость за час GPU-времени, при инференсе – стоимость каждой миллисекунды задержки исчисляется в потерянных клиентах
10.07.2026 M1Cloud: Данные определяют выбор облака в 2026 г., а не наоборот

фактором при выборе облачного провайдера становится не только вычислительные мощности, SLA и ценовые модели, но места хранения данных. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал, что бизнес при выборе облака все чаще опирается на принципы Data Gravity (гравитации данных): чем больше данных накоплено в определенной точке, тем сильнее она притягивает к
26.06.2026 M1Cloud: Итоги первого полугодия 2026 г. российского облачного рынка

2026 г. рынок начал фильтровать решения через призму совокупной стоимости владения, доступности железа и реальной облачной экспертизы. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, подвел итоги первого полугодия 2026 г. и дал прогноз на 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Логистика как конкурентное преимущество В условиях отсутствия прямых п
19.06.2026 M1Cloud: какие специалисты востребованы на облачном рынке в 2026 году

Российский облачный рынок продолжает расти. По оценке M1Cloud, по итогам 2025 г. его объем оценивался примерно в 400 млрд руб., а в 2026 г. рынок может сохранить темпы роста не ниже 30%. На этом фоне рынок труда в ИТ перестраивается: в марте 2026

08.06.2026 M1Cloud формирует экосистему безопасных ИИ-сервисов

Сервис-провайдер M1Cloud предлагает безопасность ИИ на уровне инфраструктуры в партнерстве с СЗИИ («Системы за
29.05.2026 M1Cloud: Строительная отрасль переносит BIM-моделирование и управление проектами в облачную среду

для ИИ-аналитики. Искусственный интеллект, работающий на облачных мощностях, способен анализировать тысячи проектов, предсказывая задержки в графиках или дефицит материалов. В 2026-2030 гг. аналитики M1Cloud ожидают массового перехода к «предиктивному строительству», где облачный провайдер выступает фундаментом для интеллектуальной аналитики и интернета вещей (IIoT). Переход строительной от
23.04.2026 M1Cloud предоставляет защиту от атак на ИИ-системы на базе cqrt(ai)

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет решения для специализированной защиты ИИ-моделей от современных киберуг
19.03.2026 M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы

Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы в I квартале 2026 г. Несмотря на
13.03.2026 M1Cloud: Тренд на облачную трансформацию промышленных предприятий в 2026 г. Фундамент для интеллектуального производства

овых двойников составил около $32,6 млрд в 2025 г. и, по оценкам, вырастет до примерно $493,5 млрд к 2035 г., что отражает переход от пилотных к массовым промышленным внедрениям. По данным аналитиков M1Cloud, к концу 2026 г. уже около 40-50% российских промышленных компаний будут использовать цифровые двойники на базе IIoT-данных для оптимизации решений по эксплуатации и обслуживанию активо
05.03.2026 M1Cloud предоставляет безопасные ИИ-инструменты от cqrt(ai)

Сервис-провайдер M1Cloud и платформа контроля и доверия для искусственного интеллекта cqrt(ai) объявляют о ста
20.02.2026 M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем

редний бизнес преимущественно использует гибридный формат ИТ-инфраструктуры, что повышает отказоустойчивость и непрерывность бизнес-процессов», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud. Подход сервис-провайдера М1Cloud к миграции legacy-систем минимизирует время простоя и риски и начинается с аудита on-premise инфраструктуры заказчика для выявления совместимых рабочих
13.02.2026 M1Cloud предоставляет катастрофоустойчивые облачные сервисы для логистических компаний

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру для логистических и трансп
05.02.2026 M1Cloud: В 2026 году на облачном рынке бум ИИ-вычислений и GPUaaS

По прогнозам аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, в 2026 г. на российском облачном рынке будет увеличиваться спрос на специализированные вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта (ИИ) и сервисы GPU as a Service (GPUaaS). Тр
29.01.2026 M1Cloud предоставляет облачные ресурсы и сетевые решения «Инфоком-Авиа»

Сервис‑провайдер M1Cloud развернул для «Инфоком‑Авиа» облачную инфраструктуру с гарантированной производительностью по модели Infrastructure‑as‑a‑Service (IaaS) и комплекс выделенных защищенных сетевых решений.
22.01.2026 M1Cloud внедряет новую платформу для автоматизации управления заказами облачных сервисов

Сервис-провайдер M1Cloud внедряет платформу собственной разработки — Manageflow System (MS) — для автоматизации управления заказами облачных сервисов и ресурсов. Решение сохраняет ключевой функционал предыдущих
15.01.2026 M1Cloud модернизирует сетевую инфраструктуру

Сервис-провайдер M1Cloud начал многоэтапную модернизацию сетевой инфраструктуры в московском регионе. В рамках проекта компания обновляет магистральное оборудование, заменяя элементы ядра сети для повышения над
24.12.2025 M1Cloud модернизировал средства комплексной защиты облака

Сервис-провайдер M1Cloud завершил ежегодную модернизацию ключевых и вспомогательных компонентов защищенной облачной инфраструктуры. Эти улучшения направлены на повышение производительности, отказоустойчивости и
15.12.2025 M1Cloud повысил сетевую связанность и надежность инфраструктуры

Сервис-провайдер M1Cloud завершил ключевые этапы повышения сетевой связанности и надежности инфраструктуры, которые были направлены на усиление стабильности, скорости и безопасности траффика. Об этом CNews сооб
05.12.2025 M1Cloud: Ключевые облачные ИБ-тренды 2025 года

В 2025 г. спрос на облачные ИБ-сервисы продолжил свой рост на фоне увеличения кибератак на информационные системы бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал о трендах по защите информации в облачных средах, которые сформировались в 2025 г. и будут актуальны в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Развитие обла
28.11.2025 M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет для крупных и средних розничных компаний специализированное решение для
13.11.2025 Итоги 2025 года на российском облачном рынке и прогноз на 2026 год от M1Cloud

чный рынок перешел в стадию зрелости с четко структурированными запросами бизнеса. По итогам 2025 г. российский облачный рынок вырастет на 30-35%, достигнув объема 400 млрд руб., по данным аналитиков M1Cloud. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что такой динамичный рост опережает общемировые тенденции и обусловлен дефицитом импортного оборудования, взры
23.10.2025 M1Cloud внедрил систему мониторинга виртуальной инфраструктуры в реальном времени

Сервис-провайдер M1Cloud реализовал комплексную систему мониторинга облачной инфраструктуры заказчиков, обеспе
16.10.2025 M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP

M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP. В M1Cloud запросы на DRaaS (Disaster Recovery as a Service) для систем «1С» интенсивно растут в 2025 г. Однако на практике одного подключения к DRaaS недостаточно, чтобы система действительно зар
11.09.2025 M1Cloud: Спрос на облака на базе высокочастотных серверов для «1С» в 2025 году увеличился в 2 раза

Сервис-провайдер M1Cloud отмечает, что за три квартала 2025 г. количество запросов на облачные решения с высок
05.09.2025 В M1Cloud рост запросов на облачные VDI-решения составил 20% в 2025 году

За I полугодие 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud фиксирует рост интереса к облачным виртуальным рабочим столам (VDI) в пределах 20%, п
28.08.2025 M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35%

Сервис-провайдер M1Cloud отмечает значительное увеличение числа запросов на миграцию ИТ-инфраструктуры в облак
21.08.2025 Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15%

Сервис-провайдер M1Cloud по результатам анализа запросов на частную инфраструктуру зафиксировал смену характер
14.08.2025 В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году

С начала 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восст
06.08.2025 M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интелл
26.05.2025 M1Cloud: Возможности облачных GPU для высоконагруженных ИТ-решений в ритейле

автоматизировать генерацию баннерной рекламы и мгновенно адаптировать под предпочтения конкретных потребителей, создавая уникальный дизайн и тексты объявлений. По данным аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, рост спроса на облачную инфраструктуру с GPU со стороны заказчиков из сегмента розничной торговли увеличился примерно в два раза по сравнению с началом года. Это связано с преимущества
20.05.2025 Сервис «Апельсин» размещает информационные системы в защищенном облаке M1Cloud

Облачный провайдер M1Cloud предоставляет комплекс инфраструктурных решений для сервиса лояльности «Апельсин», ко
14.05.2025 M1Cloud повысил экспертизу в сфере информационной безопасности

Сервис-провайдер M1Cloud, в рамках стратегии повышения уровня кибербезопасности организовал специализированное
23.04.2025 Бизнес-кейсы ритейла с использованием облачной ИТ-инфраструктуры M1Cloud

Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал текущие бизнес-кейсы от заказчиков из сферы ритейла и выявил наиболее
09.04.2025 VDI в облаке M1Cloud для защиты корпоративной информации крупного бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет виртуализацию рабочих мест (VDI) для гибкого управления типовыми рабочи
20.03.2025 M1Cloud: Рост спроса на целевые облачные сервисы в 2025 году

о обусловлено специфическими потребностями компаний. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что эта тенденция подтверждается тем, что помимо традиционно востребованн
13.03.2025 M1Cloud предоставляет IaaS для систем «1С»

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет IaaS на базе серверов с высокочастотными процессорами для размещения ре
27.02.2025 M1Cloud: В 2025 году тренд на частные облачные решения

еющийся ИТ-ландшафт. Этот тренд подтверждается ростом спроса на такие решения со стороны заказчиков M1Cloud, за 2024 гю спрос на частные решения вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представите
07.02.2025 M1Cloud создал частное решение для ИИ-моделирования

Сервис-провайдер M1Cloud создал частное облачное решение для российской ИТ-компании, которая работает в интере

Публикаций - 175, упоминаний - 278

Selectel и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 193 135
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 21
Broadcom - VMware 2621 19
Ростелеком 11021 10
Selectel - Селектел 554 10
Softline - Софтлайн 3783 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 9
Код Безопасности 819 9
StormWall - Сторм системс 156 8
9671 8
Крок - Croc 1969 7
Equinix 48 6
Microsoft Corporation 25842 6
Veeam Software 345 6
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 74 5
Huawei 4703 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 5
Linx - Связь ВСД 163 4
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 4
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 4
Multifactor - Мультифактор 138 4
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 10 4
AMD - Advanced Micro Devices 4688 4
Oracle Corporation 7099 4
SAS Institute 1086 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 388 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 3
Т1 Сервионика - Servionica 278 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 256 3
Mobile Park - Мобайл Парк 5 3
Google LLC 12764 3
Nvidia Corp 4065 3
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 225 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро - ВДЦ Караван - Виртуальный Дата-Центр Караван 14 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 292 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 249 3
МегаФон 10896 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 957 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 150 5
Brixo - Бриксо 4 4
Югория - страховая компания 44 3
Актион ГК 20 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 2
ВТБ Лизинг 73 2
Superjob - Суперджоб 887 2
Фаберлик - Faberlic 116 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 64 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 2
Буарон 3 2
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 59 2
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 2
ВТБ - Почта Банк 515 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 365 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Альфа-Капитал УК 161 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 129 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 144 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Bayer AG - Байер 85 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 118 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 145 1
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 507 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 6
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3453 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 390 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 464 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
TIA - Telecommunications Industry Association 91 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 129
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 113
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 112
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 63
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3384 55
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 45
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6775 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 41
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9630 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12298 33
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1912 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 32
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3262 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10810 27
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2345 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 23
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2536 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10279 20
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 840 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 20
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3858 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7935 18
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 734 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 17
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5223 17
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3241 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12384 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6402 13
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 847 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 13
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1374 13
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