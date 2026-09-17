Selectel купил облачного провайдера за 2,6 миллиарда Selectel купил M1Cloud Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel приобрел 100% долю в сервис-провайдере M1Cloud (юридическое лицо – «Стек Групп»). Сумма сделки составит не более 2,6 млрд руб. Об этом сообщи

M1Cloud становится частью Selectel Сервис-провайдер M1Cloud (ООО «Стек Групп») и независимый провайдер ИT-инфраструктуры в России Selectel закрыл

M1Cloud: Для ИИ-сервисов расстояние до облака важнее его мощности ним из решающих факторов становится физическое расстояние между пользователем и дата-центром, в котором развернута облачная платформа. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал, что разница принципиальна: при обучении оптимизируется стоимость за час GPU-времени, при инференсе – стоимость каждой миллисекунды задержки исчисляется в потерянных клиентах

M1Cloud: Данные определяют выбор облака в 2026 г., а не наоборот фактором при выборе облачного провайдера становится не только вычислительные мощности, SLA и ценовые модели, но места хранения данных. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал, что бизнес при выборе облака все чаще опирается на принципы Data Gravity (гравитации данных): чем больше данных накоплено в определенной точке, тем сильнее она притягивает к

M1Cloud: Итоги первого полугодия 2026 г. российского облачного рынка 2026 г. рынок начал фильтровать решения через призму совокупной стоимости владения, доступности железа и реальной облачной экспертизы. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, подвел итоги первого полугодия 2026 г. и дал прогноз на 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Логистика как конкурентное преимущество В условиях отсутствия прямых п

M1Cloud: какие специалисты востребованы на облачном рынке в 2026 году Российский облачный рынок продолжает расти. По оценке M1Cloud, по итогам 2025 г. его объем оценивался примерно в 400 млрд руб., а в 2026 г. рынок может сохранить темпы роста не ниже 30%. На этом фоне рынок труда в ИТ перестраивается: в марте 2026

M1Cloud формирует экосистему безопасных ИИ-сервисов Сервис-провайдер M1Cloud предлагает безопасность ИИ на уровне инфраструктуры в партнерстве с СЗИИ («Системы за

M1Cloud: Строительная отрасль переносит BIM-моделирование и управление проектами в облачную среду для ИИ-аналитики. Искусственный интеллект, работающий на облачных мощностях, способен анализировать тысячи проектов, предсказывая задержки в графиках или дефицит материалов. В 2026-2030 гг. аналитики M1Cloud ожидают массового перехода к «предиктивному строительству», где облачный провайдер выступает фундаментом для интеллектуальной аналитики и интернета вещей (IIoT). Переход строительной от

M1Cloud предоставляет защиту от атак на ИИ-системы на базе cqrt(ai) Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет решения для специализированной защиты ИИ-моделей от современных киберуг

M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы в I квартале 2026 г. Несмотря на

M1Cloud: Тренд на облачную трансформацию промышленных предприятий в 2026 г. Фундамент для интеллектуального производства овых двойников составил около $32,6 млрд в 2025 г. и, по оценкам, вырастет до примерно $493,5 млрд к 2035 г., что отражает переход от пилотных к массовым промышленным внедрениям. По данным аналитиков M1Cloud, к концу 2026 г. уже около 40-50% российских промышленных компаний будут использовать цифровые двойники на базе IIoT-данных для оптимизации решений по эксплуатации и обслуживанию активо

M1Cloud предоставляет безопасные ИИ-инструменты от cqrt(ai) Сервис-провайдер M1Cloud и платформа контроля и доверия для искусственного интеллекта cqrt(ai) объявляют о ста

M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем редний бизнес преимущественно использует гибридный формат ИТ-инфраструктуры, что повышает отказоустойчивость и непрерывность бизнес-процессов», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud. Подход сервис-провайдера М1Cloud к миграции legacy-систем минимизирует время простоя и риски и начинается с аудита on-premise инфраструктуры заказчика для выявления совместимых рабочих

M1Cloud предоставляет катастрофоустойчивые облачные сервисы для логистических компаний Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру для логистических и трансп

M1Cloud: В 2026 году на облачном рынке бум ИИ-вычислений и GPUaaS По прогнозам аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, в 2026 г. на российском облачном рынке будет увеличиваться спрос на специализированные вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта (ИИ) и сервисы GPU as a Service (GPUaaS). Тр

M1Cloud предоставляет облачные ресурсы и сетевые решения «Инфоком-Авиа» Сервис‑провайдер M1Cloud развернул для «Инфоком‑Авиа» облачную инфраструктуру с гарантированной производительностью по модели Infrastructure‑as‑a‑Service (IaaS) и комплекс выделенных защищенных сетевых решений.

M1Cloud внедряет новую платформу для автоматизации управления заказами облачных сервисов Сервис-провайдер M1Cloud внедряет платформу собственной разработки — Manageflow System (MS) — для автоматизации управления заказами облачных сервисов и ресурсов. Решение сохраняет ключевой функционал предыдущих

M1Cloud модернизирует сетевую инфраструктуру Сервис-провайдер M1Cloud начал многоэтапную модернизацию сетевой инфраструктуры в московском регионе. В рамках проекта компания обновляет магистральное оборудование, заменяя элементы ядра сети для повышения над

M1Cloud модернизировал средства комплексной защиты облака Сервис-провайдер M1Cloud завершил ежегодную модернизацию ключевых и вспомогательных компонентов защищенной облачной инфраструктуры. Эти улучшения направлены на повышение производительности, отказоустойчивости и

M1Cloud повысил сетевую связанность и надежность инфраструктуры Сервис-провайдер M1Cloud завершил ключевые этапы повышения сетевой связанности и надежности инфраструктуры, которые были направлены на усиление стабильности, скорости и безопасности траффика. Об этом CNews сооб

M1Cloud: Ключевые облачные ИБ-тренды 2025 года В 2025 г. спрос на облачные ИБ-сервисы продолжил свой рост на фоне увеличения кибератак на информационные системы бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал о трендах по защите информации в облачных средах, которые сформировались в 2025 г. и будут актуальны в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Развитие обла

M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет для крупных и средних розничных компаний специализированное решение для

Итоги 2025 года на российском облачном рынке и прогноз на 2026 год от M1Cloud чный рынок перешел в стадию зрелости с четко структурированными запросами бизнеса. По итогам 2025 г. российский облачный рынок вырастет на 30-35%, достигнув объема 400 млрд руб., по данным аналитиков M1Cloud. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что такой динамичный рост опережает общемировые тенденции и обусловлен дефицитом импортного оборудования, взры

M1Cloud внедрил систему мониторинга виртуальной инфраструктуры в реальном времени Сервис-провайдер M1Cloud реализовал комплексную систему мониторинга облачной инфраструктуры заказчиков, обеспе

M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP. В M1Cloud запросы на DRaaS (Disaster Recovery as a Service) для систем «1С» интенсивно растут в 2025 г. Однако на практике одного подключения к DRaaS недостаточно, чтобы система действительно зар

M1Cloud: Спрос на облака на базе высокочастотных серверов для «1С» в 2025 году увеличился в 2 раза Сервис-провайдер M1Cloud отмечает, что за три квартала 2025 г. количество запросов на облачные решения с высок

В M1Cloud рост запросов на облачные VDI-решения составил 20% в 2025 году За I полугодие 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud фиксирует рост интереса к облачным виртуальным рабочим столам (VDI) в пределах 20%, п

M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35% Сервис-провайдер M1Cloud отмечает значительное увеличение числа запросов на миграцию ИТ-инфраструктуры в облак

Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15% Сервис-провайдер M1Cloud по результатам анализа запросов на частную инфраструктуру зафиксировал смену характер

В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году С начала 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восст

M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интелл

M1Cloud: Возможности облачных GPU для высоконагруженных ИТ-решений в ритейле автоматизировать генерацию баннерной рекламы и мгновенно адаптировать под предпочтения конкретных потребителей, создавая уникальный дизайн и тексты объявлений. По данным аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, рост спроса на облачную инфраструктуру с GPU со стороны заказчиков из сегмента розничной торговли увеличился примерно в два раза по сравнению с началом года. Это связано с преимущества

Сервис «Апельсин» размещает информационные системы в защищенном облаке M1Cloud Облачный провайдер M1Cloud предоставляет комплекс инфраструктурных решений для сервиса лояльности «Апельсин», ко

M1Cloud повысил экспертизу в сфере информационной безопасности Сервис-провайдер M1Cloud, в рамках стратегии повышения уровня кибербезопасности организовал специализированное

Бизнес-кейсы ритейла с использованием облачной ИТ-инфраструктуры M1Cloud Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал текущие бизнес-кейсы от заказчиков из сферы ритейла и выявил наиболее

VDI в облаке M1Cloud для защиты корпоративной информации крупного бизнеса Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет виртуализацию рабочих мест (VDI) для гибкого управления типовыми рабочи

M1Cloud: Рост спроса на целевые облачные сервисы в 2025 году о обусловлено специфическими потребностями компаний. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что эта тенденция подтверждается тем, что помимо традиционно востребованн

M1Cloud предоставляет IaaS для систем «1С» Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет IaaS на базе серверов с высокочастотными процессорами для размещения ре

M1Cloud: В 2025 году тренд на частные облачные решения еющийся ИТ-ландшафт. Этот тренд подтверждается ростом спроса на такие решения со стороны заказчиков M1Cloud, за 2024 гю спрос на частные решения вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представите