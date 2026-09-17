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Selectel Stack Group M1Cloud Дата-центр Stack.М1
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group – поставщик гибридной ИТ-инфраструктуры для бизнеса. M1Cloud придерживается клиентоориентированной стратегии и фокусируется на востребованных услугах, созданных на основе обратной связи от заказчиков и с учетом их ИТ-ландшафта. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в ТОП-10 ЦОД России (CNews). Компания Stack Group создала и аттестовала защищенное облако на базе M1Cloud, которое полностью соответствует законодательству для ГИС (К-1) и ИСПДн (УЗ-1).
СОБЫТИЯ
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|17.09.2026
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Selectel купил облачного провайдера за 2,6 миллиарда
Selectel купил M1Cloud Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel приобрел 100% долю в сервис-провайдере M1Cloud (юридическое лицо – «Стек Групп»). Сумма сделки составит не более 2,6 млрд руб. Об этом сообщи
|17.09.2026
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M1Cloud становится частью Selectel
Сервис-провайдер M1Cloud (ООО «Стек Групп») и независимый провайдер ИT-инфраструктуры в России Selectel закрыл
|17.07.2026
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M1Cloud: Для ИИ-сервисов расстояние до облака важнее его мощности
ним из решающих факторов становится физическое расстояние между пользователем и дата-центром, в котором развернута облачная платформа. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал, что разница принципиальна: при обучении оптимизируется стоимость за час GPU-времени, при инференсе – стоимость каждой миллисекунды задержки исчисляется в потерянных клиентах
|10.07.2026
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M1Cloud: Данные определяют выбор облака в 2026 г., а не наоборот
фактором при выборе облачного провайдера становится не только вычислительные мощности, SLA и ценовые модели, но места хранения данных. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал, что бизнес при выборе облака все чаще опирается на принципы Data Gravity (гравитации данных): чем больше данных накоплено в определенной точке, тем сильнее она притягивает к
|26.06.2026
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M1Cloud: Итоги первого полугодия 2026 г. российского облачного рынка
2026 г. рынок начал фильтровать решения через призму совокупной стоимости владения, доступности железа и реальной облачной экспертизы. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, подвел итоги первого полугодия 2026 г. и дал прогноз на 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Логистика как конкурентное преимущество В условиях отсутствия прямых п
|19.06.2026
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M1Cloud: какие специалисты востребованы на облачном рынке в 2026 году
Российский облачный рынок продолжает расти. По оценке M1Cloud, по итогам 2025 г. его объем оценивался примерно в 400 млрд руб., а в 2026 г. рынок может сохранить темпы роста не ниже 30%. На этом фоне рынок труда в ИТ перестраивается: в марте 2026
|08.06.2026
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M1Cloud формирует экосистему безопасных ИИ-сервисов
Сервис-провайдер M1Cloud предлагает безопасность ИИ на уровне инфраструктуры в партнерстве с СЗИИ («Системы за
|29.05.2026
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M1Cloud: Строительная отрасль переносит BIM-моделирование и управление проектами в облачную среду
для ИИ-аналитики. Искусственный интеллект, работающий на облачных мощностях, способен анализировать тысячи проектов, предсказывая задержки в графиках или дефицит материалов. В 2026-2030 гг. аналитики M1Cloud ожидают массового перехода к «предиктивному строительству», где облачный провайдер выступает фундаментом для интеллектуальной аналитики и интернета вещей (IIoT). Переход строительной от
|23.04.2026
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M1Cloud предоставляет защиту от атак на ИИ-системы на базе cqrt(ai)
Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет решения для специализированной защиты ИИ-моделей от современных киберуг
|19.03.2026
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M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы
Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы в I квартале 2026 г. Несмотря на
|13.03.2026
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M1Cloud: Тренд на облачную трансформацию промышленных предприятий в 2026 г. Фундамент для интеллектуального производства
овых двойников составил около $32,6 млрд в 2025 г. и, по оценкам, вырастет до примерно $493,5 млрд к 2035 г., что отражает переход от пилотных к массовым промышленным внедрениям. По данным аналитиков M1Cloud, к концу 2026 г. уже около 40-50% российских промышленных компаний будут использовать цифровые двойники на базе IIoT-данных для оптимизации решений по эксплуатации и обслуживанию активо
|05.03.2026
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M1Cloud предоставляет безопасные ИИ-инструменты от cqrt(ai)
Сервис-провайдер M1Cloud и платформа контроля и доверия для искусственного интеллекта cqrt(ai) объявляют о ста
|20.02.2026
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M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем
редний бизнес преимущественно использует гибридный формат ИТ-инфраструктуры, что повышает отказоустойчивость и непрерывность бизнес-процессов», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud. Подход сервис-провайдера М1Cloud к миграции legacy-систем минимизирует время простоя и риски и начинается с аудита on-premise инфраструктуры заказчика для выявления совместимых рабочих
|13.02.2026
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M1Cloud предоставляет катастрофоустойчивые облачные сервисы для логистических компаний
Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру для логистических и трансп
|05.02.2026
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M1Cloud: В 2026 году на облачном рынке бум ИИ-вычислений и GPUaaS
По прогнозам аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, в 2026 г. на российском облачном рынке будет увеличиваться спрос на специализированные вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта (ИИ) и сервисы GPU as a Service (GPUaaS). Тр
|29.01.2026
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M1Cloud предоставляет облачные ресурсы и сетевые решения «Инфоком-Авиа»
Сервис‑провайдер M1Cloud развернул для «Инфоком‑Авиа» облачную инфраструктуру с гарантированной производительностью по модели Infrastructure‑as‑a‑Service (IaaS) и комплекс выделенных защищенных сетевых решений.
|22.01.2026
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M1Cloud внедряет новую платформу для автоматизации управления заказами облачных сервисов
Сервис-провайдер M1Cloud внедряет платформу собственной разработки — Manageflow System (MS) — для автоматизации управления заказами облачных сервисов и ресурсов. Решение сохраняет ключевой функционал предыдущих
|15.01.2026
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M1Cloud модернизирует сетевую инфраструктуру
Сервис-провайдер M1Cloud начал многоэтапную модернизацию сетевой инфраструктуры в московском регионе. В рамках проекта компания обновляет магистральное оборудование, заменяя элементы ядра сети для повышения над
|24.12.2025
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M1Cloud модернизировал средства комплексной защиты облака
Сервис-провайдер M1Cloud завершил ежегодную модернизацию ключевых и вспомогательных компонентов защищенной облачной инфраструктуры. Эти улучшения направлены на повышение производительности, отказоустойчивости и
|15.12.2025
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M1Cloud повысил сетевую связанность и надежность инфраструктуры
Сервис-провайдер M1Cloud завершил ключевые этапы повышения сетевой связанности и надежности инфраструктуры, которые были направлены на усиление стабильности, скорости и безопасности траффика. Об этом CNews сооб
|05.12.2025
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M1Cloud: Ключевые облачные ИБ-тренды 2025 года
В 2025 г. спрос на облачные ИБ-сервисы продолжил свой рост на фоне увеличения кибератак на информационные системы бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал о трендах по защите информации в облачных средах, которые сформировались в 2025 г. и будут актуальны в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Развитие обла
|28.11.2025
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M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса
Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет для крупных и средних розничных компаний специализированное решение для
|13.11.2025
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Итоги 2025 года на российском облачном рынке и прогноз на 2026 год от M1Cloud
чный рынок перешел в стадию зрелости с четко структурированными запросами бизнеса. По итогам 2025 г. российский облачный рынок вырастет на 30-35%, достигнув объема 400 млрд руб., по данным аналитиков M1Cloud. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что такой динамичный рост опережает общемировые тенденции и обусловлен дефицитом импортного оборудования, взры
|23.10.2025
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M1Cloud внедрил систему мониторинга виртуальной инфраструктуры в реальном времени
Сервис-провайдер M1Cloud реализовал комплексную систему мониторинга облачной инфраструктуры заказчиков, обеспе
|16.10.2025
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M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP
M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP. В M1Cloud запросы на DRaaS (Disaster Recovery as a Service) для систем «1С» интенсивно растут в 2025 г. Однако на практике одного подключения к DRaaS недостаточно, чтобы система действительно зар
|11.09.2025
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M1Cloud: Спрос на облака на базе высокочастотных серверов для «1С» в 2025 году увеличился в 2 раза
Сервис-провайдер M1Cloud отмечает, что за три квартала 2025 г. количество запросов на облачные решения с высок
|05.09.2025
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В M1Cloud рост запросов на облачные VDI-решения составил 20% в 2025 году
За I полугодие 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud фиксирует рост интереса к облачным виртуальным рабочим столам (VDI) в пределах 20%, п
|28.08.2025
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M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35%
Сервис-провайдер M1Cloud отмечает значительное увеличение числа запросов на миграцию ИТ-инфраструктуры в облак
|21.08.2025
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Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15%
Сервис-провайдер M1Cloud по результатам анализа запросов на частную инфраструктуру зафиксировал смену характер
|14.08.2025
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В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году
С начала 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восст
|06.08.2025
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M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем
Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интелл
|26.05.2025
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M1Cloud: Возможности облачных GPU для высоконагруженных ИТ-решений в ритейле
автоматизировать генерацию баннерной рекламы и мгновенно адаптировать под предпочтения конкретных потребителей, создавая уникальный дизайн и тексты объявлений. По данным аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, рост спроса на облачную инфраструктуру с GPU со стороны заказчиков из сегмента розничной торговли увеличился примерно в два раза по сравнению с началом года. Это связано с преимущества
|20.05.2025
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Сервис «Апельсин» размещает информационные системы в защищенном облаке M1Cloud
Облачный провайдер M1Cloud предоставляет комплекс инфраструктурных решений для сервиса лояльности «Апельсин», ко
|14.05.2025
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M1Cloud повысил экспертизу в сфере информационной безопасности
Сервис-провайдер M1Cloud, в рамках стратегии повышения уровня кибербезопасности организовал специализированное
|23.04.2025
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Бизнес-кейсы ритейла с использованием облачной ИТ-инфраструктуры M1Cloud
Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал текущие бизнес-кейсы от заказчиков из сферы ритейла и выявил наиболее
|09.04.2025
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VDI в облаке M1Cloud для защиты корпоративной информации крупного бизнеса
Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет виртуализацию рабочих мест (VDI) для гибкого управления типовыми рабочи
|20.03.2025
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M1Cloud: Рост спроса на целевые облачные сервисы в 2025 году
о обусловлено специфическими потребностями компаний. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что эта тенденция подтверждается тем, что помимо традиционно востребованн
|13.03.2025
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M1Cloud предоставляет IaaS для систем «1С»
Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет IaaS на базе серверов с высокочастотными процессорами для размещения ре
|27.02.2025
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M1Cloud: В 2025 году тренд на частные облачные решения
еющийся ИТ-ландшафт. Этот тренд подтверждается ростом спроса на такие решения со стороны заказчиков M1Cloud, за 2024 гю спрос на частные решения вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представите
|07.02.2025
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M1Cloud создал частное решение для ИИ-моделирования
Сервис-провайдер M1Cloud создал частное облачное решение для российской ИТ-компании, которая работает в интере
Selectel и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Владимир 94 71
|Соловьев Дмитрий 84 39
|Горохов Евгений 41 31
|Данильянц Алексей 22 17
|Вислоцкий Илья 9 4
|Любимов Олег 60 3
|Денеко Владимир 3 3
|Севастьянов Алексей 25 3
|Лысаков Сергей 7 3
|Козаржевский Александр 3 3
|Захаров Павел 60 2
|Беляев Алексей 37 2
|Хала Илья 50 2
|Никитин Андрей 64 2
|Ленцнер Ирина 2 2
|Файн Александр 11 2
|Хажинский Михаил 4 2
|Юдин Дмитрий 38 2
|Коновалов Олег 18 2
|Кузьмичев Виталий 5 2
|Пухов Евгений 12 2
|Данилин Александр 17 2
|Хантимиров Рамиль 88 2
|Дружинин Станислав 20 2
|Морозов Константин 10 2
|Лебедев Олег 16 2
|Минаев Андрей 15 2
|Кутаков Павел 6 2
|Носивской Дмитрий 3 2
|Верещагин Руслан 5 2
|Меркулов Вадим 6 2
|Музыченко Владимир 2 2
|Кырхларов Дмитрий 2 2
|Непрель Андрей 2 2
|Самойлов Юрий 75 2
|Мотовилов Олег 71 2
|Белоусов Максим 109 1
|Березин Максим 147 1
|Зинкевич Сергей 79 1
|Титов Борис 64 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 3
|N+1 - Издание 188 2
|Wikipedia - Википедия 655 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 489 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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