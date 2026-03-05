Разделы

M1Cloud предоставляет безопасные ИИ-инструменты от cqrt(ai)

Сервис-провайдер M1Cloud и платформа контроля и доверия для искусственного интеллекта cqrt(ai) объявляют о старте стратегического сотрудничества, в рамках которого M1Cloud сможет предложить своим заказчикам современные, безопасные и соответствующие требованиям регуляторов инструменты для внедрения и управления ИИ-решениями. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

В условиях стремительного роста внедрения нейросетевых технологий в бизнес-процессы и одновременного усиления киберугроз, M1Cloud делает осознанный шаг в сторону развития экосистемы безопасных ИИ-сервисов. Интеграция платформы cqrt(ai) в инфраструктуру M1Cloud позволит заказчикам из финансового сектора, телекоммуникаций, промышленности, логистики и государственных институтов внедрять ИИ с гарантией прозрачности, контроля и защиты данных.

cqrt(ai) предоставляет комплексную платформу для контроля, аудита и безопасности ИИ-моделей, включая: защиту от атак, утечек конфиденциальных данных и несанкционированного вмешательства; полный аудит всех взаимодействий с ИИ для обеспечения прослеживаемости и соответствия требованиям внутренних и государственных регламентов; мониторинг моделей и рисков в реальном времени.

«Наша задача — предоставлять клиентам не просто инфраструктуру, а целостные, технологичные и, что крайне важно, безопасные решения. Партнерство с cqrt(ai) — это логичный шаг в развитии нашей ИИ-экосистемы. Теперь наши заказчики смогут не только развернуть мощные ИИ-модели, но и сделать их прозрачными, управляемыми и защищенными от современных угроз, что является ключевым требованием для ответственного внедрения ИИ», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

«При проектировании cqrt(ai) мы закладывали архитектуру, которая учитывает реальные сценарии атак на ИИ-системы и специфику работы с чувствительными данными в корпорациях и госструктурах. Интеграция с инфраструктурой M1Cloud — это возможность предоставить заказчикам не просто набор инструментов, а целостную среду, где безопасность ИИ обеспечивается на каждом уровне — от фильтрации запросов до мониторинга поведения моделей», — сказал Андрей Непрель, директор по исследованиям и разработкам и сооснователь cqrt(ai).

«Совместно c таким высоконадежным сервис-провайдером как M1Cloud мы сможем масштабировать и предложить рынку уникальное решение: передовые AI-возможности изначально встроены в облачную среду, соответствующую строгим стандартам безопасности и комплаенса. Это особенно актуально для крупного бизнеса и ИТ-емких компаний», — сказал Вадим Меркулов, директор по развитию бизнеса и сооснователь cqrt(ai).

