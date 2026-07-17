Индексная книга (каталог) CNews*
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Лебедев Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 94, упоминаний - 99
Лебедев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Дмитрий 84 6
|Горохов Евгений 40 5
|Ухлинов Леонид 61 4
|Михеев Дмитрий 40 3
|Михеева Нина 8 3
|Козаржевский Александр 3 3
|Данильянц Алексей 21 3
|Назаров Сергей 60 2
|Бочкин Александр 62 2
|Кабаков Ярослав 66 2
|Копысов Виталий 64 2
|Волдохин Сергей 12 2
|Овчинников Илья 7 2
|Чаплинская Светлана 8 2
|Александров Александр 86 2
|Коннов Георгий 25 2
|Данилин Александр 17 2
|Давыдкина Мария 2 2
|Драчев Никита 10 2
|Соколов Павел 15 2
|Бычков Николай 11 2
|Федоров Борис 5 2
|Люкманов Степан 3 2
|Андреева Оксана 6 2
|Баклыков Андрей 8 2
|Кутаков Павел 6 2
|Буланов Николай 19 2
|Петров Олег 8 2
|Носивской Дмитрий 3 2
|Данилушкин Андрей 4 2
|Дубровская Анна 21 2
|Меркулов Вадим 6 2
|Голубева Ольга 6 2
|Музыченко Владимир 2 2
|Евтюхин Иван 4 2
|Сандимирова Александра 2 2
|Колотев Дмитрий 30 2
|Стонт Дмитрий 4 2
|Крылова Мария 34 2
|Кальмуцкий Владислав 4 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.