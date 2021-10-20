Лебедев Владимир

M1Cloud предоставил DRaaS для крупного и среднего бизнеса 1

M1Cloud запустил облачный VDI для геораспределенного бизнеса 1

М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 1

M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1

Stack Group запустила VDI для крупного бизнеса в облаке M1Cloud 1

Navicon внедрила систему маркировки Utrace для российского подразделения Aspen 1

M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore 1

M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили партнерам профессиональные корпоративные облачные решения 1

Stack Group представила защищенные облачные сервисы для международных компаний 1

M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 1

Тренды информационной безопасности в облаках от M1Cloud на 2018 год 2

Сервисы ИБ для финансовых и страховых компаний доступны в облаке M1Cloud 2

В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 9

Stack Group представила защищенное облако M1Cloud для здравоохранения 2

Stack Group стала сертифицированным партнером Ubuntu 1

Stack Group и Postgres Professional внедрят новую услугу на основе СУБД Postgres Pro 1

Stack Group и Equinix запустили совместное предложение в рамках сервиса Equinix Cloud Exchange 1

Андрей Данилушкин назначен новым техническим директором МГТС 1

МГТС нашла замену Дмитрию Медведеву 1