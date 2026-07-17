Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Лебедев Владимир

СОБЫТИЯ


17.07.2026 M1Cloud: Для ИИ-сервисов расстояние до облака важнее его мощности 1
10.07.2026 M1Cloud: Данные определяют выбор облака в 2026 г., а не наоборот 1
26.06.2026 M1Cloud: Итоги первого полугодия 2026 г. российского облачного рынка 1
08.06.2026 M1Cloud формирует экосистему безопасных ИИ-сервисов 1
23.04.2026 M1Cloud предоставляет защиту от атак на ИИ-системы на базе cqrt(ai) 1
19.03.2026 M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы 1
05.03.2026 M1Cloud предоставляет безопасные ИИ-инструменты от cqrt(ai) 1
20.02.2026 M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем 1
13.02.2026 M1Cloud предоставляет катастрофоустойчивые облачные сервисы для логистических компаний 1
05.02.2026 M1Cloud: В 2026 году на облачном рынке бум ИИ-вычислений и GPUaaS 1
29.01.2026 M1Cloud предоставляет облачные ресурсы и сетевые решения «Инфоком-Авиа» 1
05.12.2025 M1Cloud: Ключевые облачные ИБ-тренды 2025 года 1
28.11.2025 M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса 1
13.11.2025 Итоги 2025 года на российском облачном рынке и прогноз на 2026 год от M1Cloud 1
16.10.2025 M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP 1
11.09.2025 M1Cloud: Спрос на облака на базе высокочастотных серверов для «1С» в 2025 году увеличился в 2 раза 1
05.09.2025 В M1Cloud рост запросов на облачные VDI-решения составил 20% в 2025 году 1
28.08.2025 M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35% 1
21.08.2025 Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15% 1
06.08.2025 M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем 1
20.05.2025 Сервис «Апельсин» размещает информационные системы в защищенном облаке M1Cloud 1
23.04.2025 Бизнес-кейсы ритейла с использованием облачной ИТ-инфраструктуры M1Cloud 1
09.04.2025 VDI в облаке M1Cloud для защиты корпоративной информации крупного бизнеса 2
20.03.2025 M1Cloud: Рост спроса на целевые облачные сервисы в 2025 году 2
27.02.2025 M1Cloud: В 2025 году тренд на частные облачные решения 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
07.02.2025 M1Cloud создал частное решение для ИИ-моделирования 1
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
16.12.2024 Итоги 2024 года облачного сервис-провайдера M1Cloud 1
06.12.2024 M1Cloud: итоги 2024 г. на российском облачном рынке 1
22.11.2024 M1Cloud: треть облачных заказчиков хотели бы дополнить ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal 1
01.11.2024 Прогноз развития облачного рынка в России на 2025 год от M1Cloud 1
27.09.2024 M1Cloud: Факторы роста рынка Bare Metal в России в 2024 году 1
11.06.2024 M1Cloud представляет комплекс катастрофоустойчивых облачных сервисов 1
11.01.2024 «Инфофлот» разместила информационные системы в облаке M1Cloud 1
22.12.2023 M1Cloud: облачные решения – драйвер развития бизнеса в 2024 году 1
27.11.2023 Использование IT-франшизы в 2023 году: особенности и возможности франчайзинга в России 1
17.11.2023 Итоги 2023 г. и прогноз на 2024 г. от M1Cloud: облачный рынок предлагает гибридные решения 1
05.07.2023 M1Cloud: Только треть компаний не планирует использовать PaaS в 2023 году 1

Публикаций - 94, упоминаний - 99

Лебедев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 54
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 9
Ростелеком 10948 7
9594 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Broadcom - VMware 2610 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
StormWall - Сторм системс 149 3
Multifactor - Мультифактор 132 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Код Безопасности 812 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Infomaximum - Инфомаксимум 69 2
Varton - Вартон ТПК - Gauss 53 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 2
Trivio - Тривио 11 2
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 10 2
BPMLab - БПМЛАБ 2 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4675 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Крок - Croc 1964 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 2
Telegram Group 2940 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
Biocad - Биокад 95 2
Infinidat 32 2
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 2
Comindware - Колловэар 202 2
Equinix 48 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Cloudian 10 1
Google LLC 12688 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
HPE Hybrid IT - HPE Hybrid Delivery Workload Analysis Service - HPE Hybrid Delivery Strategy Service 6 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
Brixo - Бриксо 4 4
Газпром нефть 725 4
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 3
Biocodex - Биокодекс 12 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 2
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 2
Буарон 3 2
Ингосстрах Инвестиции 22 2
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 2
Актион ГК 19 2
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 2
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Bayer AG - Байер 85 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 60
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 24
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 10
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 8
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 7
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 6
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 70
Veeam Cloud Connect 45 4
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 4
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Haulmont - OpenBPM Platform 6 2
Microsoft Azure 1526 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 2
Stack Group - M1Cloud Object Storage 43 2
Stack Group - Automate 21 2
FidoNet - Фидонет - Международная любительская некоммерческая компьютерная сеть 8 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
LanCloud Cloud Exchange 15 1
Infomaximum - Proceset Process mining 59 1
Cloudian Hyperstore 3 1
Google Forms - Google Формы 81 1
Visiology ViQube - СУБД 12 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Broadcom - VMware vSphere Replication 8 1
Microsoft Access 61 1
ELMA BPM 36 1
Yandex DataSphere 32 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
MONQ AIOps-платформа 27 1
Utrace Hub - Track&Trace-решение 39 1
Utrace Proxy 2 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 47 1
Google Authenticator 25 1
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
Крок Диск 4 1
Крок Backup 1 1
Крок Cyberia СХД 1 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 1
Adobe After Effects 72 1
Соловьев Дмитрий 84 6
Горохов Евгений 40 5
Ухлинов Леонид 61 4
Михеев Дмитрий 40 3
Михеева Нина 8 3
Козаржевский Александр 3 3
Данильянц Алексей 21 3
Назаров Сергей 60 2
Бочкин Александр 62 2
Кабаков Ярослав 66 2
Копысов Виталий 64 2
Волдохин Сергей 12 2
Овчинников Илья 7 2
Чаплинская Светлана 8 2
Александров Александр 86 2
Коннов Георгий 25 2
Данилин Александр 17 2
Давыдкина Мария 2 2
Драчев Никита 10 2
Соколов Павел 15 2
Бычков Николай 11 2
Федоров Борис 5 2
Люкманов Степан 3 2
Андреева Оксана 6 2
Баклыков Андрей 8 2
Кутаков Павел 6 2
Буланов Николай 19 2
Петров Олег 8 2
Носивской Дмитрий 3 2
Данилушкин Андрей 4 2
Дубровская Анна 21 2
Меркулов Вадим 6 2
Голубева Ольга 6 2
Музыченко Владимир 2 2
Евтюхин Иван 4 2
Сандимирова Александра 2 2
Колотев Дмитрий 30 2
Стонт Дмитрий 4 2
Крылова Мария 34 2
Кальмуцкий Владислав 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 19
Европа 24963 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5869 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Украина 7928 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 1
Украина - Киев 1151 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Аренда 2687 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
МГТС Совет директоров 55 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
Импортозамещение - параллельный импорт 618 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
N+1 - Издание 188 1
Gartner - Гартнер 3658 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ONSIDE 19 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Business Research Company 5 1
Apple Hills Digital 14 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Microsoft Research 144 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще