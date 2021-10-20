Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лебедев Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 63
Лебедев Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Открытие ФК 538 2
|Газпромбанк - ГПБ 693 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
|Альфа-Банк 1127 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
|Данильянц Алексей 20 2
|Данилин Александр 12 2
|Соловьев Дмитрий 51 2
|Иванов Константин 17 1
|Давыдкина Мария 2 1
|Иванушкин Владимир 1 1
|Малявкин Александр 22 1
|Гуриев Марат 10 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Рудникова Мария 3 1
|Костерева Катерина 10 1
|Колесник Евгений 1 1
|Казьмин Алексей 7 1
|Селихов Андрей 1 1
|Воробьёв Алексей 4 1
|Боков Александр 1 1
|Коростелев Павел 5 1
|Денеко Владимир 3 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Касперская Наталья 199 1
|Бокова Людмила 80 1
|Горохов Евгений 27 1
|CNews Analytics 1991 2
|Juniper Research 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru