Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Лебедев Владимир


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 4
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 3
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
10.08.2021 M1Cloud предоставил DRaaS для крупного и среднего бизнеса 1
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
23.07.2021 M1Cloud запустил облачный VDI для геораспределенного бизнеса 1
20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 1
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1
26.03.2021 M1Cloud представил VDI для ИТ-емкого и распределенного бизнеса в облаке 1
11.11.2020 «Буарон» использует сервисы восстановления критичных данных в облаке M1Cloud 1
09.09.2020 Stack Group запустила VDI для крупного бизнеса в облаке M1Cloud 1
06.08.2020 Navicon внедрила систему маркировки Utrace для российского подразделения Aspen 1
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов 1
14.03.2019 M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore 1
07.12.2018 M1Cloud и «Код Безопасности» анонсировали облачные решения для ГИС и ИСПДн, а также облачные возможности для защиты КИИ 1
30.11.2018 M1Cloud представил прогноз развития облачного ИТ-рынка на 2019 год 1
12.07.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили партнерам профессиональные корпоративные облачные решения 1
25.06.2018 Stack Group представила защищенные облачные сервисы для международных компаний 1
28.05.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 1
22.02.2018 Тренды информационной безопасности в облаках от M1Cloud на 2018 год 2
05.12.2017 НПФ «Федерация» перенес данные в защищенное облако M1Cloud 1
27.11.2017 Сервисы ИБ для финансовых и страховых компаний доступны в облаке M1Cloud 2
15.09.2017 Stack Group представила облачные сервисы для ИТ-разработчиков (ISV) 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 9
29.05.2017 Stack Group представила защищенное облако M1Cloud для здравоохранения 2
26.05.2017 Вендоры готовы создать в России облачный e-Health 1
23.05.2017 Stack Group на конференции «ИТ в здравоохранении 2017» расскажет о защищенной по 152-ФЗ ИТ-инфраструктуре M1Cloud 1
01.02.2017 Stack Group: две трети запросов на размещение ИТ-инфраструктуры в облаке связаны с ИБ 3
15.09.2016 Stack Group стала сертифицированным партнером Ubuntu 1
12.09.2016 Российские «облака»: экономическая целесообразность победила 1
08.09.2016 Департамент вычислительных систем «Крок» возглавил Валентин Губарев 2
17.08.2016 Stack Group и Postgres Professional внедрят новую услугу на основе СУБД Postgres Pro 1
14.09.2015 Stack Group и Equinix запустили совместное предложение в рамках сервиса Equinix Cloud Exchange 1
20.01.2011 В МГТС новый техдиректор - четвертый за 2 года 1
27.12.2010 Chronopay надломлен: украдены данные сотен банковских карт 1
30.04.2010 Андрей Данилушкин назначен новым техническим директором МГТС 1
19.01.2010 МГТС нашла замену Дмитрию Медведеву 1
19.01.2010 В МГТС назначен новый ИТ-директор 1
05.06.2009 Техдиректором МГТС стал бывший глава CPM 3

Публикаций - 41, упоминаний - 63

Лебедев Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Stack Group - Стек Групп 109 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
Код Безопасности 365 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
Крок 1221 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
VMware 1830 1
HPE Hybrid IT 2 1
ВолгаТелеком 223 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
SAP SE 3220 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Microsoft Corporation 11168 1
Canonical 168 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Samsung Electronics 5730 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Utrace - Ютрэйс 8 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 35 1
Navicon - Навикон 198 1
Veeam Software 250 1
Открытие ФК 538 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
Альфа-Банк 1127 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
Фишинг - Phishing 97 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
GAMP - Good Automated Manufacturing Practice - стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Big Data - Большие данные 1136 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Stack Group - M1Cloud 76 10
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
Veeam Cloud Connect 34 2
Microsoft Azure 1171 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Huawei Cloud Stack 1 1
Крок Cyberia СХД 1 1
Крок Backup 1 1
Крок Диск 4 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Utrace Proxy 2 1
Utrace Hub 5 1
VMware vSphere Replication 5 1
VMware vCloud Availability 4 1
Cloudian Hyperstore 3 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Аскон Компас-3D 66 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 9 1
VMware Horizon 55 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 98 1
HPE SimpliVity 25 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Apache Hadoop 339 1
Данильянц Алексей 20 2
Данилин Александр 12 2
Соловьев Дмитрий 51 2
Иванов Константин 17 1
Давыдкина Мария 2 1
Иванушкин Владимир 1 1
Малявкин Александр 22 1
Гуриев Марат 10 1
Вахрушев Илья 7 1
Рудникова Мария 3 1
Костерева Катерина 10 1
Колесник Евгений 1 1
Казьмин Алексей 7 1
Селихов Андрей 1 1
Воробьёв Алексей 4 1
Боков Александр 1 1
Коростелев Павел 5 1
Денеко Владимир 3 1
Лукацкий Алексей 68 1
Касперская Наталья 199 1
Бокова Людмила 80 1
Горохов Евгений 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Европа 3788 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральное законодательство 254 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CNews Analytics 1991 2
Juniper Research 278 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще