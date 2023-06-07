M1Cloud: только 11% компаний не планируют импортозамещение ИТ-инфраструктуры и платформенного ПО

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group провел исследование среди заказчиков, преимущественно российского крупного и среднего бизнеса, с целью выявления ситуации и тенденций в сфере ИТ-инфраструктуры и платформенных сервисов.

По результатам оценки уровня импортозамещения ИТ-инфраструктуры и платформенного ПО, было выявлено, что только десятая часть компаний (11%) не планирует замещать импортные технологические решения и продолжит работать на имеющемся оборудовании и ПО. При этом 16% опрошенных компаний завершили переход на альтернативные решения по основным направлениям еще в 2022 г. Почти половина компаний (47%) находится в процессе перехода, при этом 8% имеют четкий план, а 39% тестируют и изучают варианты. Пятая часть участников опроса пока только планирует переход, изучает рынок и опыт других компаний. 6% имеют другой план развития инфраструктуры.

На отечественные платформы виртуализации уже перешли 7% компаний, еще около четверти опрошенных (24%) планируют частично или полностью переходить на использование отечественных платформ. 39% еще не выбрали платформу.

В ходе импортозамещения серверного оборудования и СХД более трети компаний (31%) предпочли перенести информационные системы в облака российских сервис-провайдеров. 41% опрошенных планируют использовать администрирование и техническую поддержку от внешних поставщиков, хотя бы частично.

«В текущем году структура спроса на ИТ-инфраструктуру и платформенное ПО продолжит меняться в сторону увеличения доли продуктов отечественных технологических компаний, в связи с уходом глобальных вендоров и повышением ИТ-рисков для бизнеса. Облачный рынок также диверсифицирует сервисы, предлагая, в частности, инфраструктуру на базе платформ отечественной разработки. Компания Stack Group первой развернула облачную ИТ-инфраструктура корпоративного класса M1Cloud на базе отечественной платформы «Рустэк», чтобы соответствовать запросам рынка», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud.

В 2023 г. 66% компаний планируют рост ИТ-инфраструктуры, пятая часть компаний сохранит имеющиеся объемы, и только 8% будут сокращать ИТ-ресурсы.