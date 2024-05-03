Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform

Российский разработчик средств виртуализации купил своего конкурента уальных рабочих мест и оказания облачных услуг «Базис» приобрел разработчика средств виртуализации «Рустэк». Об этом представитель компании сообщил CNews. «Рустэк» принадлежал одному из

«Базис» купила разработчика ПО для виртуализации «Рустэк» мест и оказания облачных услуг, объяила о завершении сделки по приобретению 100% долей в компании «Рустэк», российском разработчике средств виртуализации. «Рустэк» выкуплена у компании

Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО авимисые частные и публичные облачные сервисы без ограничений по сложности и объему данных. Решение РУСТЭК предоставляет заказчикам ряд новых инструментов для переноса инфраструктуры, которые п

«Киберпротект» и «Рустэк» подтвердили совместимость программных продуктов «Киберпротект» и «Рустэк» завершили проверку совместимости системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» и платформы виртуализации «Рустэк». Технологическое партнёрство российских р

«Рустэк» и «Тринити» подтвердили совместимость Компании «Рустэк» и Тринити провели успешное тестирование платформы виртуализации «Рустэк» на совместимость с серверами Тринити. В результате проведенных тестов были выданы соответствующие сертифи

Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО Компания РУСТЭК завершила доработку сервисной платформы автоматизации облачных вычислений. Rustack Clo

«Рустэк» и «Инферит» (ГК Softline) подтвердили совместимость своих решений Компания «Рустэк» объявила о подтверждении совместимости и успешной корректной работы своей платформы виртуализации с серверами INFERIT серии RS. После проведенного тестирования были выпущены соответству

Softline заключила соглашение о партнерстве с компанией «Рустэк» работчиком платформенных решений в области серверной виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой «Рустэк». В рамках партнерства компании совместно будут предоставлять решения по серверной вир

M1Cloud предоставляет новое облако на базе отечественной платформы «РУСТЭК» уру корпоративного класса, построенную на импортонезависимых продуктах отечественного разработчика «РУСТЭК», которые внесены в Реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Sta

Treolan стал официальным дистрибьютором «Рустэк» зработчика платформенных решений в области серверной виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой «Рустэк». Компания более 10 лет создает и внедряет платформы виртуализации и оркестрации на ба

Георгий Мегрелишвили, «Рустэк»: В течение трех-пяти лет мы сможем заместить все иностранные продукты для виртуализации и облаков м. В 2013 году запустили первое в России публичное облако MakeCloud. Оно существует до сих пор. На его базе мы предоставляем услуги физическим лицам, малому и среднему бизнесу. Георгий Мегрелишвили, «Рустэк»: В течение трех-пяти лет мы сможем заместить все иностранные продукты Наши первые продукты базировались на open source технологиях. Однако со временем стало понятно, что они не адаптиро

Mont стала официальным дистрибьютором линейки продуктов «Рустэк» «Рустэк» и Mont подписали дистрибьюторское соглашение, которое расширяет возможности по внедре

Merlion и российский разработчик платформы виртуализации «РУСТЭК» заключили соглашение о партнерстве Компании «РУСТЭК» и Merlion подписали дистрибьюторское соглашение. Оно дает компании Merlion право реал

«РУСТЭК» запускает партнерскую программу для сохранения бизнеса российских облачных провайдеров в связи с уходом зарубежных вендоров Компания «РУСТЭК» (ГК «Айтеко») предлагает облачным провайдерам партнерскую программу, которая позволит

Программный комплекс «РУСТЭК.VDI» внесен в Единый реестр отечественного ПО Программный комплекс для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов «РУСТЭК.VDI» прошел проверку Экспертного совета Минцифры России и зарегистрирован в Едином рее

«Аквариус» и «Рустэк» создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации «Аквариус» и «Рустэк» (ГК «Айтеко») создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации. Это полностью российский продукт «из коробки» и может быть интегрирован в инфраструктуру заказчиков, в том числе го

Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ» ого облака для лабораторной работы студентов МИФИ предоставлена российская платформа виртуализации «Рустэк» и облачный оркестратор «Рустэк ЕСУ». Создание облака необходимо для освоения с

Платформа РУСТЭК получила новые возможности для управления ИТ-инфраструктурой, организации хранения и защиты данных «Сбклауд» выпустила новый релиз российской платформы виртуализации РУСТЭК. В нем реализован широкий спектр новых возможностей по развитию дополнительных сетевых сервисов, в том числе – инструментов обеспечения безопасности инфраструктуры и данных. Работа над н

«Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт» Обеспечена совместимость российской автоматизированной платформы виртуализации РУСТЭК с отечественными операционными системами (ОС) «Альт»: «Альт сервер 8», «Альт рабочая станция 8», «Альт рабочая станция К 8», «Альт образование 8», «Альт 8 СП». Тестирование подтвердило,

Новая версия облачной платформы «Рустэк» получила ряд важных обновлений ении первого этапа масштабного проекта по модернизации российской защищенной виртуальной платформы «Рустэк». В новой версии платформы реализован ряд важных обновлений, позволивших упростить про

Новая версия «Рустэк ЕСУ» позволит управлять одновременно виртуальными и физическими серверами Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») вывела на рынок новую версию платформы «Рустэк ЕСУ» (предыдущее название — «Тучка») для управления сложными облачными инфраструктурам

Решения «Сервионики» на защищенной платформе виртуализации «Рустэк» доступны для бесплатного тестирования Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») открыла доступ к двум демо-стендам для знакомства с возможностями российской защищённой платформы виртуализации «Рустэк», разработанным на оборудовании Mellanox, Depo и Huawei. За 14 дней, выделяемых на тестирование, можно будет познакомиться с полным функционалом «Рустэк», провести перенос информа

Облачная платформа «Рустэк» включена в Реестр российского ПО Российская защищенная облачная платформа «Рустэк», разработанная компанией «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественног