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Basis РУСТЭК ЕСУ Российская автоматизированная платформа виртуализации Servionica Enterprise Platform, SEP Rustack Cloud Platform

Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform

«РУСТЭК» - российская компания-разработчик программного обеспечения для виртуализации. В линейку собственный продуктов входят: платформа виртуализации РУСТЭК для создания и управления ИТ-инфраструктурой, программный комплекс управления и оркестрации платформ виртуализации РУСТЭК-ЕСУ, программный комплекс для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов РУСТЭК. VDI. Все решения включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России.

Rustack Cloud Platform позволяет создавать импортонезависимые частные и публичные облака. Также разработка РУСТЭК предлагает облачным провайдерам и ЦОДам встроенные средства переноса данных, автоматизируя ручной труд инженеров по планированию и осуществлению миграции виртуальной инфраструктуры. Rustack Cloud Platform позволяет заместить такие иностранные решения, как VMware vCloud Director, VMware vRealize Operation, VMware Cloud Foundation. Наиболее близким аналогом конструктора платформенных сервисов является VMware Aria Automation Assembler.

 

 

"Экосистема РУСТЭК – комплексный подход к замещению иностранных платформ виртуализации" Георгий Мегрелишвили, Генеральный директор РУСТЭК, данные 2023 года


03.05.2024 Российский разработчик средств виртуализации купил своего конкурента

уальных рабочих мест и оказания облачных услуг «Базис» приобрел разработчика средств виртуализации «Рустэк». Об этом представитель компании сообщил CNews. «Рустэк» принадлежал одному из

02.05.2024 «Базис» купила разработчика ПО для виртуализации «Рустэк»

мест и оказания облачных услуг, объяила о завершении сделки по приобретению 100% долей в компании «Рустэк», российском разработчике средств виртуализации. «Рустэк» выкуплена у компании

15.02.2024 Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО

авимисые частные и публичные облачные сервисы без ограничений по сложности и объему данных. Решение РУСТЭК предоставляет заказчикам ряд новых инструментов для переноса инфраструктуры, которые п
15.02.2024 «Киберпротект» и «Рустэк» подтвердили совместимость программных продуктов

«Киберпротект» и «Рустэк» завершили проверку совместимости системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» и платформы виртуализации «Рустэк». Технологическое партнёрство российских р
12.02.2024 «Рустэк» и «Тринити» подтвердили совместимость

Компании «Рустэк» и Тринити провели успешное тестирование платформы виртуализации «Рустэк» на совместимость с серверами Тринити. В результате проведенных тестов были выданы соответствующие сертифи
31.01.2024 Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО

Компания РУСТЭК завершила доработку сервисной платформы автоматизации облачных вычислений. Rustack Clo
24.01.2024 «Рустэк» и «Инферит» (ГК Softline) подтвердили совместимость своих решений

Компания «Рустэк» объявила о подтверждении совместимости и успешной корректной работы своей платформы виртуализации с серверами INFERIT серии RS. После проведенного тестирования были выпущены соответству
27.07.2023 Softline заключила соглашение о партнерстве с компанией «Рустэк»

работчиком платформенных решений в области серверной виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой «Рустэк». В рамках партнерства компании совместно будут предоставлять решения по серверной вир
27.02.2023 M1Cloud предоставляет новое облако на базе отечественной платформы «РУСТЭК»

уру корпоративного класса, построенную на импортонезависимых продуктах отечественного разработчика «РУСТЭК», которые внесены в Реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Sta
10.11.2022 Treolan стал официальным дистрибьютором «Рустэк»

зработчика платформенных решений в области серверной виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой «Рустэк». Компания более 10 лет создает и внедряет платформы виртуализации и оркестрации на ба
28.09.2022 Георгий Мегрелишвили, «Рустэк»: В течение трех-пяти лет мы сможем заместить все иностранные продукты для виртуализации и облаков

м. В 2013 году запустили первое в России публичное облако MakeCloud. Оно существует до сих пор. На его базе мы предоставляем услуги физическим лицам, малому и среднему бизнесу. Георгий Мегрелишвили, «Рустэк»: В течение трех-пяти лет мы сможем заместить все иностранные продукты Наши первые продукты базировались на open source технологиях. Однако со временем стало понятно, что они не адаптиро
24.08.2022 Mont стала официальным дистрибьютором линейки продуктов «Рустэк»

«Рустэк» и Mont подписали дистрибьюторское соглашение, которое расширяет возможности по внедре
02.08.2022 Merlion и российский разработчик платформы виртуализации «РУСТЭК» заключили соглашение о партнерстве

Компании «РУСТЭК» и Merlion подписали дистрибьюторское соглашение. Оно дает компании Merlion право реал
31.03.2022 «РУСТЭК» запускает партнерскую программу для сохранения бизнеса российских облачных провайдеров в связи с уходом зарубежных вендоров

Компания «РУСТЭК» (ГК «Айтеко») предлагает облачным провайдерам партнерскую программу, которая позволит
10.02.2022 Программный комплекс «РУСТЭК.VDI» внесен в Единый реестр отечественного ПО

Программный комплекс для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов «РУСТЭК.VDI» прошел проверку Экспертного совета Минцифры России и зарегистрирован в Едином рее
28.10.2021 «Аквариус» и «Рустэк» создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации

«Аквариус» и «Рустэк» (ГК «Айтеко») создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации. Это полностью российский продукт «из коробки» и может быть интегрирован в инфраструктуру заказчиков, в том числе го
23.09.2021 Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ»

ого облака для лабораторной работы студентов МИФИ предоставлена российская платформа виртуализации «Рустэк» и облачный оркестратор «Рустэк ЕСУ». Создание облака необходимо для освоения с
12.10.2020 Платформа РУСТЭК получила новые возможности для управления ИТ-инфраструктурой, организации хранения и защиты данных

«Сбклауд» выпустила новый релиз российской платформы виртуализации РУСТЭК. В нем реализован широкий спектр новых возможностей по развитию дополнительных сетевых сервисов, в том числе – инструментов обеспечения безопасности инфраструктуры и данных. Работа над н
01.08.2019 «Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт»

Обеспечена совместимость российской автоматизированной платформы виртуализации РУСТЭК с отечественными операционными системами (ОС) «Альт»: «Альт сервер 8», «Альт рабочая станция 8», «Альт рабочая станция К 8», «Альт образование 8», «Альт 8 СП». Тестирование подтвердило,

18.04.2017 Новая версия облачной платформы «Рустэк» получила ряд важных обновлений

ении первого этапа масштабного проекта по модернизации российской защищенной виртуальной платформы «Рустэк». В новой версии платформы реализован ряд важных обновлений, позволивших упростить про
22.03.2017 Новая версия «Рустэк ЕСУ» позволит управлять одновременно виртуальными и физическими серверами

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») вывела на рынок новую версию платформы «Рустэк ЕСУ» (предыдущее название — «Тучка») для управления сложными облачными инфраструктурам
12.08.2016 Решения «Сервионики» на защищенной платформе виртуализации «Рустэк» доступны для бесплатного тестирования

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») открыла доступ к двум демо-стендам для знакомства с возможностями российской защищённой платформы виртуализации «Рустэк», разработанным на оборудовании Mellanox, Depo и Huawei. За 14 дней, выделяемых на тестирование, можно будет познакомиться с полным функционалом «Рустэк», провести перенос информа
03.06.2016 Облачная платформа «Рустэк» включена в Реестр российского ПО

Российская защищенная облачная платформа «Рустэк», разработанная компанией «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественног
26.06.2015 «Сервионика» расширила команду разработки ресурсами нового резидента «Иннополиса»

ым кодом, а также в разработке флагманских продуктов «Сервионики»: виртуальной сервисной платформы «Рустэк» и сервиса для электронного документооборота «i-Конто». «Сервионика» работает по униве

Публикаций - 60, упоминаний - 94

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 26
Т1 Сервионика - Servionica 258 16
Broadcom - VMware 2378 14
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 12
Microsoft Corporation 24682 11
Теко НПК 430 9
Citrix Systems 814 6
Cisco Systems 5125 5
Huawei 3958 5
Selectel - Селектел 393 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 5
Softline - Софтлайн 2853 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 4
Ростелеком 9766 3
Intel Corporation 12225 3
8275 3
Oracle Corporation 6714 3
Basis - Tionix - Тионикс - 79 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 3
Открытые технологии 702 3
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 3
Stack Group - Стек Групп 160 3
SAP SE 5289 2
Yandex - Яндекс 7447 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Red Hat 1316 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 179 2
Google LLC 11836 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 310 2
Merlion - Мерлион 813 2
MONT - МОНТ 146 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 2
Ред Софт - Red Soft 729 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 4
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 62 2
МК Рустек 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Visa International 1952 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
Leomax - Леомакс 4 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 459 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
Linux Foundation 187 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 45
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Гришанова Ирина 27 1
Санин Александр 32 1
Белкин Сергей 9 1
Киселев Сергей 62 1
Майстер Леон 2 1
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Виноградов Дмитрий 74 1
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Гантимуров Андрей 7 1
Климов Валентин 7 1
Лебедев Владимир 69 1
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Егоров Даниил 23 1
Ансимов Константин 32 1
Кузнецов Андрей 69 1
Слобожанов Николай 3 1
Тверитнев Михаил 5 1
Кириченко Игорь 49 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2932 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4335 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2324 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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