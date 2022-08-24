Mont стала официальным дистрибьютором линейки продуктов «Рустэк»

«Рустэк» и Mont подписали дистрибьюторское соглашение, которое расширяет возможности по внедрению отечественных решений для виртуализации на российском рынке. Согласно документу, Mont получает право на реализацию программных продуктов «Рустэк» через свою партнерскую сеть.

В рамках партнерской программы Mont предоставляет компаниям выгодные условия по работе с продуктами Рустэк, включая пресейл, продажу, установку и техническую поддержку решений, а также совместно с вендором организует обучение сотрудников компаний.

В линейку продуктов «Рустэк» входят: платформа виртуализации «Рустэк» для создания и управления ИТ-инфраструктурой, программный комплекс управления и оркестрации платформ виртуализации «Рустэк-ЕСУ», программный комплекс для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов «Рустэк.VDI».

Все решения линейки соответствуют требованиям к импортозамещению, входят в реестр российского ПО Минцифры и могут быть без ограничений внедрены в государственных организациях.

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«Наши решения доказали свою эффективность и надежность. На продуктах «Рустэк» работает облачных провайдер Sbcloud, также на них построено и функционирует академическое облако Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» для обучения студентов. Отечественные технологии для виртуализации помогут компаниям – партнерам Mont – создавать ИТ-инфраструктуру и защитить свои инвестиции в неё», – сказал Георгий Мегрелишвили, генеральный директор компании «Рустэк».

«Сейчас мы отмечаем повышенный спрос на отечественные разработки для построения виртуальных инфраструктур корпоративных и государственных информационных систем и частных облаков. Уверены, что наше сотрудничество с «Рустэк» откроет новые возможности для развития бизнеса наших партнёров, а также поможет продвижению продуктов вендора на рынке», – отметил Михаил Шамарин, директор по корпоративным решениям ГК Mont.