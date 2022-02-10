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Программный комплекс «РУСТЭК.VDI» внесен в Единый реестр отечественного ПО

Программный комплекс для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов «РУСТЭК.VDI» прошел проверку Экспертного совета Минкомсвязи России и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№12667 от 24.01.2022).

Включение «РУСТЭК.VDI» в Единый реестр отечественного ПО позволяет использовать его без ограничений в государственных организациях и компаниях.

«РУСТЭК.VDI» – это решение для предоставления удаленных рабочих мест. Оно обеспечивает доступ к рабочему процессу с любого авторизованного устройства — компьютера, ноутбука, планшета, смартфона вне зависимости от местонахождения при наличии интернета. Решение дает централизованное управление рабочими местами, безопасную среду для работы с корпоративными данными и их сохранность.

Программный комплекс «РУСТЭК.VDI» позволяет воспроизводить аудио- и видеофайлы, предоставляет возможность работы с динамиками и микрофоном, обеспечивает шифрование трафика, поддержку наиболее популярных российских и зарубежных операционных систем, обмен файлами с локальных дисков, поддерживает локальную и сетевую печать.

Рабочие столы пользователей хранятся и запускаются на центральном сервере. Пользователю передается лишь изображение рабочего стола, развернутого на сервере. Все данные пользователя хранятся на удаленных СХД.

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«Программный комплекс позволяет повысить доступность рабочих сред и бизнес-приложений, сделать сотрудников более мобильными, обеспечить удаленную или гибридную работу в защищенном контуре. Использование “РУСТЭК.VDI” сокращает затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры. Решение можно внедрять отдельно и в рамках комплексных проектов, в том числе в организациях, реализующих программу по импортозамещению», — отметил Георгий Мегрелишвили, генеральный директор компании «РУСТЭК» (ГК «Айтеко»).

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«Айтеко» – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности.

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