В России может появиться новый аналог GitHub, в котором будет размещаться доверенное ПО. За проектом стоит Минцифры, и это как минимум третья попытка сделать государственный репозиторий программ при наличии в стран множества частных сервисов. Новый репозиторий будет одновременно и платным, и обязательным, но пока только для бизнеса.

Был GitHub, станет «ГитХаб»

Минцифры России собирается создать отечественную версию GitHub – самого известного и крупного репозитория ПО в мире, пишет РБК. Оригинальный сервис разработан в США и на протяжении более восьми последних лет принадлежит американской корпорации Microsoft. Она не стесняется вводить многочисленные санкции против россиян, и некоторые из них напрямую затрагивают российских пользователей GitHub.

К моменту выхода материала у Минцифры была готова только концепция будущего суверенного заменителя GitHub, и она в корне отличается от принципов работы оригинального портала. В частности, сервис будет обязательным для доверенного ПО, а также платным, но пока только для бизнеса. Предполагается гибкая сетка тарифов – размер оплаты будет зависеть от размеров компании.

Сам проект позиционируется как «российский кластер репозиториев» (РКР), и это, как пишет РБК, будет именно «государственный аналог GitHub для разработки доверенного софта». Под доверенным ПО понимается программное обеспечение, которое можно использовать на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Сгенерировано ИИ Предыдущие попытки построить суверенный аналог GitHub провалились

Напомним, к таким объектам относятся информсистемы банков, транспортных компаний, организаций их топливно-энергетического комплекса и пр.

Основное отличие

Новая идея Минцифры имеет кардинальное отличие от оригинального GitHub. Если американский сервис – это классическая единая платформа, то российский кластер репозиториев должен получить распределенную структуру.

Это значит, что РКР после своего запуска будет состоять из нескольких разрозненных площадок «для хранения исходного кода, его сборки, проверки уязвимостей и подписи для доверенного софта», подчеркивает РБК. Каждая из площадок должна будет получить отдельную систему управления кодом. Хранение данных на зарубежных площадках не допускается – все будет размещено в российских дата-центрах.

Требований к площадкам, из которых будет состоять РКР, немало. Среди прочего, они будут обязаны реализовать возможность непрерывной синхронизации данных. Кроме того, они будут должны выгрузить копию своей площадки в ЦОД, который находится как минимум в 5 километрах от основной площадки.

Слышишь, пользуйся

Идея Минцифры предполагает обязательное использование РКР для размещения доверенного ПО а также возможность предоставления исключений из этого требования для «закрытых отраслевых и корпоративных репозиториев», подчеркивает издание. Также можно будет создавать доверенный софт вне этого кластера, но только после получения специального на то разрешения.

Кто оплачивает банкет

Деньги на создание РКР из бюджета России выделены не будут, что тоже является частью концепции нового сервиса. Профинансируют все компании, занимающиеся разработкой ПО.

Они будут платить за пользование репозиторием по тарифам, размер которых напрямую зависит от размеров самих компаний.

Платными будут и многочисленные дополнительные инструменты на площадке, в том числе ИИ-ассистенты. Да и в целом отчислять деньги придется за очень многое, например, если пользователь выйдет за лимиты хранилища, ему придется заплатить за дополнительное место.

Сколько именно будут стоить те или иные услуги, предлагаемые РКР, к моменту выхода материала не раскрывалось. Также не было известно, станет ли РКР обязательным для частного бизнеса, пишущего обычное ПО (не для КИИ), а также для доя обычных пользователей.

Очередная попытка

В России за последние шесть лет было предпринято несколько попыток создать суверенный государственный аналог GitHub, но все они провалились. Российские власти еще в 2021 г. заявляли о необходимости наличия такого сервиса в России, и подобная риторика усилилась весной 2022 г. после того, как GitHub начал массово блокировать репозитории российских разработчиков.

На создание российского GitHub было выделено 1,3 млрд руб. Однако в марте 2024 г. проект был заморожен на неопределенный срок – денег на него так никто и не увидел.

За это время в стране появилось множество частных аналогов GitHub. В их числе – GitVerse («Сбертех», Сбербанк), GitFlic («Группа Астра»), SourceCraft («Яндекс»), «Сфера.Код» («Нота», холдинг «Т1»), а также независимый репозиторий свободного ПО «Сизиф» («Базальт СПО»), московский Mos.hub, VK DevPlatform (VK), «РТК-Феникс» («Ростелеком») и многие другие.