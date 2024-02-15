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«Киберпротект» и «Рустэк» подтвердили совместимость программных продуктов

«Киберпротект» и «Рустэк» завершили проверку совместимости системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» и платформы виртуализации «Рустэк». Технологическое партнёрство российских разработчиков ПО позволяет развивать востребованные совместные ИТ-решения для создания отказоустойчивых инфраструктур заказчиков.

Система резервного копирования «Кибер Бэкап» имеет встроенный функционал для интеграции с системами управления виртуализацией на базе OpenStack. Проведенное тестирование показывает, что решение «Рустэк» полностью совместимо с «Кибер Бэкап» и обеспечивает выполнение резервного копирования и восстановления данных без необходимости установки агентов внутри каждой виртуальной машины, а также позволяет выполнять централизованное резервное копирование через специализированный API, упрощая управление и обслуживание системы резервного копирования и восстановления данных. Такой подход обеспечивает более быструю работу за счёт оптимального использования имеющихся ресурсов гипервизора и снижает затраты времени администраторов на управление СРК.

Оба программных комплекса входят в единый реестр отечественного ПО Минцифры России и могут быть использованы для перехода на импортонезависимые решения, обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Разработчики подтвердили бесперебойную и результативную работу программного обеспечения. По итогам тестирования компании «Киберпротект» и «Рустэк» подписали двусторонний сертификат.

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Цифровизация

«Проведённые испытания показали эффективность совместного использования платформы виртуализации «Рустэк» и системы резервного копирования «Кибер Бэкап». Сотрудничество «Рустэк» и «Киберпротекта» позволяет обеспечить бесперебойную работу виртуальных машин и сократить время восстановления критически важных систем наших общих заказчиков», — сказал Георгий Мегрелишвили, генеральный директор Рустэк.

«В «Киберпротекте» действует активная программа развития технологических партнёрств для обеспечения совместимости с передовыми российскими решениями. Сотрудничество с «Рустэк» — хороший пример такого партнёрства, которое позволило нам предложить современное, удобное и надёжное комплексное решение, которому наши заказчики могут доверять», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

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