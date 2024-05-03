Российский разработчик средств виртуализации купил своего конкурента

«Базис» продолжает консолидировать свою долю на рынке инфраструктурного программного обеспечения. Команду «Рустэка» планируют сохранить в полном составе, но новых проектов и других изменений в экосистеме на данный момент не предполагается.

«Базис» увеличивает долю на рынке виртуализации

Поставщик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг «Базис» приобрел разработчика средств виртуализации «Рустэк». Об этом представитель компании сообщил CNews.

«Рустэк» принадлежал одному из крупнейших интеграторов в России «Айтеко». Представитель «Базиса» сообщил, что сделка проведена на рыночных условиях и оплачена полностью за счет собственных средств компании. «Базис» становится полноправным преемником по всем обязательствам «Рустэк».

«Базис» планирует сохранить весь коллектив компании и завершить интеграцию сотрудников и продуктов «Рустэк» до конца 2024 г. Сделка была совершена с целью усиления рыночного предложения компании, а также интеграции технологий «Рустэк» в продукты «Базиса». В частности, решение «Рустэк» Cloud Platform позволит расширить возможности платформы для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix.

Представитель «Базиса» добавил, что других изменений в экосистеме не предполагается.

«Приобретение «Рустэк» является частью нашей стратегии по консолидации рынка, которую мы проводим вот уже больше трех лет и останавливаться не собираемся. Наша основная цель — занять не менее 50% рынка виртуализации в России, и эта сделка является важным шагом на пути к ее достижению», – прокомментировал сделку генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов.

«Рустэк» был одним из лидеров российского рынка виртуализации и занял первое место среди отечественных платформ согласно рейтингу CNews за 2023 г. Решения разработчика предназначены для замещения иностранных игроков в области серверной виртуализации.

Убыточность «Рустэка»

По данным базы «Контур.Фокус», выручка «Базиса» в 2023 г. выросла на 772% по отношению к 2022 г. и составила 2,8 млрд руб. Компания завершила год с чистой прибылью в размере 1,6 млрд руб.

У «Рустэк» за тот же период выручка упала на 37% и составила 74,3 млн руб., а компания показала чистый убыток в размере 40,4 млн руб., но 2021-2022 гг. для «Рустэк» были прибыльными.

Представитель «Базиса» сказал, что первоочередное значение в «Рустэке» для них имела команда. Генеральный директор компании Давид Мартиросов отметил, что покупка решает сразу несколько задач: усиливает техническую экспертизу команды, расширяет возможности экосистемы, укрепляет позицию компании на рынке инфраструктурного ПО и увеличивает клиентскую базу.

Также представитель компании рассказал CNews, что переговоры начались осенью 2023 г., а в активную фазу перешли в ноябре 2023 г. «С момента первичной коммуникации до закрытия сделки прошло полгода», - сказал он.