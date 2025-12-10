Разделы

Basis Базис СП Облачная платформа

Basis - Базис - СП Облачная платформа

«Базис» (СП «Облачная платформа») — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП компаниями ИТ-рынка — «Ростелеком», YADRO и GS Invest/Rubytech. Результатом объединения стала интеграция экспертиз разработчиков и появление единого продуктового портфеля для рынка PaaS и IaaS.

В марте 2022 года бренд «Базис» (совместное предприятие «Облачная платформа) объединил в себе продуктовые линейки и команды российских производителей программного обеспечения – «Скала Софтвер», «ТИОНИКС» и Digital Energy. Продуктовая линейка вендора представлена платформой виртуализации для построения облачной инфраструктуры; динамической ИТ-инфраструктурой для автоматизации DevOps и CI/CD; решением для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов; программным комплексом по защите конфиденциальной информации и персональных данных в виртуальной инфраструктуре и аппаратным гипервизором.

10.12.2025 ПАО «ГК «Базис» завершил IPO по верхней границе ценового диапазона 2
27.11.2025 Вендор «Базис» объявил о намерении выйти на IPO 1
27.11.2025 «Группа Компаний «Базис» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже 6
11.11.2025 «Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры 1
01.11.2025 Испугались не на шутку. В России экстренно скупают отечественное ПО на фоне 22-процентного НДС. А налога никакого нет 1
29.10.2025 «Базис» открыла центр по подготовке ИТ-специалистов в МГТУ имени Баумана 1
27.10.2025 «Базис» представил релиз Basis Dynamix Cloud Control 5.3 с расширенными возможностями управления и автоматизации облака 1
02.10.2025 Решения «Базиса» легли в основу разрабатываемых «Ростелекомом» и ИСП РАН конвейеров безопасной разработки ПО 2
18.09.2025 «Базис» стал резидентом Казанского ИТ-парка 1
18.09.2025 «Ростелеком» и ИСП РАН создадут отечественные конвейеры безопасной разработки программных продуктов и сервисов 1
18.09.2025 «Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры 2
17.09.2025 Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии 4
Как сократить время на настройку резервного копирования и повысить его надежность? 1
11.09.2025 «Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 1
04.09.2025 ИТ-«внучка» «Ростелекома» хочет провести IPO до конца 2025 года 3
01.08.2025 Российские решения по виртуализации уходят от open source 1
21.07.2025 Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности 1
18.06.2025 «Ростелеком» и «СберТех» создадут решения для разработки ПО для российского бизнеса 1
28.05.2025 «Базис» представила Basis SDN — первое полностью российское решение для управления программно-определяемыми сетями 1
01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
31.03.2025 Подтверждена совместимость решений экосистемы «Базис» c серверным оборудованием OpenYard 1
25.03.2025 «Ростелеком» перевел инфраструктуру на российскую платформу Basis Dynamix 2
25.03.2025 «Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу 1
11.03.2025 Российская суверенная замена ПО VMware научилась сверхбыстро управлять гибридной СХД Yadro 1
04.03.2025 Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей 3
04.03.2025 Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей 4
25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
10.12.2024 Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов 1
14.11.2024 Подтверждена совместимость серверов «Сила» с ПО «Базис» 1
06.11.2024 «Базис» переводит Т2 на импортонезависимую экосистему виртуализации 1
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
27.09.2024 В России разработали план развития отечественных САПР для проектирования чипов 1
19.06.2024 Перевод Газпромбанка на ПО «Базис» признан проектом года премии CNews «Импортозамещение года 2024» 1
06.06.2024 «Ростелеком» и ТГУ восполнят дефицит отечественных инженерных кадров 1
24.05.2024 Власти готовят план развития российских САПР для проектирования чипов 1
03.05.2024 Российский разработчик средств виртуализации купил своего конкурента 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений 1
18.04.2024 «Росэлектроника» представила отечественный программно-аппаратный комплекс для суперкомпьютеров 1
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» 2

Ростелеком 10308 18
Broadcom - VMware 2491 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 4
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 120 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 2
ИКС 392 2
8985 2
Intel Corporation 12541 2
Т-Банк - Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 7 1
Metascan - Метаскан 3 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
Netskope - Netskope Threat Labs 6 1
Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Nutanix 108 1
Veeam Software 327 1
Commvault 179 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 1
Citrix Systems 840 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4525 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
Ред Софт - Red Soft 995 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
SkyDNS - СкайДНС 37 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 274 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 80 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 6
ГПБ - Газпромбанк 1175 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8174 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1372 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23176 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31747 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18147 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8175 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23043 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13339 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3288 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3057 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31969 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3695 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2158 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 182 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 375 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4902 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 331 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2713 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6690 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34022 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5389 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 371 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 437 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 625 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2967 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 494 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 343 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 593 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 199 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 8
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 105 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 40 2
FreePik 1435 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 2
Microsoft Windows 16328 2
Basis - Базис.vCore 14 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 39 1
Basis - Базис.Workplace 62 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Basis - Базис.Migration Assistant 9 1
Basis - Базис.Guard 8 1
Basis - Базис.Storage Security 1 1
Basis - Базис.SDS - программно-определяемая система хранения 4 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 1
Red Hat OpenShift 135 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Broadcom - VMware vSphere 595 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 1
HPE SimpliVity 32 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 109 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 160 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 297 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 40 1
Citrix XenDesktop 100 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 80 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 43 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Мартиросов Давид 93 2
Бельский Алексей 7 1
Ордян Давид 3 1
Ермаков Иван 30 1
Каплунов Павел 46 1
Шумейко Анна 20 1
Демидов Сергей 127 1
Рензяев Константин 73 1
Касимов Вячеслав 34 1
Гадарь Дмитрий 28 1
Карпов Антон 14 1
Хереш Игорь 25 1
Панченко Иван 173 1
Гуральник Павел 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 156864 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53458 5
Украина 7793 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - УФО - Свердловская область 1737 1
Израиль 2784 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1241 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 1
Швейцария - Давос 73 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15123 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17409 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3380 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11764 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51294 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5859 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
РАН - Российская академия наук 2014 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
