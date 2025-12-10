Получите все материалы CNews по ключевому слову
Basis Базис СП Облачная платформа
«Базис» (СП «Облачная платформа») — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП компаниями ИТ-рынка — «Ростелеком», YADRO и GS Invest/Rubytech. Результатом объединения стала интеграция экспертиз разработчиков и появление единого продуктового портфеля для рынка PaaS и IaaS.
В марте 2022 года бренд «Базис» (совместное предприятие «Облачная платформа) объединил в себе продуктовые линейки и команды российских производителей программного обеспечения – «Скала Софтвер», «ТИОНИКС» и Digital Energy. Продуктовая линейка вендора представлена платформой виртуализации для построения облачной инфраструктуры; динамической ИТ-инфраструктурой для автоматизации DevOps и CI/CD; решением для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов; программным комплексом по защите конфиденциальной информации и персональных данных в виртуальной инфраструктуре и аппаратным гипервизором.
