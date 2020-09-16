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«Ростелеком» и Yadro будут предоставлять облачные услуги в рамках СП

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Технологической основой совместного предприятия (СП) «Ростелекома» и Yadro (входит в «ИКС Холдинг») станет объединенный продуктовый портфель, который будет сочетать в себе комплекс PaaS и IaaS-услуг. Новые решения позволят клиентам развивать их собственные цифровые продукты наиболее эффективным образом — от планирования и создания и до промышленной эксплуатации.

Новое СП ООО «Облачная платформа», работа которого расширит бизнес-направление центров обработки данных «Ростелекома», будет создано путем слияния дочерних предприятий «Ростелекома» и Yadro — ООО «Тионикс» и ООО «Диджитал энерджи» (Digital Energy) соответственно. «Ростелеком» получит 51% долей в ООО «Облачная платформа», доля Yadro в СП составит 49%. Компании уже приступили к разработке совместного платформенного решения, которое позволит удовлетворить потребности крупных корпоративных клиентов и госсектора, ставших на путь цифровой трансформации.

«Ростелеком» возглавляет рейтинг поставщиков решений IaaS, занимая четверть российского рынка публичных облачных сервисов. На базе СП «Ростелеком» создает крупного игрока рынка технологических решений для облачных услуг под своим управлением, дополняя свою линейку решениями PaaS и усиливая таким образом собственные конкурентные позиции на данном направлении. Планируется, что к 2025 году доля компаний, использующих решение СП в корпоративном и госсекторе, достигнет 40%, а доля компаний на рынке среднего — 15%.

Переход на объединенный продуктовый портфель позволит клиентам на 15–17% увеличить эффективность утилизации вычислительных ресурсов и на 20% уменьшить стоимость эксплуатации структурных сервисов. Кроме того, решения будут полезны для удовлетворения возрастающей потребности российских предприятий в отечественных ИТ-системах.

«Слияние с Digital Energy позволит усилить бизнес-кластер центров обработки данных “Ростелекома”. Мы сможем увеличить покрытие рынка, удовлетворить потребности большего количества заказчиков из разных секторов экономики. Линейка PaaS-решений, активно развиваемых нашими партнерами по совместному предприятию, обогатит экосистему цифровых сервисов “Ростелекома” и будет способствовать укреплению конкурентных позиций компании в активно растущем сегменте облачных продуктов», — сказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

«В результате сделки мы планируем обеспечить отечественные компании и государственные органы платформенными продуктами полного цикла: от разработки до эксплуатации, что становится весьма востребованным на рынке. Надеемся, что шаг “Ростелекома” в сторону расширения номенклатуры облачных сервисов на собственных программных продуктах повысит его конкурентоспособность и послужит ускорению процесса импортозамещения», — отметил вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома» Павел Каплунов.

«Слияние двух наших успешных команд позволит объединить опыт, компетенции и даст нам возможность работать над созданием более сложных и масштабных проектов. Я уверен, что это следующий уровень развития как для Digital Energy, так и для ТИОНИКС и новый этап для всего рынка цифровых продуктов в России», — сказал директор по продуктам компании Digital Energy Иван Ермаков.

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