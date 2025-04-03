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B2E Business-to-employee Бизнес-Сотрудник Корпоративная система электронного бизнеса
B2E и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
|Аз-Зари Хусейн 24 2
|Косова Юлия 5 2
|Семчук Иван 12 2
|Бардина Елена 7 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Осипова Анастасия 1 1
|Денисов Юрий 2 1
|Milligan Victor - Миллигэн Виктор 1 1
|Якубович Петр 1 1
|Бондарь Дмитрий 37 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Болышев Максим 16 1
|Макин Алексей 11 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Подрябинников Алексей 19 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Костин Дмитрий 9 1
|Акимов Евгений 38 1
|Исмаилов Руслан 13 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Астахов Константин 23 1
|Кошкина Виктория 1 1
|Никишкин Харитон 1 1
|Ордян Давид 3 1
|Мартиросов Давид 62 1
|Cearley David - Кирли Дэвид 5 1
|Демидов Сергей 127 1
|Гоц Станислав 4 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Гасан Сергей 1 1
|Пичугин Иван 31 1
|Касимов Вячеслав 32 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 111 4
|Gartner - Гартнер 3566 2
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3260 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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