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B2E Business-to-employee Бизнес-Сотрудник Корпоративная система электронного бизнеса



03.04.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek 1
18.11.2024 «Ростелеком» и «Лента» протестировали платформу «Аврора Центр» для управления мобильными устройствами в ритейле 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
28.06.2024 Станислав Гоц -

Станислав Гоц, Lamoda: У цифровизации есть обратная сторона кадровый голод

 1
06.06.2024 Беспилотники для бизнеса: «Ростелеком» представил исследование рынка перспективных технологий 1
15.05.2024 Solar NGFW теперь в «железе» 1
01.04.2024 ГК «Солар» приобрела долю компании-разработчика решений по повышению киберграмотности — Secure-T 1
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 1
03.10.2023 ГК «Солар»: 75% российских компаний планируют проводить киберучения для повышения квалификации своих специалистов 1
18.04.2023 «Ростелеком» и «Магнит» будут совместно развивать цифровые решения для ритейла 1
20.03.2023 «Ростелеком-Солар»: свыше 60% компаний сталкивается с угрозами привилегированного доступа ежемесячно 1
09.12.2022 «РТК-Солар»: драйвер роста рынка ИБ – государственный сегмент 1
23.12.2021 «Ростелеком-Солар»: госсектор может стать ключевым драйвером рынка кибербезопасности 1
22.05.2018 Как разработать удобное мобильное приложение для сотрудников 1
27.02.2018 Citrix и Cedexis ускорят приложения в гибридных и мультиоблачных средах 1
27.06.2017 Петр Якубович -

Бизнес ищет новый подход для общения с «мобильным» клиентом

 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
05.10.2016 «Бакка Софт» продолжит разработку мобильных приложений на платформе «Оптимум» 1
03.02.2015 SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год 1
01.11.2011 Аналитики определили Топ-10 технологий 2012-2014 гг. 1
04.03.2002 Годовой рост оборота мобильной коммерции составил 46% 1
11.12.2001 PricewaterhouseCoopers создаст альянс для продвижения нового B2E-портала 2
11.10.2001 IBM представила три новых пакета решений для создания порталов 1
20.08.2001 Hewlett-Packard представила бизнес-решения для авиакомпаний и аэропортов 1
14.11.2000 Hitachi и Microsoft будут вместе предлагать решения для электронной коммерции в Японии 1
10.10.2000 DaimlerChrysler создала подразделение электронной коммерции 1
11.11.1999 Compaq анонсировал новый бизнес-портал B2E 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

B2E и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 968 8
Ростелеком 9831 5
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
Microsoft Corporation 24746 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 10 2
Citrix Systems 819 1
Citrix Cedexis 1 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Hitachi - Хитачи 1467 1
Yahoo! 3699 1
Intel Corporation 12252 1
Steel Connect - CMGI 140 1
Infobip - Инфобип 9 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Meta Platforms - Facebook 4451 1
Telegram Group 2103 1
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 1
HP Inc. 5703 1
SAP SE 5311 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Oracle Siebel Systems 508 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
BackWeb Technologies 9 1
OpenText - Micro Focus - NetIQ 29 1
CA Technologies - Netegrity 26 1
Крок - Croc 1780 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
Цифра ГК 2453 1
АйТи 1376 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
Agima.Mobile 8 1
Touch Instinct - Тачин 13 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
Swivel Secure - Свивэл Секьюрити 6 1
Ford 414 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
American Express - Amex 331 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 877 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
GFG - Lamoda - Купишуз 168 1
ВымпелКом - Хайв 9 1
Лента - Сеть розничной торговли 2112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 83 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4266 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4567 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 10
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1025 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24497 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12139 6
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 334 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11350 4
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 300 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4858 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12211 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13930 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28112 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7716 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11276 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10268 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7815 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16187 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2288 3
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 168 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2738 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5844 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4397 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6760 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3172 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1402 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11219 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12699 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4814 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9441 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 235 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 83 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 272 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5346 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 196 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 1
Rakuten Viber 630 1
SAP Fiori 43 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 560 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 29 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Google Lens - Google Объектив 58 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T Awareness Platform 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 200 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 997 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Google Android 14157 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 192 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 15 1
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 4 1
Яндекс.Нейроэксперт 2 1
Аз-Зари Хусейн 24 2
Косова Юлия 5 2
Семчук Иван 12 2
Бардина Елена 7 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Осипова Анастасия 1 1
Денисов Юрий 2 1
Milligan Victor - Миллигэн Виктор 1 1
Якубович Петр 1 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Никифоров Николай 1136 1
Болышев Максим 16 1
Макин Алексей 11 1
Яппаров Тагир 103 1
Подрябинников Алексей 19 1
Крайнов Владислав 5 1
Костин Дмитрий 9 1
Акимов Евгений 38 1
Исмаилов Руслан 13 1
Ильницкий Иван 2 1
Астахов Константин 23 1
Кошкина Виктория 1 1
Никишкин Харитон 1 1
Ордян Давид 3 1
Мартиросов Давид 62 1
Cearley David - Кирли Дэвид 5 1
Демидов Сергей 127 1
Гоц Станислав 4 1
Ляпунов Игорь 123 1
Гасан Сергей 1 1
Пичугин Иван 31 1
Касимов Вячеслав 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17633 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3166 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2286 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 945 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2785 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1170 3
Япония 13333 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3542 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13381 1
Дания - Королевство 1302 1
Канада 4907 1
Израиль 2744 1
Европа 21861 1
Россия - ЦФО - Калужская область 994 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1552 1
Россия - ПФО - Саратовская область 742 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Америка Латинская 1825 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 318 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11101 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5519 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18912 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13844 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4514 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29646 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5850 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2154 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3205 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7936 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4733 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2460 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6287 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1463 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 784 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2224 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2778 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1729 1
Энергетика - Energy - Energetically 5176 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 629 1
Йена - денежная единица Японии 497 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 105 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 324 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3000 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 389 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2472 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 1
Киберучения 96 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6794 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 520 1
Newsbytes News Network 379 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 111 4
Gartner - Гартнер 3566 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3260 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 7 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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