Осипова Анастасия


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Positive Technologies: атаки на разработчиков через GitHub и GitLab достигли рекордного уровня за три года 1
03.02.2015 SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Осипова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
SAP SE 5375 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 198 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1917 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5776 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12632 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 447 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14212 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 28 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28556 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25412 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5059 1
SAP Fiori 43 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Денисов Юрий 2 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8088 1
