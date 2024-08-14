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SAP Fiori

СОБЫТИЯ

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14.08.2024 «Газинформсервис» выпустила SafeERP 4.9.3 1
14.06.2024 Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP 1
17.12.2021 SAP представила новые продукты и сервисы для ускорения цифровой трансформации 1
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 2
15.06.2020 Tele2 с помощью Ramax Group внедрила налоговый мониторинг для отчетности по налогу на имущество 1
04.06.2020 Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba 1
08.05.2020 Чат-бот Atos улучшит взаимодействие русскоязычного бизнеса с SAP 2
07.05.2020 Atos запустил русскоязычного бота на базе SAP Conversation AI 2
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? 1
26.11.2019 «Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM 1
01.11.2019 IBS разработала «Витрину данных» для системы налогового мониторинга в Tele2 1
13.05.2019 SAP запустила в России ПО для роботизации бизнеса 1
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 2
04.10.2018 СУЭК автоматизирует биржевые продажи угля с помощью решений SAP 1
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
04.06.2018 «ЕАЕ-Консалт» завершила внедрение S/4HANA в облаке Azure 1
11.01.2018 Группа НЛМК перешла на SAP S/4HANA для создания сценариев Индустрии 4.0 1
21.09.2017 В SAP S/4HANA добавлены технологии машинного обучения 1
13.07.2017 SAP представила новые IoT-сервисы на конференции SAP Leonardo Live 1
04.07.2017 «Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP 1
14.06.2017 SAP представила обновленную версию SAP SuccessFactors Mobile для iOS 1
18.05.2017 SAP представила обновленную платформу SAP Leonardo 1
18.04.2017 SAP выпустила новые инструменты разработки бизнес-приложений для iOS 2
01.03.2017 SAP и Apple разработали новый инструмент для создания мобильных бизнес-приложений 2
10.02.2017 SAP анонсировала интеллектуальную систему ERP нового поколения на базе SAP S/4HANA Cloud 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
08.11.2016 Новая версия SAP S/4HANA ускорит цифровую трансформацию 1
26.09.2016 Центры SAP Next-Gen откроются в университетах России 1
11.08.2016 SER разработала решение для обработки входящих счетов на основе технологии SAP Fiori 3
17.06.2016 SAP СНГ и «Мегафон» подписали меморандум о первом внедрении системы S4/HANA в российской компании 1
26.05.2016 Решения Citrix и Microsoft ускорят переход на Azure, Windows 10 и Office 365 1
24.05.2016 SAP и Microsoft объявили о расширении партнерства 2
05.02.2016 Airbus Defence & Space Optronics оптимизирует финансовые процессы с помощью SAP S/4HANA 1
29.01.2016 SAP и Accenture объединили усилия по развитию и выводу на рынок индустриальных решений на базе SAP S/4HANA 1
22.01.2016 SAP и Accenture объединяют усилия для разработки базовых и отраслевых платформ и вывода на рынок SAP S/4HANA 1
12.10.2015 SAP S/4HANA — единое пространство для всех бизнес-направлений и инноваций 1
30.04.2015 Varian Medical Systems ускорила бизнес-процессы с помощью SAP HANA 1

Публикаций - 45, упоминаний - 56

SAP Fiori и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 43
SAP CIS - САП СНГ 868 13
Microsoft Corporation 25775 4
Apple Inc 13156 4
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 3
Oracle Corporation 7074 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 3
Google LLC 12690 2
SAP Consulting 36 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Accenture plc 719 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Directum - Директум 1268 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Газинформсервис - ГИС 496 1
SER Group 12 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
SAP Premium Engagement 2 1
SAP Contextor 3 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
Evola - Эвола 34 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 13 1
SAP Business Solutions Group 1 1
IBM Industry Solutions - IBM Industry Platforms - IBM Impact Industry Solutions 8 1
Varian Medical Systems 7 1
Простые решения 1 1
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 1
Инфостарт - Infostart 11 1
ЭнСи ГК - Энергетика, системная интеграция 1 1
Conrad Electronic 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9216 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 2
Белнефтехим - Белоруснефть - Белнефть - Государственное производственное объединение 2 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Газпром ПАО 1493 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Вятский фанерный комбинат 8 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
СПК - Сталепромышленная компания 13 1
ЭФКО ГК 31 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Madison Dearborn Partners 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Coats 5 1
Связной ГК 1401 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Газпром нефть 725 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 25
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 20
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
SAP Ariba 309 8
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 8
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 7
SAP S/4HANA Finance 17 5
Apple iOS 8583 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 5
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 4
Microsoft Azure 1526 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 15 3
SAP Fieldglass 8 3
SAP Conversational AI 6 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iPad 4012 3
SAP Leonardo 41 3
SAP Concur 27 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
AMD Sapphire 75 2
SAP Cash Application 3 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 2
SAP BTP - SAP Business Technology Platform 6 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
SAP Business Hub 4 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 2
Microsoft Office 4170 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 2
Microsoft Office 365 1042 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 27 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 3
Бухарина Нина 2 2
Шабанова Яна 5 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Гонтарев Павел 122 2
Горяйнов Андрей 55 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 2
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 2
Парменова Наталия 63 2
Григорьева Мария 25 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Синютин Александр 1 1
Низник Александр 20 1
Леонтович Алексей 33 1
Криворучко Алексей 7 1
Биветски Андрей 14 1
Попов Константин 21 1
Шуминский Михаил 3 1
Шишов Сергей 3 1
Ильясов Руслан 3 1
Четий Григорий 7 1
Еловиков Игорь 2 1
Демьянова Елена 9 1
Пестун Вадим 4 1
Татаринов Кирилл 43 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Daugherty Paul - Доэрти Пол 6 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 1
Рудычева Наталья 95 1
Андреев Максим 41 1
Коршунова Мария 8 1
Яковлев Кирилл 1 1
Конышков Алексей 13 1
Арнольд Александр 2 1
Prescott Susan - Прескотт Сьюзан 1 1
Зорина Екатерина 2 1
Филиппов Олег 14 1
Осипова Анастасия 3 1
Тихонов Ян 1 1
Денисов Юрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Китай - Шанхай 833 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 2
США - Иллинойс 340 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа Восточная 3138 1
США - Нью-Йорк 3180 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
США - Калифорния 4829 1
Грузия 1332 1
Нидерланды 3746 1
Беларусь - Минск 706 1
Индия - Карнатака - Бангалор 212 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Экономический эффект 1342 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 9 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 1
Английский язык 7030 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Harvard Business Review 22 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
SAP Value Award 6 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
SAP TechEd 9 1
Citrix Synergy 6 1
SAP Sapphire Now 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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