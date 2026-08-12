Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199733
ИКТ 15426
Организации 11785
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27067
Персоны 87204
География 3118
Статьи 1581
Пресса 1326
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

АФК Система Segezha Group Segezha Digital Solutions Сегежа Цифровые Решения

ООО "Сегежа Цифровые Решения" оказывает услуги по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуги (работы) по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ, баз данных и заказных программ для ЭВМ, баз данных

Стек языков программирования: ABAP, , Python, PHP, Java, C#, Kotlin, SQL, PowerShell Script

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.08.2026 «Сегежа Цифровые Решения» построила под ключ ИТ-инфраструктуру для «Корпорации Робототехники» 1
13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
11.06.2026 «Сегежа Групп» успешно завершила пилот по внедрению вибродиагностики на шлифовальном оборудовании Вятского фанерного комбината в г. Киров 1
14.04.2026 «Сегежа Групп» импортозаместила ИТ-систему маркировки продукции 1
05.03.2026 «Сегежа Групп» разработала решение для мониторинга производства бумажной упаковки с использованием технологий интернета вещей 1
26.11.2025 Российский ИИ поможет «Сегежа Групп» автоматизировать нормализацию данных 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
Информационная безопасность 2023 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
14.06.2024 Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP 2
11.06.2024 Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager 3
25.07.2023 Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group 1
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 1
01.02.2023 Segezha Group открыла ИТ-компанию 2

Публикаций - 23, упоминаний - 27

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

9605 13
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 32 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15794 12
Скала^р - ранее InterLab IBS 291 12
R-Vision - Р-Вижн 268 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 11
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 11
Аусферр ИТЦ 44 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 649 11
Ланит Интеграция 219 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 811 11
Polymedia - Полимедиа 158 11
Газинформсервис - ГИС 499 11
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 11
ФинГрад - FinGrad 48 11
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 61 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 10
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 10
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 30 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 90 9
РусГидро ИТ сервис 39 5
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 13 4
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 129 3
SAP SE 5603 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1915 2
Сател 185 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 147 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 1
ССТ - Специальные системы и технологии 28 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 289 1
Programming Store - PROSTO - ПРОСТО 4 1
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 18 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 938 1
Softline - Софтлайн 3749 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3089 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1443 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1136 12
ВТБ - Почта Банк 514 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 294 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 12
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 11
РЖД - Российские железные дороги 2097 11
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 155 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 11
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 20 10
ТОФС - Технологии ОФС 32 10
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 10
Русагро Группа Компаний 381 10
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 10
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 211 10
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 257 10
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 83 10
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 204 10
Синара Банк - ДелоБанк 69 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 10
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 10
Фора Банк 86 10
Аэропорты регионов УК 24 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 377 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 155 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 140 4
Вятский фанерный комбинат 8 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8873 2
ГПБ - Газпромбанк 1274 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 96 2
МКБ - Московский кредитный банк 658 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 602 2
Кофемания 85 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2074 12
Федеральное казначейство России 1950 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2863 10
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 473 5
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 2
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3912 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
МИК - Московский инновационный кластер 187 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 52 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25862 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35098 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22722 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8286 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6253 12
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2806 11
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5803 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9319 11
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 211 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3590 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7717 11
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1112 11
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 11
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1251 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36282 7
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 915 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2887 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3324 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7884 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18060 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1132 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3382 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1602 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1384 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1392 1
АСУ ТП - ОАСУ ТП - Открытая АСУ ТП - открытая автоматизированная система управления технологическим процессом 19 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1039 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1879 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1681 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4884 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7480 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 11
НКТ - Р7-графика 47 11
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 11
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 11
НКТ - Р7-Офис 546 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 371 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 301 11
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 69 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 11
Новые облачные технологии - МойОфис 959 8
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 7
SAP Work Management 10 2
МТС Exolve 152 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 589 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 126 1
Ланит - Норбит - Norbit AI MasterData 5 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5743 1
1С:ERP Управление предприятием 845 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 1
SAP Fiori 45 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 67 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 324 1
Королев Максим 37 18
Желтухин Вадим 73 12
Яковлев Денис 14 12
Мезенцев Роман 43 12
Шадаев Максут 1211 12
Нестеров Алексей 176 12
Катамадзе Анна 133 12
Абдрахманов Рустам 42 12
Павлов Александр 122 12
Тульчинский Станислав 94 12
Спиренков Вячеслав 38 12
Аксенов Олег 62 11
Оберемок Надежда 45 11
Аникин Дмитрий 68 11
Милованов Андрей 46 11
Солдатенкова Ксения 41 11
Белан Иван 41 11
Желнова Алина 42 11
Артюхов Сергей 67 11
Натрусов Артем 314 11
Чаркин Евгений 317 11
Абакумов Евгений 227 11
Малышев Сергей 99 11
Путятинский Сергей 113 11
Никитин Сергей 96 11
Новикова Елена 105 11
Ульянов Николай 176 11
Теплицкий Дмитрий 88 11
Воронин Павел 196 11
Урусов Виктор 157 11
Петухов Антон 62 11
Нальский Максим 53 11
Врацкий Андрей 175 11
Соловьев Виталий 52 11
Пуртов Кирилл 66 11
Каушанский Александр 56 11
Денисов Анатолий 57 11
Распопов Алексей 49 11
Харитонов Вадим 43 11
Шмаков Антон 72 11
Россия - РФ - Российская федерация 166478 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 8
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 34 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 783 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 520 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1441 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 795 1
Индия - Bharat 5876 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3185 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2300 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1777 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 912 1
Россия - УФО - Курганская область 645 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 977 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 258 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1788 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5497 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6605 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53551 12
Экономический эффект 1352 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6594 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 522 11
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1503 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 533 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8500 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3040 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6177 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16103 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 670 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4534 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 123 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7832 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3841 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 22 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1478 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4999 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10370 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Киберучения 135 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2268 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2124 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3105 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 318 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8858 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4026 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9017 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 11
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1483 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
Государственный Русский музей 52 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 12
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 11
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще