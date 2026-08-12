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АФК Система Segezha Group Segezha Digital Solutions Сегежа Цифровые Решения
ООО "Сегежа Цифровые Решения" оказывает услуги по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуги (работы) по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ, баз данных и заказных программ для ЭВМ, баз данных
Стек языков программирования: ABAP, 1С, Python, PHP, Java, C#, Kotlin, SQL, PowerShell Script
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 76 1
|Королев Максим 37 18
|Желтухин Вадим 73 12
|Яковлев Денис 14 12
|Мезенцев Роман 43 12
|Шадаев Максут 1211 12
|Нестеров Алексей 176 12
|Катамадзе Анна 133 12
|Абдрахманов Рустам 42 12
|Павлов Александр 122 12
|Тульчинский Станислав 94 12
|Спиренков Вячеслав 38 12
|Аксенов Олег 62 11
|Оберемок Надежда 45 11
|Аникин Дмитрий 68 11
|Милованов Андрей 46 11
|Солдатенкова Ксения 41 11
|Белан Иван 41 11
|Желнова Алина 42 11
|Артюхов Сергей 67 11
|Натрусов Артем 314 11
|Чаркин Евгений 317 11
|Абакумов Евгений 227 11
|Малышев Сергей 99 11
|Путятинский Сергей 113 11
|Никитин Сергей 96 11
|Новикова Елена 105 11
|Ульянов Николай 176 11
|Теплицкий Дмитрий 88 11
|Воронин Павел 196 11
|Урусов Виктор 157 11
|Петухов Антон 62 11
|Нальский Максим 53 11
|Врацкий Андрей 175 11
|Соловьев Виталий 52 11
|Пуртов Кирилл 66 11
|Каушанский Александр 56 11
|Денисов Анатолий 57 11
|Распопов Алексей 49 11
|Харитонов Вадим 43 11
|Шмаков Антон 72 11
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 11
|Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
|RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1483 1
|Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
|Государственный Русский музей 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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