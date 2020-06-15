Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Tele2 с помощью Ramax Group внедрила налоговый мониторинг для отчетности по налогу на имущество

Телеком Мобильная связь Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Специалисты Ramax Group (ГК «Рамакс») реализовали витрину данных для отчетности мобильного оператора Tele2 по налогу на имущество. Новый режим информационного взаимодействия позволяет компании оптимизировать затраты, быстро и удобно анализировать налоговую отчетность, минимизировать налоговые риски.

Режим налогового мониторинга существенно сокращает затраты на налоговое администрирование, ускоряет решение спорных ситуаций о применении налогового законодательства, помогает компании избежать в будущем доначислений сумм налогов, пеней и штрафов, а также снижает бремя налогового контроля.

Целью проекта стало создание решения для консолидации и удобного анализа отчетности компаний группы Tele2 (более 100 деклараций по налогу на имущество в рамках отчетного периода), включая детальную расшифровку показателей налоговых деклараций вплоть до документов, сформировавших стоимость имущества.

Таким образом, у заказчика возникла необходимость получить систему, которая бы обеспечивала прозрачность внутренних учетных процессов компании и в дальнейшем экономила бы затраты на сопровождение налоговых проверок. Экспертиза консультантов и опыт подобных проектов у крупных заказчиков ГК «Рамакс» легли в основу работы по созданию эффективной и интуитивно понятной в использовании автоматизированной системы предоставления отчетности в налоговые органы с соблюдением полноты всех предоставляемых сведений.

Основной фронт работ затрагивал интеграцию системы в платформу SAP и предполагал использование модулей ERP и BW, а также создание новых пользовательских интерфейсов Fiori.

В рамках проекта команда смоделировала и реализовала хранилище данных, доработала и протестировала инструменты расчета налога на имущество и создала для него 12 новых отчетных форм. Специалисты Ramax Group разработали приложения для доступа к этим отчетам и публикации данных в «Витрине налогового мониторинга» по налогу на имущество.

Проект налогового мониторинга для отчетности по налогу на имущество в Tele2 успешно завершен. Специалисты Ramax Group осуществили полную поддержку на этапе обучения и тестирования ключевых пользователей заказчика. Компания актуализировала всю проектную документацию и реализовала дополнительные требования по доработкам отчетов BO, интерфейса FIORI.

Нина Бухарина, директор по налогам Tele2, сказала: «Внедрение решения SAP по налогу на имущество для налогового мониторинга позволяет комплексно и в короткие сроки провести анализ показателей налоговой отчетности, а также существенно уменьшить объем данных, представляемых в налоговые органы. Это приведет к сокращению сроков проведения налоговых проверок и снижению расходов компании на налоговое администрирование. Кроме этого, реализованная система станет главной площадкой для коммуникации с налоговыми органами по сложным и нетипичным операциям. Также мы сможем снизить налоговые риски за счет получения мотивированных мнений специалистов администрирующей нас налоговой инспекции и ФНС России».

Директор по развитию бизнеса группы компаний «Рамакс» Александр Хушит отметил: «Проект в Tele2, реализованный в минимальные сроки (немногим дольше полугода), уникален своей функциональностью, простым и понятным интерфейсом для конечного пользователя как со стороны заказчика, так и со стороны ФНС. Работа над перечнем требований к системе с учетом ряда дополнений со стороны заказчика была успешно выполнена с использованием гибкого Agile-подхода, и команда Ramax Group реализовала проект качественно и в срок».

Другие материалы рубрики

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России

В России появилось первое производство гибкой электроники

В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»

В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей

Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе